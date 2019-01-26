Сборную России по биатлону рекомендовано не критиковать. Что?

В Советском Союзе это могло бы прокатить. В 21 веке – ни за что. Но проблема совсем в другом.

Мужская сборная выступила плохо в спринте в Антхольце. Это факт. Лучший из наших Евгений Гараничев финишировал 21-м. Это плохо. Второй в общем зачёте и лидер нашей команды Александр Логинов ещё ниже. Главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев настоятельно рекомендовал воздержаться от критики спортсменов, призвав бросить её полностью на его плечи. В чём смысл таких рекомендаций, и почему это может аукнуться в дальнейшем.

«Пишите обо мне что угодно!» Что случилось с тренером сборной России? Почему он готов слушать о себе всё подряд, лишь бы не трогали его спортсменов? Такое в сборной России по биатлону вообще было?!

«Вы только не обостряйте»

Об этом попросил Хованцев в общении с журналистами после гонки. Понятно и похвально желание главного тренера уберечь своих подопечных от лишних переживаний. Спортсмены часто говорят о том, что они не читают ничего про себя и даже не открывают прессу. От биатлонистов тоже такое можно услышать на регулярной основе. Но, конечно же, они всё читают и всегда в курсе того, что про них пишут. В том числе и в комментариях. В современном мире абстрагироваться от этого просто невозможно.

Совсем уберечь от критики нереально. Хованцев сказал это трём пишущим журналистам, а представьте, сколько ещё не слышали его призыв и всё равно напишут что-то критическое. Не сегодня, так завтра. И биатлонисты обязательно это прочтут и отреагируют по-своему. Это не «Шоу Трумана», где главный герой живёт в вымышленном мире, состоящим из декораций, а люди, окружающие его, являются нанятыми героями.



Дело тут даже не в том, что спортсмены могут сесть на шею от такого нежного к ним отношения, а в том, что это попросту не имеет смысла. Такая схема могла сработать в Советском Союзе, который в какой-то степени и являлся модифицированной версией «Шоу Трумана». В 21 веке – никогда.

Победили и забудьте. Почему не стоит ждать повторения золотого чуда Хотите новых побед от сборной России по биатлону? Не надо слишком быстро привыкать к хорошему.

Без паники

Ирония в том, что критиковать сборную России по биатлону пока попросту не за что. То, что случилось в мужском спринте Антхольца, является локальной неудачей. Этап в Италии очень специфичный, на высоте практически 1700 метров сложно предугадать, как отреагирует организм. Россияне не справились со стрельбой, это правда. По лыжному ходу всё было не идеально, но и катастрофой это тоже назвать нельзя.

В конце концов, можно порадоваться за Александра Поварницына, который набрал свои первые очки в сезоне на Кубке мира и теперь намерен подняться повыше в пасьюте. Другие наши парни откровенно рисковали, быстро подходили к рубежу и быстро стреляли. Это могло сработать и тогда все были бы счастливы и радовались, как здорово в очередной раз выступила сборная России.

Гросс — о мужском спринте в Антхольце: совершенно необъяснимая гонка

В этот раз не получилось. Но лучше рискнуть и потерпеть промежуточное поражение, чем постоянно перестраховываться ради финишей во втором десятке. Да и оступиться лучше сейчас, чем на чемпионате мира. Какой-то сбой должен был произойти.



По мановению волшебной палочки сборная России не может вдруг стать непобедимой. Посмотрите, сколько времени потребовалось нашим лыжникам, чтобы добиться того, чего они добились в последние годы. Российский биатлон уже добился большого прогресса по сравнению в предыдущими сезонами и этого не отнять. Но когда будет реальной повод для критики, наши биатлонисты её получат. Вы уж извините, Анатолий Николаевич.