Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Индивидуальные гонки. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 22:20 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 00:55 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Кэнморе начинается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Это первый из двух североамериканских этапов, из Канады биатлонисты на следующей неделе переедут в США, в Солт-Лейк-Сити. Сегодня в расписании седьмого этапа значатся мужская и женская индивидуальные гонки. Они будут сокращены, потому что в Канаде сильные морозы. Они даже заставили организаторов внести изменения в расписание этапа, заменив одни гонки другими. Обо всём этом и о многом другом мы расскажем в нашем традиционном лайве дня. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!