Фуркад плох, но он скоро накажет Логинова. Ждать осталось недолго

Фуркад опять вдрызг проиграл Бё (и не только ему) в спринте. Но какими тогда словами описать выступление сборной России и её лидера?

Если хочешь — останься

Лучший российский биатлонист (и почти лучший в мире) Александр Логинов заявил, что точно поедет на канадский и американский этапы Кубка мира. И выступать тоже планирует на обоих. Типа — для практики.

На самом деле очень похоже, что прямо на наших глазах чемпионат мира приносится в жертву Кубку мира. Оно и логично – на чемпионате мира ещё попробуй выиграй эту медаль, а тут второе место в тотале светит – это вам не ерунда какая-то. И если хочешь остаться в тройке общего зачёта – будь любезен выступать на всех этапах и набирать очки любой ценой.

Лучший российский биатлонист очень хочет в Америку. Зачем ему это? А как же чемпионат мира, где именно у него лучший шанс выиграть медаль для сборной России?

Саша, судя по всему, в тройке остаться хочет. Даже в двойке. Поэтому и едет на североамериканские этапы со всеми их перелётами, акклиматизацией и потраченными силами. Сможет он восстановиться к чемпионату мира, в какой форме там будет – этого никто не знает. И знать, видимо, не хочет.



Ну и пусть. Шальные медали на чемпионате мира кто только не выигрывал, а тут борьба за возможность называться вторым биатлонистом планеты. Навозить Фуркада, в конце концов. Нормальный план. Вот только для его выполнения сначала нужно было достойно выступить на шестом этапе – в Антхольце. И постараться сохранить своё второе место перед полётом на небиатлонный континент.

Вот это Гараничев!

В спринте Логинов стартовал 26-м – через семь минут после Фуркада, а сразу за ним – лидер Кубка мира и без нескольких гонок его победитель Йоханнес Бё. Помимо этих господ нас в первой части гонки волновал Евгений Гараничев и его второй стартовый номер. Малышко, Елисеев, Поварницын и Латыпов начинали гонку позже.

Гараничев скоростью не поражал, зато уверенно закрыл все пять мишеней на «лёжке». Точная стрельба позволила ему удерживать лидирующую позицию целых шесть минут – опередить россиянина смог только итальянце Хофер, да и то лишь на 0,1 секунды. Фуркад проиграл Евгению полсекунды.

И не скорость, и не точность

Зато на втором круге Гараничев внезапно начал «жечь». У того же Вегера, которому он на первом круге уступил 10 секунд, Евгений на второй петле выиграл почти 15. Наверное, это должно было сказаться на стрельбе… хотя почему наверное — точно. Два промаха, два штрафных круга – какое уж тут лидерство.

Пора было возвращаться к Логинову. Он первый круг прошёл чуть медленнее Фуркада и сильно медленнее Бё. Норвежец за 3 километра привёз россиянину 13 секунд, но переживать стоило даже не из-за этого – промах отбросил Логинова за пределы первой десятки. 35 секунд до Бё и почти 20 – до Фуркада…

Никак нельзя мазать

… который в это же время спокойно закрыл пять мишеней на «стойке». Было похоже, что Мартен сегодня не только отыграет у Логинова значительное количество очков в общем зачёте, но ещё и качественно подготовится к тому, чтобы в завтрашней гонке преследования отобрать у Александра второе место в Кубке мира.

Впрочем, стоило всё-таки подождать вторую стрельбу россиянина. Ему там никак нельзя было мазать даже один раз, потому как ногами Логинов у Фуркада практически ничего не отыгрывал. И он не промазал один раз…

Теперь считайте сами

Он промазал дважды. 16-е место на выходе с рубежа – это было близко к катастрофе. Фуркад не должен был выиграть гонку – Бё даже с промахом опережал француза на 10 секунд. Но второе место у Мартена, казалось, никто не должен был отобрать, а это – 54 очка. И 48 очков он проигрывал Логинову в тотале. Россиянин сегодня должен был набрать примерно 20. Вот и считайте сами.



21 секунду Бё выиграл у Фуркада на финише. С промахом! То есть он бы и с двумя промахами выиграл эту гонку. Логинов финишировал 14-м, но точно должен был потерять несколько позиций и набрать эти самые «примерно 20 очков».

Выдавленный Фуркад

Так и произошло, но сначала совершенно неожиданно Фуркада сдвинули на третье место. И сделал это его партнёр по сборной Антонен Гигонна, а ведь у него тоже был промах. Для Мартена это уже можно было считать катастрофой, но настоящая катастрофа пришла спустя 10 минут, когда норвежец Бьонтегорд (ну хоть он чисто отстрелял) влетел на второе место и выдавил француза из медалей!

Всё это круто, особенно для желающих сплясать на костях Фуркада. Вот только Мартен опять борется за медали, а мы… Как же тогда назвать результаты гонки для Логинова и сборной России, в которой лучший представитель не попал даже в топ-15, а лидер и претендент на второе место в Кубке мира остался далеко за пределами первой двадцатки?



Жаль, но уже завтра Фуркад имеет все шансы опередить Логинова в Кубке мира. Хотя француз всё ещё плох и не «торт». Просто наш – ещё хуже.