Таталина: я в активном поиске спонсоров для полноценной подготовки к соревнованиям

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала о поиске спонсоров для проведения полноценной подготовки к соревнованиям и к сезону.

«Я бы хотела поблагодарить самых родных и близких мне людей: маму Нижегородову Оксану Николаевну и Нижегородова Александра Ивановича, которые и являются специалистами в моём Центре. Они знают обо мне всё: о моём состоянии, настрое и о моих возможностях. Ведь по их авторской программе я готовилась и к чемпионату мира, и к Олимпийским играм — в очень сложных условиях.

Сейчас я в о-о-чень активном поиске спонсоров для полноценной подготовки к соревнованиям и к сезону, чтобы постоянно прогрессировать. А не иметь рваную подготовку с перерывами в 2-3 недели без снега в Москве в течение сезона. В моих дисциплинах большая медийная и спонсорская поддержка. В России, к сожалению, есть ограничения на личное спонсорство спортсмена, из-за которых нет возможности для полноценной подготовки. Если всё сложится, то к следующим Олимпийским играм я буду готовиться уже по-другому.

Хочу также поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня и писали добрые слова в соцсетях! Всех, кто принимал участие в моей подготовке. Тренерский штаб: Васильева Никиту Валерьевича, Калачёва Даниила Николаевича, а также Федерацию фристайла России, Министерство спорта и Олимпийский комитет России», — рассказала Таталина «Чемпионату».