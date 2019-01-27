И всё-таки Фуркад! Новое поражение Логинова стало роковым

Александр Логинов провёл ещё одну неудачную гонку. И на сей раз Мартен Фуркад опередил россиянина в общем зачёте Кубка мира.

Логинов против Фуркада. Кто сильнее?

Пару недель назад в головах российских поклонников биатлона зародилась шальная мысль. А не побороться ли нашему Александру Логинову за победу в Кубке мира? Вот так, с наскока, невзирая на все разговоры о проблемах с допингом в прошлом, назло всем соперникам.

Долго ответа ждать не пришлось. Нет, не побороться. Норвежец Йоханнес Бё прибавил, а наш Логинов, напротив, чуть сдал. И уже второе место выглядит за благо, потому что Фуркад нет-нет, а подбирается к лидеру сборной России, и готовится его обогнать! В гонке преследования Логинов показал, что всё ещё хорош, но при этом всё равно уступил Фуркаду, и отрыв между соперниками сократился до 16 очков. Можно ли отыграть их в одной гонке? Элементарно.

Он жив! Логинов едва не совершил чудо, Фуркад опять встал Лидер сборной России по биатлону чуть не выиграл медаль в безнадёжной ситуации. И сейчас он точно круче Фуркада.

Чтобы не дать Фуркаду себя обойти, Логинову просто нужно было вновь проявить свои лучшие качества: почувствовать скорость, осторожнее сработать на огневом рубеже. Француз сейчас не так уж силён, и зарубиться с ним могли и любитель плотных контактных гонок Гараничев, и Елисеев, который выглядит всё стабильнее. По большому счёту, сборной России не удался этап Кубка мира в Антхольце, но было бы здорово громко хлопнуть дверью перед отъездом за океан.

Кошмар Елисеева наяву

Первый круг остался за первым номером гонки – Йоханнесом Бё. Норвежец практически всё время задавал темп, лишь ненадолго отдав инициативу Логинову. На стрельбище Бё тоже был хорош: стрелял хоть и не слишком быстро, зато точно, и ушёл на дистанцию третьим, в четырёх секундах от австрийского снайпера Эдера и стремительного француза Гигонна.

А россиян поблизости, к сожалению, не было. Логинов допустил промах и откатился в середину протокола, отставая от лидеров, почти на полминуты. Гараничев выглядел лучше – он стрелял точно и проигрывал всего-то десять секунд, но шёл 16-м. А у Елисеева гонка не задалась совсем: на стрельбище он пришёл последним, ошибся четыре раза и сам себя из борьбы вычеркнул.

Гараничев атакует пьедестал

Эдер и Гигонна на лидирующих позициях держались недолго: Бё и Фуркад мгновенно вырвались вперёд, однако отрываться не торопились: головная группа без труда выдерживала темп норвежца и француза. Более того, Гараничев к лидерам сумел приблизиться: от десяти секунд остались три.

Но самое главное, что Евгений от погони не задохнулся и на второй «лёжке» стрелял точно. Это позволило ему взлететь на четвёртое место – впереди в шести секундах были Бё, Гигонна и Фийон-Майе. Фуркад тоже маячил где-то рядом: он стрелял хоть и медленно, зато точно.

Логинов на втором огневом рубеже тоже не ошибался и продолжал преследование: от первого места он был примерно в 30 секундах. Елисеев тоже стрелял точно, но это не помогло ему уйти с последнего места. До ближайшего соперника по-прежнему была целая минута!

Крушение

По ходу третьего круга Бё предпринял попытку отрыва от основной группы, и поддержал её только Фийон-Майе. Но если норвежец после ускорения на рубеже промазал, то француз закрыл все пять мишеней и ушёл на дистанцию единоличным лидером. На руку Кентену были и промахи конкурентов: погоню за ним организовали только Виндиш и Пайффер. Увы, Гараничев тоже допустил ошибку, но шанс побороться за медаль у него всё-таки сохранился.

Логинов же прекратил сражение за высокие места, убежав на два штрафных круга. Отставание сразу зашкалило за минуту. И даже в локальной битве с Фуркадом Александр терпел крушение, поскольку Мартен держался за Гараничевым и рассчитывал попасть на пьедестал.

И всё-таки Фуркад!

Фийон-Майе пришёл на вторую «стойку» с отрывом в 15 секунд. Но даже он при чистой стрельбе не мог гарантировать ему победу, ведь Бё собирался устроить шикарную погоню. Собирался, но не смог, потому что промахнулся последним выстрелом. Уделом норвежца стала лёгкая борьба с немцем Пайффером за серебро. А Фийон-Майе с четырьмя нулями помчал к победе.

Даже если бы Гараничев отстрелял чисто, он не мог бы претендовать на медаль, а сражался бы с Фуркадом за четвёртое место. Но Евгений допустил ошибку пятым выстрелом, и французу ни с кем бороться не пришлось: он в гордом одиночестве шёл к очередной «деревянной» медали и, что гораздо важнее, второму месту в зачёте Кубка мира, ведь Логинов финишировал 20-м.

Сильнее ли Фуркад Логинова прямо сейчас? Трудно сказать. Стабильнее ли? Да, однозначно!

Логинову в битвах лидеров ещё нужно закаляться и набираться опыта.