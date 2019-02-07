Главный соперник Логинова использует грелки во время гонки. Это как вообще?

Ему разрешили, потому что в Канаде холодно. Фуркад вообще вставляет грелку в рот. А вот болельщиков на биатлон там набирают по объявлению.

«Я думал, что это запрещено»

Лидер Кубка мира по биатлону Йоханнес Бё в шоке от морозов, которые стоят сейчас в Кэнморе. А ведь он, на секундочку, норвежец.

Но было бы желание, а решение всегда найдётся. И в этот раз это — грелки!

Да, IBU выдали Бё разрешение выступать с грелками на запястьях. Нет, речь не о резиновых трёхлитровых грелках, о которых вы наверняка сразу и подумали. Эти более компактные и удобные. Главное, что в IBU не увидели в этом никакого читерства.

Интересно, что сказали бы в организации, если бы такой запрос подал, скажем, Александр Логинов.

«Я буду выступать с грелками на запястьях. Это отлично работает. Надо было сделать то же самое в Пхёнчхане. Тогда я думал, что это запрещено. Но, когда мы обратились в IBU, нам сказали, что никаких проблем нет. Я готовился к ужасной тренировке, но всё сложилось прекрасно», — радостно сообщил Йоханнес.



Симон Фуркад пошёл ещё дальше и засунул грелку в рот. Если помогает, то почему бы и нет. От канадских морозов любые средства хороши. Дыхательную грелку использовал в Кэнморе ещё и итальянец Доминик Виндиш.

Двойные перчатки

Но не все такие новаторы, как Йоханнес Бё. Его соотечественница Тириль Экхофф придумала куда более приземлённый способ не отморозить пальцы во время стрельбы. Норвежка просто решила надеть две пары перчаток. Кто из нас так не делал? Ощущения, конечно, не те, но безопасность превыше всего.



«Если температура опустится ниже 20 градусов, думаю, никто из нас выступать не захочет. Кажется, я в таких условиях ещё никогда не соревновалась. Будет интересно стрелять с двумя парами перчаток на руках».

Противогазы из Австрии

Чтобы завершить тему безумства в Канаде, вы обязательно должны увидеть австрийские средства защиты от холода. Лиза Тереза Хаузер и Юлия Швайгер как будто посетили урок ОБЖ в средней российской школе. Но у холодов есть и плюсы – не надо тратить деньги на накладные ресницы.

Наберут по объявлению

В целом то, что зрителей на североамериканские этапы Кубка мира загоняют всеми возможными способами, далеко не новость. Но сомневающиеся до конца не хотели в это верить, утверждая, что только в России насильно заставляют ходить на спортивные мероприятия. Шах и мат, господа неверующие. Пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе людей, которые призваны заполнить трибуны на Кубке мира.



По традиции спасти ситуацию должны школьники, которых массово привезут на гонку на красивых жёлтых автобусах. Тех самых, из молодёжных комедий. Нет сомнений, что зрители создадут удивительную атмосферу, о которой плохо разбирающиеся в биатлоне европейцы могут только мечтать.

«Американцы просто не разрешили нам провезти оружие». Вот вам и биатлон в США Российские биатлонисты по вине организаторов остались без винтовок. Каких ещё удивительных чудес ждать от этапов Кубка мира в Канаде и США?

А может лучше отменить?

Ну это ведь напрашивается, правда. Индивидуальные гонки решили сократить с 20 км до 15 у мужчин и с 15 км до 12,5 у женщин. Сокращённая «индивидуалка» — то ещё развлечение. По сути, это убивает всю суть длинной гонки, которая неспроста называется длинной. Получился какой-то извращённый вариант ещё и потому, что эстафеты перенесли на день раньше. Изначально между индивидуальными гонками и эстафетами был запланирован день отдыха, что было логично.



Теперь спортсменам предстоит провести две тяжелейшие гонки подряд. Да, длинную гонку сократили, но всё равно она будет в полтора раза длиннее спринта. А потом следом биатлонисты пробегут ещё и масс-старт, потому что в воскресенье намечается совсем крупный погодный апокалипсис.

Хотя неизвестно, побегут ли — есть информация, что масс-старты заменят на спринтерские гонки.

И кому нужно такое насилие над здоровьем и над биатлоном?