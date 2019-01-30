Разве это пошлый костюм фигуристки? Маловато для настоящей провокации

«Голый» зад? Да российская фигуристка Степанова просто не видела пошлых костюмов. Розовые трусы и откровенные пеньюары у детей — вот это да.

«Надеюсь, костюм не выглядел пошлым»

«Мы хотели, чтобы это был костюм сексуально-эротический, немножко вызывающий», – после показательных выступлений на чемпионате Европы Иван Букин оценил наряд своей партнёрши. «Я очень надеюсь, что он не выглядел пошлым», – добавила сама Александра Степанова.

Получился ли костюм в большей степени пошлым или вызывающим? Решать вам!

Степанова: надеюсь, мой костюм в показательном номере не выглядел пошлым

Понятно, что под костюмом Александры Степановой есть подкладка телесного цвета, и речь о стриптизе на льду всё же не идёт. И показательные выступления – это повод для творчества, свежего взгляда и разумной провокации. Однако есть стойкое ощущение, что такой костюм – это всё-таки перебор. Не стоит забывать, что речь идёт о спортсменах, представляющих страну.

Правило обнажённости

Кстати, насчёт слишком откровенных и вызывающих костюмов есть ограничения в правилах, установленных Международным союзом конькобежцев.

Обратимся к короткому разделу F, который так и называется «Костюмы».

Правило 612 гласит: «Костюмы на чемпионатах ИСУ и международных соревнованиях должны быть скромными и соответствующими спортивным соревнованиям: не очень пестрыми или показными. Однако костюмы могут отражать характер выбранной музыки».

Здесь же, чуть ниже: «… при этом её [партнёрши] одежда не должна создавать впечатление чрезмерной обнажённости, не соответствующей спортивным соревнованиям».

Как показывает практика, эти правила могут в некоторой степени подвергаться вольной трактовке. Характером выбранной музыки и образом можно объяснить даже максимально театральные и пёстрые костюмы – подобным порой грешат даже ведущие фигуристы. Неоднозначность есть и во втором пункте. Что значит «чрезмерная обнажённость»? Когда Дебби Томас в 1989 году показала миру платье телесного цвета с чёрно-белыми лоскутами лишь на самых интересных местах, было ли это чрезмерной обнажённостью? А ведь с тех пор костюмы стали ещё более откровенными.

Никто не спорит с тем, что фигурное катание подчас привлекает мужскую аудиторию именно привлекательными девушками в коротких платьях. Но где граница, за которой правила всё-таки начинают действовать? И не перешли ли эту границу Степанова и Букин?

Даже для взрослых перебор

Впрочем, комбинезон Степановой – не худшее, что видел мир фигурного катания. Встречались зрителям и куда более пошлые наряды. И особняком в этом смысле стоят спорные образы совсем ещё юных фигуристок.

Аделина Сотникова в 2012 году в произвольной программе каталась в платье, похожем на наряд Степановой в верхней части костюма. Та же полупрозрачная ткань, та же подкладка телесного цвета, то же ощущение обнажённости.

Но, на минуточку, Аделине тогда было всего 16 лет!

Аделина Сотникова — Фигурное катание Фото : Otto Greule Jr/Getty Images

Без штанов, но в шляпе. Народную поговорку словно сочинили про итальянку Барбару Фузар-Поли, которая вместе с партнёром поразила всех откровенным нарядом на Олимпиаде-2002. Согласно правилам, на девушке была юбка, но она была полностью прозрачной. И возникало ощущение, что девушка всю программу катается в одном нижнем белье. И в шляпе, конечно!

Вызывающий костюм фигуристки Барбары Фузар-Поли Фото : Doug Pensinger/Getty Images

Модный приговор себе выносили и другие российские звёзды фигурного катания. Юлия Липницкая ещё в 2012 году, до победы на Олимпиаде в Сочи, в произвольной программе каталась в белом кружевном платье, очень сильно напоминающем откровенный пеньюар.

Кружевное платье фигуристки Юлии Липницкой Фото : Feng Li/Getty Images

Был очень спорный образ и у Евгении Медведевой, которая на чемпионате Европы каталась в чёрных кожаных ботфортах, шортах и бюстгальтере. Даже для взрослой фигуристки это вызывающе, а уж для 17-летней девочки…

В сезоне-2012/13 французская пара Натали Пешала и Фабьян Бурза пошли на провокацию и в коротком танце поставили канкан. О технической стороне не говорим, но с точки зрения образов получилось весьма и весьма спорно. Постоянная осознанная демонстрация розовых трусов во время проката далеко не всем пришлась по вкусу. О скромности и речи не было.

Канкан от пары фигуристов Натали Пешала и Фабьяна Бурза Фото : Dave Sandford/Getty Images

Есть и ещё один неоднозначный пример. Помните программу Евгения Плющенко Sexbomb? В ней фигурист устраивал стриптиз на льду. Раздевался, правда, только до поддетого костюма имитирующего практически обнажённое мужское тело – никакого реального раздевания не было. Шоу-программа по всему миру встречалась на ура, хотя, похоже, и выходила за рамки приличий. Фигурное катание – это всё-таки не про стриптиз и низменные страсти, а про спорт и красоту.