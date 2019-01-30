Российские биатлонисты не едут в США из-за виз. Говорите, спорт вне политики?

И эта проблема возникает не в первый раз. Кто виноват — американцы, Международный союз биатлонистов или… мы сами?

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв, объясняя, чем будет руководствоваться тренерский штаб при выборе состава на этапы Кубка мира в Северной Америке, честно сказал, что туда поедут те, у кого есть соответствующие визы. Это вызвало непонимание у российских биатлонных болельщиков. «Чем они там вообще занимаются в СБР?» — говорили одни. «Гадкие американцы снова не дают визы России», — говорили другие.

Что же на самом деле произошло?

Вечер биатлона. Неужели в США Логинов похоронит свои медали ЧМ? Или он летит в Канаду и США, чтобы подтвердить свой невысокий уровень и опять ничего не выиграть? Нужно решить это прямо сейчас!

Виза в Америку и Канаду – проблема

Хотим мы того или нет, спорт и политика уже давно тесно связаны. Санкции, отзыв многих дипломатов сделали получение визы в США серьёзной проблемой. В теории получить её вполне реально, но процесс может занять полгода, а то и больше. Сотрудники американского посольства, которых в России осталось немного, просто не успевают обрабатывать все запросы.

Многие едут в другие страны, чтобы получить заветную визу. Проще смотаться в Польшу, чем бесконечно ждать ответа на запрос в России. Это значительно дороже, конечно, но как альтернативный вариант вполне сгодится. Ситуация с Канадой чуть проще, но большого значения это не имеет. Этапы идут в связке, и визу надо было делать в обе страны.

Лучший российский биатлонист очень хочет в Америку. Зачем ему это? А как же чемпионат мира, где именно у него лучший шанс выиграть медаль для сборной России?

Почему СБР заранее об этом не позаботился?

Логичный вопрос, вытекающий из того, что написано выше. Календарь IBU на этот сезон был известен давно. Почему одним спортсменам успели сделать визы, а другим – нет? Почему состав у нас формируется не исходя из спортивных принципов, а исходя из того, кто может легально путешествовать, а кто – нет? На самом деле есть простое объяснение.



Визы делали тем спортсменам, которые проходили централизованную подготовку. В СБР просто не могли знать и предугадать, кто именно выстрелит на отборочных стартах и проявит себя с лучшей стороны. Делать визы вообще всем профессиональным биатлонистам и биатлонисткам страны? Извольте, а кто будет за это платить? В концепцию оптимизации расходов это как-то не входит.

Да и делать условно 200 виз – не самое разумное решение не только по финансовым причинам. Американское посольство очень не любит, когда человек делает визу, а потом ни разу не въезжает в страну в указанный период. Зачем он тогда вообще подавал документы, если не собирался ехать? Понятно, что формально у любого человека могут измениться планы, но в реальности это плохо влияет на дальнейшее получение визы.

Вопрос этапа. Биатлон в США и Канаде? Зачем?! Вся сборная Швеции с Самуэльссоном туда не едет, а Россия — хоть в Австралию. Но у бюрократиии и бухгалтеров IBU свои интересы.

Получается, СБР ни в чём не виноват. А IBU?

Получается, что да. Если была бы острая необходимость, можно было поехать в ту же Польшу, Израиль, Грузию. Но опять же, где профессиональному спортсмену в разгар сезона найти время на такие поездки? Там ведь нужно личное присутствие. Пропускать другие этапы ради этого точно не имело смысла.



Да, политика вмешалась в спорт. Глупо это отрицать. С этим, кстати, столкнулись российские борцы, которые весной 2018 года не смогли попасть на этап Кубка мира в Айове. Тогда был большой скандал, спортсменов долго не приглашали на собеседование, и в итоге, когда пришло время отправляться на турнир, приглашение так и не было получено.



Тогда масштаб трагедии, правда, был преувеличен. О долгих сроках было известно давно, команде предлагали поехать в Ереван и спокойно сделать там визу. Но в руководстве посчитали, что негоже россиянам ехать в другую страну для получения американской визы. И такая позиция тоже имеет право на существование.

Другое дело, что IBU, раз уж ставят в календарь этапы в США и понимая, что для ряда стран получение виз может обернуться проблемой, могли бы требовать от организаторов и от федерации гарантий ускоренного рассмотрения заявок на въезд в страну. Иначе какая разница между приёмом допинга и активным препятствованием участию в соревнованиях?

И там, и там одни спортсмены искусственно получают преимущество над другими.

Российского биатлониста оценили на 0 из 10. Как такое может быть? Ноль без палочки — такой оценки российский биатлон ещё не получал. Одно хорошо — хуже уже нельзя. Правда ведь?

Отставить панику

Я не вижу никакой проблемы в том, какой состав у нас едет в Кенмор и Солт-Лейк Сити. Квоты мы не потеряем. Занимающие шестую строчку в Кубке наций шведы вообще в полном составе пропустят эти этапы и выступят в Минске, больше опасаться там некого. А от нас там будут Логинов и Гараничев – первый и второй номера сборной.



У женщин ситуация похожая. Шведки и там занимают шестое место в Кубке наций и тоже в полном составе едут на чемпионат Европы. Как и Украина с Беларусью. Должно случиться что-то невероятное, чтобы мы потеряли квоту. И почему мы заранее списываем со счетов тех, кто поедет в Северную Америку?

Команда подобралась вполне боеспособная, да и мотивация у девчонок будет сумасшедшей. Потому что эти гонки будут, по сути, прямым отбором на чемпионат мира.