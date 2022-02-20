Олимпийский чемпион Марк Кондратюк обратился к болельщикам со словами благодарности

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк обратился к болельщикам со словами благодарности.
«Ещё очень многие вещи нужно пережить, обдумать, пропустить через себя, чтобы до конца прочувствовать, что же это всё было!
Ещё долго я буду что-то выкладывать, рассказывать, думать про Олимпийские игры, но самая важная вещь уже плотно засела в голове. Спорт — это не медали, звания и титулы. Спорт — это эмоции, чувства и бесконечное удовольствие заниматься делом, которое ты больше всего любишь.
Как бы всё в итоге ни закончилось, мои впечатления и моё личное счастье стать частью большой олимпийской истории никто никогда не заберёт!
Спасибо моей семье, моим тренерам, моим друзьям и многим другим людям, которые взрастили меня и довели до заветного льда в Пекине! Мы прошли этот путь вместе! Остаётся только продолжать работать, ведь на этом жизнь не кончается.
Спасибо огромное моим болельщикам и всем, кто смотрел фигурное катание и поддерживал спортсменов! Это безумно приятно, и я благодарен вам», — гласит сообщение Кондратюка, опубликованное в его «инстаграме».
- 20 февраля 2022
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