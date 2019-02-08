Безнадёга отменяется? Второй состав сборной России не так уж и плох

Второй состав сборной России

Укороченный формат индивидуальных гонок словно олицетворяет весь этап Кубка мира в Кэнморе – куцый, скомканный и экзотичный. Жёсткие канадские морозы заставили организаторов сократить дистанцию женской гонки с 15 до 12,5 км, а штрафные санкции за промах снизить с минуты до 45 секунд. Возможно, на посещаемость тоже повлияла погода, хотя даже в идеальных условиях зрителей на трибунах было бы в разы меньше, чем на европейских этапах.

Первая же гонка седьмого этапа принесла сборной России медаль — Логинов, несмотря на два промаха, поднялся на третью ступень пьедестала. Объективно шансы женщин повторить успех Александра несильно превышали нулевую отметку.



Ни одна из четырёх лучших российских биатлонисток сезона в Северную Америку не приехала. В отсутствии лидеров возможность заявить о себе получили Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Кристина Ильченко и дебютантка Кубка мира Лейсан Бикташева. Шестая россиянка Лариса Куклина не смогла выйти на старт из-за проблем со здоровьем.



С таким составом претендовать на подиум казалось нереальным. В топ-20 бы попасть.

Васильева метит в десятку

Стартовая группа изобиловала фаворитами. Раньше всех на дистанцию ушла победительница предыдущей гонки Кубка мира немка Лаура Дальмайер. Первый круг она прошла медленнее Кайсы Мякяряйнен, но за счёт чистой стрельбы вышла в лидеры. Вскоре Лауру опередили австрийка Лиза Тереза Хаузер и соотечественница Франциска Пройс, а вот Кайса промахнулась дважды, получив полторы минуты штрафа.



Единственная россиянка в стартовой группе Валерия Васнецова начала очень медленно, а двумя промахами на первой «лёжке» превратила своё положение в критическое. При этом ветер позволял спортсменкам работать «чисто», чем многие пользовались. Лидер Кубка мира Доротея Вирер возглавляла гонку после первого рубежа, но только до стрельбы Паулины Фиалковой. А уже через несколько секунд словачку опередила соотечественница Анастасия Кузьмина.

По трассе обе словачки шли здорово, но после второй стрельбы утратили лидерство. Анастасия ошиблась один раз, а Паулина не закрыла две мишени. Вирер же извлекла максимум из неточности соперниц и вновь стала лидером. Всего полторы секунды ей уступала чешка Маркета Давидова, поразившая все десять мишеней. Совсем рядом была и ближайшая преследовательница Вирер в Кубке мира Лиза Виттоцци.



Васнецова добавила к двум промахам на «лёжке» ещё два на «стойке» и окончательно увязла в глубине протокола. Маргарита Васильева сначала скоростью не радовала, но постепенно разогналась, а главное — и первую, и вторую стрельбу прошла идеально. Перед опытной биатлонисткой забрезжила перспектива попадания в топ-10.

«Американцы просто не разрешили нам провезти оружие». Вот вам и биатлон в США Российские биатлонисты по вине организаторов остались без винтовок. Каких ещё удивительных чудес ждать от этапов Кубка мира в Канаде и США?

Экхофф из табакерки

Из борьбы за победу неожиданно выпала Вирер. На третьем круге Доротея начала проигрывать Давидовой и Виттоцци по скорости, а на третьем рубеже допустила два промаха и откатилась из топ-3. Маркета и Лиза довели серию безошибочных выстрелов до 15. Почти 15 секунд дуэту лидеров уступали Тириль Экхофф и Ингрид Тандреволд. Спустя несколько минут между итальянками и норвежками вклинилась немка Франциска Хильдебранд.

Россиянок рядом с промежуточными лидерами не было и близко. Васильева на третьей стрельбе дрогнула и послала в «молоко» последний выстрел, а остальным приходилось гораздо тяжелее. Ильченко на первой же «лёжке» промахнулась трижды, а затем промахнулась и на «стойке». Кайшева после второго рубежа с одним промахом проигрывала полторы минуты. Бикташева с аналогичными показателями на стрельбе уступала ещё больше.



Тем временем приближалась развязка битвы за медали. Давидова и Виттоцци и на четвёртом рубеже обошлись без штрафа. Чешка перед заключительным кругом опережала соперницу на четыре секунды и по дистанции смотрелась мощнее. Сил прибавить и вырвать победу у итальянки не осталось.



Однако всё-таки нашлась та, которая отобрала золото у Давидовой. Возмутительницей спокойствия стала Экхофф. После чистой стрельбы на заключительной «лёжке», с одним промахом в пассиве норвежка убегала на трассу, проигрывая Маркете больше десяти секунд. Казалось, обыграть чешку будет крайне тяжело, но Тириль на глазах сокращала отставание и в итоге «привезла» Давидовой аж 10 секунд. Вот это скорость!

Сбой системы. Россия завоевала самую странную медаль на Кубке мира по биатлону С тремя минутами отставания от лидера на пьедестал обычно не попадают. Но Логинов смог! И вновь опередил Фуркада в общем зачёте Кубка мира.

Вирер пошатнулась, но устояла

В теории могла вмешаться в борьбу за пьедестал Хильдебранд, но блестяще отстрелявшей немке не хватило резвости на дистанции. То же можно сказать и о Маргарите Васильевой, которая с одним промахом стала лучшей из россиянок. Кайшева и Бикташева наладили стрельбу и вторую часть гонки провели на хорошем уровне. Ульяна стала 17-й, расположившись в финишном протоколе сразу за Васильевой. Лейсан пока уступает другим россиянкам ходом, но уверенная работа на рубежах позволяет назвать её дебют неплохим.



В глобальном смысле главным итогом женской индивидуальной гонки стало резкое обострение борьбы за лидерство в общем зачёте Кубка мира. Виттоцци одним махом ликвидировала почти всё отставание от Вирер, а значит уже следующая гонка может ознаменоваться рокировкой итальянок.



А может, и прорывом россиянок. Не так уж всё безнадёжно у нас!