Не надо жалеть Загитову. Ей и так уже несказанно повезло

Конец российского доминирования

Российское фигурное катание больше не лучшее в Европе.



Увы, такой неутешительный вывод напрашивается по итогам чемпионата континента в Минске, ставшего для сборной России худшим за восемь лет. С 2012 года наши фигуристы выигрывали как минимум две золотые и неизменно побеждали в общем медальном зачёте. В столице Беларуси серия прервалась – общего успеха добились французы, а предсказуемое золото в женских соревнованиях так и осталось единственным для нашей команды.



При этом самая громкая сенсация чемпионата Европы, если не всего текущего сезона, произошла как раз у одиночниц. Олимпийская чемпионка Алина Загитова снова провалила произвольную программу и проиграла дебютантке главных стартов Софье Самодуровой. Минский чемпионат окончательно убедил в том, что у Загитовой не всё в порядке. Теперь это очевидно даже её самым ярым поклонникам, которые тут же принялись жалеть и утешать свою любимицу.



Вот только в жалости Загитова не нуждается. Ей очень крупно повезло.

«Этот робот Тутберидзе сломался. Несите нового». Это о поражении Загитовой? Алина боится, пропускает удар за ударом, на нее наводят порчу. Но она всё равно самая красивая и должна работать дальше. Спасибо за борьбу.

У Загитовой не получается стать великой

Речь, разумеется, не об этом сезоне, а о прошлом – олимпийском. Что бы там ни случилось дальше, Алина Загитова всегда будет ассоциироваться с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Драматичной, резонансной, но ни в коем случае не шальной. Своим талантом и трудолюбием девочка из Ижевска пробилась в сильнейшую тренерскую группу страны и буквально за несколько взрослых стартов дотянулась до олимпийского золота.

Вся дальнейшая карьера – приятный бонус, шанс стать великой по-настоящему. Обрамить победу на Олимпиаде хотя бы парой сезонов собственной гегемонии удаётся лишь избранным. У Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой не получилось. У Загитовой пока тоже не выходит. И к этому надо относиться спокойно.

Загитова проигрывает даже своей тени. Спасти чемпионку ещё реально? Похоже, олимпийское золото неотвратимо тянет Алину на дно. Наверное, лучше бы его не было.

Родилась когда надо

Нисколько не умаляя заслуг Алины, необходимо понимать, что её триумф на Олимпиаде был бы невозможен без фантастического везения. И проблемы, возникающие у фигуристки сейчас, только подчёркивают, как сильно ей повезло. В современном женском фигурном катании для победы на Играх уже недостаточно быть лучшей фигуристкой в истории (не верите — спросите у Медведевой).



Куда важнее вовремя появиться на свет. Родись Алина на полгода позже – и на 99% олимпийское золото осталось бы для неё недостижимой мечтой. Как и для тысяч других одарённых фигуристок.

Подготовку подростков, способных творить чудеса до переходного возраста, на поток поставила как раз тренер Загитовой Этери Тутберидзе. По крайней мере пока, цикл работы её подопечных значительно короче олимпийского четырёхлетия. А значит, теперь мало обладать талантом и положить детство на алтарь олимпийской мечты. Нужно ещё и в лотерею выиграть.



Загитова свой счастливый билет вытянула, так что жалеть её просто смешно. Она родилась под счастливой звездой. А главное – вовремя.

Загитова после провала: кнопочный телефон, запрет «Инстаграма», четверной прыжок Как сохранить олимпийскую чемпионку? Рецепт есть. И даже ломку из-за соцсетей можно пережить.

Загитова проиграла вопреки

К тому же Алина никуда не уходит. Она по-прежнему фигуристка топ-уровня и основная претендентка на титулы. Загитова умеет кататься идеально, у неё одни из самых мощных и вторые по сложности программы сезона. Тем обиднее, что чистых прокатов у неё гораздо меньше, чем смазанных, а последние две произвольные и вовсе обернулись фиаско. Допустим, в Саранске на Алину давили пресловутые четверные юниорок и негативные комментарии в соцсетях. Но в Минске-то что мешало выступить ровно и забрать «своё» золото?



После злосчастного чемпионата России у Загитовой было время отдохнуть и прийти в себя.



Доступ в интернет ей закрыли, от внешнего давления оградили.



Соперницы катастрофически уступали и по сложности, и по компонентам.



И тем не менее даже в таких условиях олимпийская чемпионка не справилась и проиграла. Открытие этого сезона 16-летняя Софья Самодурова блестяще откатала гораздо более простую программу и обошла Загитову аж на 15 с лишним баллов.

Чемпионат мира – без Загитовой?

Специалисты и болельщики советуют Алине как можно скорее забыть чемпионат Европы и мысленно переключиться на подготовку к мартовскому чемпионату мира в Японии. Но там с суммой 198,34 балла даже на топ-3 претендовать будет почти нереально. А про соперничество с Рикой Кихирой и вовсе можно забыть.



Итоги чемпионата Европы только усложнили задачу по выбору состава на чемпионат мира. Особо оголтелые поклонники других фигуристок всерьёз предлагают не включать в заветную тройку Загитову. Но повода для столь радикальных мер всё-таки нет. Да, Алина пока больше разочаровывает, нежели радует. Однако по потенциалу она заметно превосходит соотечественниц. К тому же трёх российских фигуристок, которые объективно лучше Загитовой, здесь и сейчас просто нет. Из «взрослых» россиянок её в этом сезоне обыгрывали только Самодурова, которая на чемпионат мира отправится в любом случае, и Станислава Константинова, тоже не отличающаяся стабильностью.



Так что ставить под сомнение участие Загитовой в чемпионате мира опрометчиво. Наверняка увидим мы в Саитаме и Самодурову. А вот на третью позицию претендуют как минимум Константинова и восстановившаяся после болезни Елизавета Туктамышева. Чуть менее вероятным видится выбор в пользу Медведевой. Но даже явно разобранная Женя уже дважды в этом сезоне набирала больше, чем Загитова в Минске.



Вывод очевиден: Алине необходима перезагрузка. Чтобы после чемпионата мира ни у кого и мысли не возникло её пожалеть.