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Биатлон, Кубок мира 2018/19, 7-й этап, Кэнмор: 7 февраля — трансляция

Биатлон, Кэнмор, мороз
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/hauser_lisa
Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Индивидуальные гонки. LIVE
Все события 7 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 22:20 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 00:55 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Кэнморе начинается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Это первый из двух североамериканских этапов, из Канады биатлонисты на следующей неделе переедут в США, в Солт-Лейк-Сити. Сегодня в расписании седьмого этапа значатся мужская и женская индивидуальные гонки. Они будут сокращены, потому что в Канаде сильные морозы. Они даже заставили организаторов внести изменения в расписание этапа, заменив одни гонки другими. Обо всём этом и о многом другом мы расскажем в нашем традиционном лайве дня. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!

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