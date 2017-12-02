Чемпионат мира по гандболу. Россия победила Тунис. Видео

Женская сборная России по гандболу стартовала на чемпионате мира матчем с Тунисом. Смотрите на «Чемпионате», как было «+5», а стало «+20»!

15:50. Полный календарь группового этапа чемпионата мира по гандболу можно найти здесь.

15:45. Так выглядит расписание матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира. И все матчи мы вам покажем.

Расписание матчей сборной России

2 декабря. 16:00. Россия – Тунис

3 декабря. 19:45. Черногория – Россия

5 декабря. 19:45. Россия – Бразилия

6 декабря. 16:00. Россия – Япония

8 декабря. 22:30. Дания – Россия

15:30. Здравствуйте, уважаемые любители гандбола! В Германии стартует чемпионат мира по гандболу среди женщин, и сегодня сильнейшая команда мира на данный момент — олимпийский чемпион Рио-2016 сборная России — начинает свой путь к финалу. Стартовый матч на турнире подопечные Евгения Трефилова проведут с командой Туниса. «Чемпионат» покажет этот матч в прямом эфире, как и все встречи сборной России на этом турнире. Начало игры в 16:00 по московскому времени. Не пропустите!