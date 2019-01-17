Судя по спринтам в Рупольдинге, две наши победы в Оберхофе были чудом, ошибками соперников и чем угодно. Но только не силой сборной России.

У сборной России нет эстафет? Похоже, что золотых чудес больше не будет

ГОНКИ ДНЯ:

*** 13:00 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

Лучшие моменты мужского спринта

Лучшие моменты женского спринта

ОНЛАЙН ДНЯ

19:00. На этом завершаем трансляцию. Россияне остались без медалей в спринтерских гонках, только Александру Логинову удалось пробиться на цветочную церемонию. Завтра пройдёт мужская эстафета, там и увидимся. Всего хорошего!

18:55. Триумф братьев Бё и пятое место Александра Логинова — в видеообзоре спринта в Рупольдинге.

18:50. «Один промах – хорошее выступление для меня? Мне не нравится добавление «для вас». Что значит «для меня»? Пусть все об этом забудут, и будет по-другому. На самом деле я допустила этот промах сегодня сама. Я поспешила. Была небольшая заминка в стрельбе. Это очень досадный выстрел.

30 секунд отставания от Кузьминой — это неплохо. Думаю, здорово, что удаётся бежать в одни ноги с лидерами Кубка мира. Это неплохо.

После Оберхофа не было переживаний, потому что на гонке преследования в Оберхофе была очень сложная погода. Из-за этого я там столько раз промахнулась», — передаёт слова Светланы Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

18:40. В общем зачёте по-прежнему лидирует Доротея Вирер (476 очков), но Лиза Виттоцци постепенно подбирается к соотечественнице (450). Анастасия Кузьмина вышла на четвёртое место (387). Ирина Старых — 13-я (209), Екатерина Юрлова-Перхт -14-я (208).

Полностью таблицу можно посмотреть здесь.

18:30. «Конечно, Рупольдинг – особое место. Мы тут тренируемся летом и зимой, живём в одном и том же доме. Мне очень здесь нравится. На данный момент я очень довольна тем, как складывается мой сезон. Это реально круто. Эмоциональность Пихлера? Он может быть счастлив, но никогда не удовлетворен. Ему всегда хочется большего», — отметила Ханна Эберг.

18:25. «После победы в Оберхофе я думала о своем успехе вплоть до воскресенья. Потом постаралась стереть это из памяти и начать с чистого листа. Всегда стараюсь оставаться спокойной и не поддавать эмоциям. Я очень счастлива второму месту, не думаю, что могла соревноваться с Кузьминой. Она быстрее меня на данный момент», — поделилась впечатлениями от гонки Лиза Виттоцци.

18:20. «Победа есть победа. Но все-таки этот успех здесь особенный, потому что я никогда не была на подиуме в Рупольдинге. Очень здорово, что я закрыла ещё один пункт в своей карьере. Я всегда была где-то рядом с пьедесталом, но постоянно не хватало удачи. Сегодня всё сложилось. Как я совмещаю семью и спорт? Когда я бегаю, то стараюсь концентрироваться только на этом. Что касается завершения карьеры, то это окончательное решение. Этот сезон – бонусный после Олимпиады», — сказала на пресс-конференции Анастасия Кузьмина.

18:10. Лучший ход на лыжне был у Анастасии Кузьминой. Светлана Миронова по скорости стала 13-й (+32,4). Юрлова-Перхт — 26-й (+51), Морозова — 48-й (+1.13), Васильева — 50-й (+1.14), Куклина — 68-й (+1.36), Павлова — 77-й (+1.47).

18:00. Михаил Чесалин подготовил оперативный отчёт о женском спринте.

А кого в эстафету? Как результаты женского спринта всё запутали Светлана Миронова почти отстреляла на ноль и почти поборолась за медаль. А теперь вопрос: «почти» для попадания в эстафету – считается?

17:50. Талисманы спешат на награждение.

17:40. Сейчас финишируют последняя группа спортсменок, сенсаций уже не будет, пора подводить итоги. Анастасия Кузьмина выиграла спринт. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая 12-й.

17:30. Анастасия Морозова с одним неточным выстрелом финишировала 29-й, опередив Тириль Экхофф. Лариса Куклина допустила один промах на втором рубеже и поборется за топ-30.

17:20. Лаура Дальмайер и на втором рубеже расстреляла все мишени, 10 из 10. Она идёт шестой, но в десяти секундах от Эберг, которая расположилась на третьей позиции.

Маргарита Васильева неудачно провела стрельбу, 2+2 после двух рубежей. Анастасия Морозова начала гонку с промаха на «лёжке».

17:10. Светлана Миронова ошиблась последним выстрелом на «стойке», 0+1. Она десятая, а был шанс побороться за топ-3. Лаура Дальмайер поразила все мишени на «лёжке», но идёт 13-й.

