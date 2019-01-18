Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали — они будут продолжать.

«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом ещё напишем»

Норвежские СМИ активно раздувают тему Логинова. Зачем — непонятно.

Весь тот день, когда должен был состояться перенесённый мужской спринт, именно норвежские журналисты выдавливали комментарии о Логинове из всех особо чистых и особо тонко душевно организованных спортсменов. Выглядит это странно: для представителей СМИ Логинов — это всего лишь спортсмен, пойманный на допинге, дисквалифицированный, давно отбывший свой срок и вернувшийся по строгой букве закона. Таких в спорте тысячи.

И если спортсменов, которые никак не могут простить Логинова и требуют от него каких-то извинений, ещё можно понять, то какое дело до прощений и отпущений журналистам? С чего вдруг они так настойчиво предлагают чехам, норвежцам, шведам (удивительно точная выборка стран) высказать мнение о россиянине? Призовых он у них не забирал, медалей не крал, на дистанции не подрезал.

Тогда какие, к известной бабушке, извинения?

Разумеется, спецкор «Чемпионата», видевший весь этот спектакль своими глазами, тоже решил начать опрос. Только не спортсменов, а этих самых иностранных журналистов. На тему — «А что вы думаете об извинениях и прощениях и почему вдруг вам эта тема стала интересной прямо сейчас?».

Не все иностранные журналисты с энтузиазмом восприняли возможность поговорить об этом. Норвежцы отказались все (какое удивительное совпадение), хотя это был прекрасный шанс рассказать, за что они ненавидят Логинова. Видимо, ненавидят в тряпочку.

Ещё отказались некоторые немецкие журналисты, но не все. Часть спецкоров под видом ответов выдали пространные и не имеющие отношения к делу общие рассуждения о равновесии во Вселенной, но кое-кто говорил конкретно и по делу.

И вот что получилось.

Дикий, дикий Запад. Там не уважают победы России. И правильно делают Потому что мы сами это выбрали.

Герхард Олингер, журналист австрийского издания Salzburger Nachrichten



— Ему хотелось бы концентрироваться на других вещах, на спорте в первую очередь. А в итоге приходится отвечать на вопросы о допинге. Пресс-конференция? Не знаю, есть же чёткие правила, что спортсмен отбыл дисквалификацию и может дальше выступать. Я считаю, что если после совершенной ошибки он выступает чистым, то никаких проблем не может быть. Наше издание не особенно мусолит эту тему, мы придерживаемся мнения, что наши читатели не сильно интересуются этим. Лучше говорить о спорте.

Марк Вентуйяк, обозреватель французского издания «Экип»



— Давайте возьмём пример из других видов спорта. К примеру, Джастин Гэтлин был дисквалифицирован на 4 года в лёгкой атлетике. И все по-прежнему об этом говорят. Если помните, он победил на чемпионате мира в Лондоне, а потом снова случился скандал с подозрениями в допинге.

В биатлонной семье многих интересует Логинов. Но если посмотреть глобально в спорте, то это мало кому интересно, только узкому кругу болельщиков. Наше издание не сильно концентрируется на теме Логинова. В прошлую субботу мы написали об этом, но это был не я. Лично для меня это точно не главная тема. Мне интереснее то, почему Фуркад выглядит слабее, чем в последних сезонах.

Фолькер Крайсль, обозреватель немецкого издания Süddeutsche Zeitung



— Не думаю, что сами спортсмены являются источником проблемы. Проблема в тех, кто стоит за ними. Пока эти люди в России не признают то, о чём их просит ВАДА, проблема никуда не исчезнет. Вполне возможно, в российский скандал вовлечена самая верхушка. Возьмём ситуацию с доступом к данным Московской лаборатории. Они этим занимаются только сейчас, хотя должны были сделать всё до Нового года. Почему ничего не было готово?

Для российского биатлона это далеко не первый скандал. Доверие подорвано к российскому спорту. Безусловно, наше издание интересуется этой темой, мы одно из ведущих СМИ в Германии. Также в ARD проводят различные расследования. Для нейтрального болельщика сложно понять, как относиться к России. Вы подходите к российским биатлонистам, и они кажутся абсолютно нормальными ребятами. Такими, как все. Если они выигрывают, что с этим поделать? Вы должны принять и смотреть, как они это делают.

МОК тоже не слишком последователен в своих действиях. Конечно, всё это будет продолжаться, пока сама Россия не остановит это. Я общаюсь со многими представителями европейских стран и могу сказать, что такого мнения придерживается большинство людей на Западе.

Вечер биатлона. Неужели новая истерика Фуркада круче всех российских побед? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Или может. Готовы решить прямо сейчас?

Себастиан Крыштек, журналист польского издания Biathlon.pl



— Не очень понятно, как всё началось. Многие уверены, что во всём виноват сам Логинов. Но ведь были же врачи сборной, тренеры. А что если он даже не знал, что принимал что-то запрещённое? Наверное, ему надо объяснить ситуацию. Если он действительно ничего не знал, то как может быть уверен, что это не повторится снова? Может, стоит провести своё расследование?



В Польше тема Логинова была довольно интересна в своё время, но сейчас все забыли об этом. То же самое касается Ирины Старых. Но, конечно, я пишу о Логинове время от времени, никуда от этого не деться, хотя и не фокусируюсь на нём.

Армин Гибис, журналист немецкого издания Münchner Zeitungsverlag



— Тема Логинова достигла пика в Оберхофе, когда он выиграл. Сейчас он стал пятым, и разговоры утихли. Когда случился конфликт в Хохфильцене-2017 с Фуркадом, бывший президент IBU Андерс Бессеберг сумел сгладить скандал. Но сейчас Логинов снова оказался в центре скандала. Его имя фигурирует в расследовании австрийской полиции.



После одной ошибки человек заслуживает второй шанс. Но теперь он снова под подозрением. Получается, это уже второй грех с его стороны. Если вы попались на допинге один раз, то вам не следует попадать даже под подозрение. Конечно, если в ближайшее время снова будут критические высказывания в адрес Логинова, мы напишем об этом.

Логинов попросил прощения. Журналисты его поняли и простили Но Фуркад и Самуэльссон могут не читать его слова — для них там ничего нет. Так что просто ждём очередную порцию нападок.

Высказывания весьма противоречивые, не правда ли? Логинов заслужил второй шанс, но должен объясниться. Австрийская полиция не нашла ничего против россиянина, но он всё равно находится под подозрением. Мы не интересуемся темой Логинова, но всё равно о ней пишем.

Если так сложно определиться, может, не стоит больше об этом говорить?