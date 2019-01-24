Обделили. У быстрейшей российской биатлонистки отобрали даже цветы

Итальянская разборка

Как же вовремя для женской сборной Италии подоспел этап Кубка мира по биатлону в Антхольце. Во главе общего зачёта Кубка мира обосновались сразу две итальянки: Доротею Вирер и Лизу Витоцци разделяли всего-то 18 баллов. И именно в родных стенах им предстояло, во-первых, отстоять первые два места в таблице, а во-вторых, устроить очную битву за лидерство.

Старые песни о главном. Россиянки снова хорошо стреляют, но медленно бегут Миронова почти попала в «цветы», но в последний момент Дальмайер всё испортила. Однако гонку преследования можно ждать с оптимизмом.

Стоило ли ждать от спринта в Антхольце прорывов от девушек из России? Вряд ли. Итальянский этап нередко дарил нам приятные эмоции, но нового громкого успеха ничто не предвещало. Кроме того, Морозова и Павлова приболели и на старт не вышли, а потому в спринте стартовали пять россиянок: Васильева, Старых, Юрлова-Перхт, Миронова и Куклина.



Ещё одной изюминкой стартового протокола был тот факт, что замыкала его титулованная немка Лаура Дальмайер. Её стараниями интрига в борьбе за победу жила до последних секунд гонки!

Мякяряйнен бросает вызов

Сражение за первое место в общем зачёте Кубка мира началось с первых же минут гонки: Доротея Вирер стартовала под восьмым номером, бодро преодолела первый круг, без ошибок закрыла все пять мишеней и вышла на промежуточное первое место. Кайса Мякяряйнен имела все шансы отобрать у итальянки лидерство, но стреляла неторопливо и две секунды всё же уступила.

Первая из россиянок – Маргарита Васильева – ушла на дистанцию в разгар разборок лидеров мирового биатлона из Италии и Финляндии. О том, чтобы принять в них деятельное участие Маргарите пока приходится только мечтать – и по скорости лучшим она серьёзно уступала, и на стрельбище работала не безупречно – два промаха и больше минуты отставания.

Лидеры мажут. И снова мажут

Почти одновременно с Васильевой на стрельбище подошла и Вирер. Стадион тяжело выдохнул лишь раз – итальянка допустила промах одним выстрелом и помчалась навёрстывать упущенное. Через полторы минуты в стойку встала Кайса Мякяряйнен, но и она на ноль не отработала: пятый выстрел ушёл в молоко. Своим соперницам девушки, безусловно, оставили хорошие шансы.



Воспользоваться ими приготовилась та же Лиза Витоцци. На первом круге ногами она почти не уступила Вирер и Мякяряйнен, да и на «лёжке» всё получилось – это хорошая заявка на победу. По скорости на высокое место претендовала и Анастасия Кузьмина, однако она уже на первом рубеже допустила ошибку и сразу отстала от лидирующей тройки примерно на 20 секунд.

А кто на первом месте?

Маргарита Васильева на втором огневом рубеже прибавила к двум промахам и третий. Зато другие россиянки начали бодрее: и Ирина Старых, и Екатерина Юрлова-Перхт, и Светлана Миронова на «лёжке» работали без ошибок. Результаты были не блестящими, но достойными: девушки вели борьбу с соперницами за места в топ-20 в 20-30 секундах от лидеров.



А за победу продолжалась драматичная борьба. Вирер и Мякяряйнен мчались на финиш изо всех сил, однако до первого места добраться так и не смогли. Финская биатлонистка была быстра, но не смогла отыграть семь секунд от чешки Маркеты Давидовой, которой удалось закрыть все 10 мишеней и сохранить достойную скорость. Не достала до Давидовой и Витоцци: она стала третьей, сбросив Вирер с виртуального пьедестала, но уступив Маркете и Кайсе. В любом случае первый раунд итальянского сражения за жёлтую майку остался за Лизой.

Призрак российской медали

Давидова на финише наверняка испытывала невероятное возбуждение. Первая половина гонки сложилась в её пользу: те, кто бежал быстро, как Кузьмина, Херрман или Рёйселанд, ошибались на стрельбище, а те, кто стрелял точно, вроде австрийки Хаузер или россиянок, не были готовы соперничать с Давидовой по скорости. Неужели шанс на победу остался только у Дальмайер?



Если к точной работе на рубеже в исполнении Старых и Юрловой-Перхт российские поклонники биатлона уже привыкли, то безупречная стрельба Мироновой – это пока ещё событие, большое и яркой, ведь при хорошей стрельбе быстрая Миронова способна бороться за высокие места. На третьем круге где-то рядом со Светой мелькнул даже призрак медали, но побороться за подиум она не смогла. Стала шестой, опередив Вирер. В любом случае – лучший результат в карьере!

Миронова без цветов

К тому моменту как замыкавшая стартовый протокол Лаура Дальмайер ушла на дистанцию, пьедестал выглядел так: Давидова, Мякяряйнен, Рёйселанд. Миронова, Старых и Юрлова-Перхт были в топ-15, что здорово, учитывая предстоящий пасьют, а Лариса Куклина, допустив один промах, уже мчалась к завершению второй личной гонки в карьере в районе 40-го места.



Не сказать, что к старту Дальмайер трасса замёрзла и скольжение стало лучше, скорее наоборот. Но первый круг титулованная немка прошла выше всяких похвал: хорошая скорость, пять выстрелов в цель и место среди лидеров – Вирер, Мякяряйнен, Витоцци. Чтобы претендовать на первое место, Лауре нужно было обязательно закрывать все мишени на «стойке».



Она закрыла и претендовала. Но сил на третий круг немке не хватило. Финишную прямую она прошла пешком, а потому отдала не только победу, но и третье место. Досадно, что главной пострадавшей оказалась Миронова, которую Дальмайер выдавила из «цветов» на седьмое место.