17:00. Светлана Миронова чисто прошла «лёжку», шестое время у Светланы. Анастасия Кузьмина с чистой стрельбой финишировала первой, опередив Лизу Виттоцци на 11,5 секунд. Ну а сейчас на старт вышла Лаура Дальмайер — похоже, только она сможет побороться с Кузьминой.

16:55. Магдалена Нойнер тут как тут. Она сейчас работает на немецком телевидении.

16:50. Лиза Виттоцци чисто прошла оба рубежа, это заявка на медали. Екатерина Юрлова-Перхт — 0+1, Евгения Павлова — 0+0, но россиянки в минуте от лидера.

16:40. Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт чисто прошли «лёжку»! Россиянки держатся в пятёрке, а лидирует Анаис Шевалье.

16:30. Поехали! Тириль Экхофф открыла гонку, Евгения Павлова стартовала второй. За всеми событиями вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

16:20. Лаура Дальмайер пропустила этап в Оберхофе из-за болезни. Но сегодня она готова к старту, у Лауры 65-й номер.

16:15. Екатерина Юрлова-Перхт обсуждает нюансы стрельбы с тренерским штабом.

16:10. У японских спортсменов тоже есть свой фан-клуб, в частности у Фуюко Татизаки.

15:55. Павлова, Миронова и Норицын на пристрелке.

15:45. Между гонками зрители развлекаются в тусовочной зоне, где есть различная подпитка.

15:30. Ровно через час начнётся женский спринт. Первой из россиянок в гонку отправится Евгения Павлова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (10-й), Светлана Миронова (44-й), Маргарита Васильева (55-й), Анастасия Морозова (79-й), Лариса Куклина (90-й).

С полным составом участниц вы можете ознакомиться здесь.

15:15. «Знал, что с братьями будет сложно бороться. Я был уверен, что Йоханнес меня опередит и возьмёт победу. Поэтому для меня было важно остаться впереди Мартена Фуркада, чтобы обеспечить себе место на подиуме. Не думаю, что мой промах был обусловлен тем, что я долго выцеливал. Что-то промелькнуло в моей голове и я сорвал выстрел. Всё очень просто», — сказал Бенедикт Долль.

15:10. «Всегда здорово делить подиум со своим братом. Мы будем продолжать использовать все возможности для этого. Хотим ещё одного брата, чтобы вообще никого не пускать на пьедестал (смеётся). Понимал, что с чистой стрельбой был способен на высокий результат. Знал после финиша, что только один человек может победить меня сегодня. И он это сделал», — отметил Тарьей Бё.

15:05. «Я уже повторил результат прошлого года? Значит, больше не надо выигрывать (улыбается). Выиграю ещё разок и успокоюсь, так как побью свой же рекорд. Я пропустил эстафету в Оберхофе, отдохнул, так что для меня не было большой разницы, стартовать в среду или четверг здесь. Я по-прежнему стараюсь начинать гонки быстро и держать скорость до конца. Над стрельбой продолжаю работать, все-таки я допустил одну ошибку на рубеже. Завтра готов стартовать в эстафете», — сказал на пресс-конференции Йоханнес Бё.

15:00. Подводя итоги мужской гонки, вспомним, как выглядит общий зачёт Кубка мира по биатлону. Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в «тотале», оторвавшись от Логинова ещё на 20 очков, и теперь разница составляет 150 баллов. А Фуркад к лидеру сборной России приблизился, но лишь на три пункта: отрыв всё равно остался довольно солидным и составляет 67 очков.

14:45. Михаэль Рёш — немец, выступающий за сборную Бельгии, сегодня провёл последнюю в карьере гонку на Кубке мира — он заранее объявил о том, что уходит из большого спорта. Олимпийский чемпион 2006 года в эстафете сегодня стал 60-м, но, похоже, не сильно расстроился.

14:35. Что касается чистой скорости на дистанции, то быстрейшим был Йоханнес Бё. Логинов показал четвёртое время, отстав от норвежца на полминуты, но при этом чуть-чуть опередив Фуркада. Елисеев уступил норвежцу 57 секунд, все остальные россияне — больше минуты.

14:25. Подведём итоги гонки для всех россиян. Логинов — 5-й (1) +26,1; Елисеев — 17-й (1) +57,8; Гараничев — 29-й (1) +1.16,0; Цветков — 49-й (0) +1.42,4; Малышко — 50-й (2) +1.45,3; Сучилов — 97-й (3) +3.08,5.

14:15. Ещё не финишировал последний спортсмен из стартовавших, а у нас уже готов оперативный отчёт о гонке. Её результаты действительно получились довольно странными.

Травля Логинова Фуркаду не помогла. Странные итоги мужского спринта Мартен Фуркад чисто стрелял в спринте, но даже в призы не попал. Его опередили двое, допустивших промахи. Самое время заговорить про позор?

14:05. Главные итоги гонки уже можно подводить: положение спортсменов в топ-10 никто уже не изменит. Йоханнес Бё выиграл гонку, Тарьей Бё — с серебром, Бенедикт Долль — с бронзой. Лучший из россиян — Александр Логинов — финишировал на пятом месте, уступив одну позицию Мартену Фуркаду.

