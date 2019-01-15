Пурга, которую гонят. Немецкая погода опять убивает биатлон. Сколько можно?

«Ничего страшного, что в январе падает снег», — важно говорят чиновники. И опять отменяют и переносят биатлон. Потому что вокруг — ад.

Песни про безопасность

Начало января. Этапы Кубка мира по биатлону в Оберхофе и Рупольдинге. Вечная нервотрёпка, все ждут отмены и переноса гонок. Так начинается любой календарный год.



Каждый раз здесь что-то не так с погодой. Оберхоф – отдельная песня. Во время мужской и женской эстафет шёл проливной дождь, а спортсмены на трассе падали, как кегли при выверенном страйке. Было весело и глупо.

Организаторы и чиновники IBU постоянно поют нам песни о важности создания безопасных условий для болельщиков и атлетов. И сейчас поют. Вон, например, как рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар переживает за чистоту парковок.

Рейс-директор IBU: полностью этап Кубка мира в Рупольдинге отменён не будет

«Но не летят сюда сегодня самолёты…»

И вот теперь Рупольдинг. Добраться до этой деревушки в Баварии можно двумя способами – по трассе и на поезде. Вчера снега было настолько много, что все трассы и подъезды к Рупольдингу просто-напросто перекрыли. И на момент написания этого материала так и не открыли. Коммунальные службы региона банально не справляются со стихией.

Снежный ад – банальное, но зато идеальное название для происходящего.

Чтобы добраться до Рупольдинга на поезде, необходимо сделать пересадку в городе Траумштайн. По-другому никак. Так вот, поезда из Траумштайна в Рупольдинг также были массово отменены. Ходил только один из трёх поездов в этом направлении, а вместо состава из четырёх вагонов почему-то прикатывали только два. И вот в эти два вагона пытались залезть многочисленные пассажиры, уставшие от бесконечного ожидания под снегопадом.

Одинокий трактор

Добавьте к этому тот факт, что температура воздуха здесь бесконечно скачет от плюса к минусу, и получите снежную кашу под ногами, отсутствие пешеходных дорожек, которые банально не успевают чистить. Приходится идти прямо по дороге. Благо что основные дороги перекрыты, а на внутренних машин очень мало. Вечером удалось увидеть одинокий трактор, который по интересной системе убирал снег и скидывал его в небольшую речку рядом с дорогой.

Удалось перекинуться парой фраз с местными жителями в магазине, которые признались, что давно не видели так много снега. Хотя ситуации, когда перекрывают дороги и задерживаются поезда, вполне рядовые. То есть сейчас всё в порядке и волноваться не надо.

Спокойно штурмуйте поезда.

Деревню Гадюкино смыло

Всё это наталкивает на этот простой вопрос – а зачем в это время и в этом месте проводят два этапа Кубка мира по биатлону?



Дождь, туман, сильный ветер, нет снега, мало снега, адски много снега – кажется, здесь всегда выполняется как минимум два из этих условий. Из года в год ничего не меняется. Организаторы, видимо, ждут, что климат изменится и всё будет хорошо. И будут грудью стоять за эти этапы. Интересно, почему?

Конечно, только ради биатлона. У них там в Европе никаких других целей и стимулов быть не может.

Мужской спринт в среду отменён. Он состоится в четверг вместе с женской гонкой. Сейчас в округе Траумштайн, в который входит Рупольдинг, введено чрезвычайное положение. Местные синоптики обещают снижение уровня осадков в ближайшие дни.

Но мы ведь знаем, что синоптики ошибаются всего один раз, но каждый день. И пока в Тюмени и Хантах хорошая погода, деревню Гадюкино (ой, Рупольдинг), опять смыло.