13:55. Йоханнес Бё всё-таки опередил Тарьея, и норвежские братья, скорее всего, отпраздную двойной успех. У россиян надежда осталась только на Семёна Сучилова: Елисеев финишировал 17-м, а Цветкову не хватает скорости.

13:45. К сожалению, без медали сегодня останется Логинов. На радость полным трибунам болельщиков его на финише на четвёртое место отодвинул немец Бенедикт Долль. А позади ведь идёт и Йоханнес Бё: он тоже промахнулся один раз и теперь старается догнать своего старшего брата.

13:35. У тренеров сборной России непривычная позиция в самом конце стрельбища. Обычно наши располагаются в начале у первых ковриков. Но с этой позиции было хорошо видно, как Гараничев промахнулся десятым выстрелом и потерял шансы на награды, а Логинов обрёл их, закрыв все пять мишеней.

13:25. Логинов и Малышко допустили по одному промаху на первом огневом рубеже, Гараничев отстрелял чисто и стал лучшим среди россиян — он в 12 секундах от Тарьея Бё. Норвежец, кстати, сохраняет лидерство и после второго огневого рубежа: отрыв от чисто отстрелявшего Фуркада составляет более девяти секунд.

13:15. Фуркад на «лёжке» отработал на ноль, но это не позволило ему выйти на первое место.

13:10. На стадионе перед стрельбищем установлен большой экран для зрителей. На экране они увидели, как неторопливо разгоняется Мартен Фуркад, а тем задаёт Тарьей Бё.

13:00. Стартовал мужской спринт. Первым на дистанцию ушёл немец Филипп Хорн. Фуркад стартует через пять минут, Логинов — через 13. Следить за главными событиями гонки вы, как и всегда, можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

12:50. Трибуны пока не битком, хотя зрителей немало. Но не будем забывать о том, что в Германии всё ещё утро рабочего дня.

12:40. За полчаса до гонки даже вдоль отдалённых участков трассы уже собираются зрители.

12:30. До начала мужского спринта остаётся лишь полчаса, а потому пришло время проанализировать стартовый протокол. Первым из россиян уйдёт на дистанцию Александр Логинов (№26). Далее: Дмитрий Малышко (№28), Евгений Гараничев (№29), Матвей Елисеев (№54), Максим Цветков (№84), Семён Сучилов (№102). Что касается лидеров общего зачёта Кубка мира, то Йоханнес Бё стартует 51-м, а Мартен Фуркад — 11-м. Полный стартовый протокол мужского спринта вы можете найти по этой ссылке.

12:20. Кстати, норвежские журналисты с самого утра спрашивают всех именно о ситуации с Логиновым. Но тут уж дело каждого спортсмена — высказаться или оставить тему без комментариев.

12:10. Красной нитью сквозь пятый этап Кубка мира, скорее всего, пройдут вопросы некоторых иностранных спортсменов к Александру Логинову. Можно предположить, что это спланированная атака на российский биатлон, а можно зайти с другой стороны, как Дмитрий Егоров. И тогда всё будет не так уж однозначно.

Дикий, дикий Запад. Там не уважают победы России. И правильно делают Потому что мы сами это выбрали.

12:00. За час до гонки спортсмены приступили к пристрелке. На фото к ней готовится Максим Цветков.

11:45. На подходе к стадиону уже образуются очереди. Болельщиков сегодня будет много. Российская сборная без поддержки тоже не останется.

11:30. Что ещё скрывается от глаз зрителей на этапе Кубка мира в Рупольдинге? Наш биатлонный спецкор Александр Говоров даже в снежных лабиринтах нашёл всё: от залежей пива до президента IBU Олле Даллина.

Пивные бутылки и опасные лабиринты. Такой биатлон вам не покажут Ящики из-под пива забиты пустыми бутылками до отказа. И это соревнования ещё не начались. Да и куда же Гросс или Пихлер без бокала пенного?

11:15. С последствиями снегопадов в Рупольдинге до сих пор справились не до конца: работа по уборке снега всё ещё кипит: в окрестностях снуют десятки бульдозеров и самосвалов.

11:00. Солнечно и снежно — именно так можно описать первые впечатления от Рупольдинга. Погода отличная, снегопады прекратились, и сегодня гонкам, похоже, ничего не угрожает.

08:00. Доброе утро, дорогие любители биатлона! Золотой дубль сборной России в Оберхофе нас никак не отпускает, но пора переключаться на новые гонки. В календаре — пятый этап Кубка мира в заснеженном Рупольдинге. Из-за снегопадов гонки здесь начнутся позже запланированного срока, а потому расписание уплотняется. Сегодня, 17 января, нас ждут сразу два старта: мужской и женский спринты. Будем надеяться, что россияне, воодушевлённые блестящим выступлением в Оберхофе, продолжат победную поступь по немецкой земле. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня Кубка мира по биатлону. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего интересного!