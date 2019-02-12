Медведева едет на проходной российский турнир даже без тренера. Зачем, Женя?

Почему некогда лучшая фигуристка планеты готова на всё? Зачем ей этот малозначительный турнир в Новгороде? Да потому что другого шанса нет.

Медведева выживает

До чемпионата мира по фигурному катанию ещё больше месяца, но борьба за потенциальные медали соревнований в Сайтаме идёт полным ходом. Пока кто-то играет мускулами, зарабатывая благосклонность арбитров, Евгения Медведева отчаянно пытается взбежать на трап улетающего в Японию самолёта. Ради, прямо скажем, малореальной перспективы Женя заявилась на финал Кубка России, превратив будничный турнир в Великом Новгороде в одно из самых ожидаемых соревнований сезона.



По сути, Женя осознанно идёт на огромный риск, понимая, что другого шанса отобраться на чемпионат мира у неё нет. Даже два идеальных проката в Великом Новгороде не гарантируют ей путёвку в Сайтаму, а любая ошибка способна загнать двукратную чемпионку мира в ещё более глубокую психологическую яму. С другой стороны, в этом сезоне у Медведевой не было ещё ни одного чистого старта. Вряд ли тренерский совет федерации осмелится отправить на мир постоянно ошибающуюся фигуристку, даже с таким мощным бэкграундом, как у Евгении. Медведева это понимает и без тени сомнения едет в Новгород. Без тренера Брайана Орсера.



Это не позор и унижение, а демонстрация истинного спортивного величия.

Орсер не приедет с Медведевой на финал Кубка России в Великий Новгород

Туктамышева не убедила

Фаворитом же в борьбе за третью российскую квоту на чемпионат мира среди одиночниц выглядит ещё одна экс-чемпионка планеты Елизавета Туктамышева. Болезнь, заставившая Лизу пропустить чемпионат России, дала карт-бланш её оппоненткам, но Медведева провалилась в Саранске, а Станислава Константинова не справилась с давлением на чемпионате Европы. Укрепить свои позиции Туктамышева могла на соревнованиях в Словении, которые выиграла в одну калитку. Однако она в обеих программах сорвала коронный тройной аксель и только подлила масла в огонь споров о составе сборной России на чемпионат мира.



Следующим пунктом в графике Елизаветы значится Универсиада в Красноярске, которая пройдёт за две недели до чемпионата мира. Кстати, второй российской участницей там будет Константинова, а Медведева числится первой запасной. Пока девушки будто играют в поддавки, но развязка близко.

Кихира снова воскресла

В мировом масштабе главным событием последних дней стал чемпионат четырёх континентов, который традиционно собирает лучших неевропейских фигуристов. Российских болельщиков соревнования в Анахайме интересовали прежде всего присутствием на них Рики Кихиры. Было любопытно посмотреть, как там главная соперница Алины Загитовой. Оказалось, что в порядке. 16-летняя японка ошиблась на тройном акселе в короткой, зато чётко исполнила произвольную, получила отличные оценки за компоненты и с пятой позиции вспорхнула на вершину. При этом Рика в произвольной программе обошлась одним тройным акселем, а в каскаде прыгнула двойной. Интересно, какую тактику они изберёт на чемпионат мира. Возможно, вновь не будет рисковать, а постарается взять чистотой исполнения и предсказуемо огромными хозяйскими компонентами.

Заявка на взрослый четверной

Добавила интриги чемпионату четырёх континентов и Элизабет Турсынбаева, которая с этого сезона вновь тренируется у Этери Тутберидзе. За несколько дней до соревнований 18-летняя представительница Казахстана опубликовала видео с тренировки с чистым четверным сальховом в каскаде с тройным тулупом. Понятно, что болельщики ждали от неё четверного на официальном старте, и Элизабет не обманула. В произвольной программе в США она действительно прыгнула четверной сальхов и, как посчитали арбитры, даже докрутила его, однако упала на приземлении. Но и без этого элемента Турсынбаева смогла превратить шестое место в короткой в итоговое серебро.



Казахстанская фигуристка добилась лучшего результата в карьере, а ведь с возвращения к Тутберидзе прошло всего полгода. Не зря сразу после турнира Элизабет поблагодарила тренера за помощь в подготовке и веру в неё.

Ученица Орсера и Тутберидзе прыгнула четверной. Вы тоже подумали про Медведеву? И да, ей уже далеко не 14 лет. Так взрослые фигуристки могут прыгать не хуже детей? Или это просто случайность?

Турсынбаеву приняли за ребёнка

Турсынбаева за последние дни вызывала не только удивление и восхищение, но ещё и улыбку. Перед соревнованиями в США фигуристка, которой 14 февраля исполнится 19 лет, рассказала, что бортпроводники «Аэрофлота» приняли её за ребёнка и вручили подарок, который полагается всем маленьким пассажирам компании. «Когда говоришь, что тебе 18, но тебе всё равно дают игрушки», — написала фигуристка. Отличная иллюстрация к вопросу о «взрослых», прыгающих четверные.

Самодурова тянется за Туктамышевой

В группе Алексея Мишина четверные пока никто не делает, отдавая предпочтения тройному акселю. Туктамышева и Анастасия Гулякова уже активно показывают этот прыжок на соревнованиях, а чемпионка Европы Софья Самодурова его только осваивает. Одна из двух российских спортсменок, которая наверняка поедет на чемпионат мира, опубликовала видео с тренировки, где чисто исполняет тройной аксель. Правда, пока только со страховкой, поэтому ждать включения его в программу в этом сезоне не приходится. Придётся вновь брать стабильностью. В Минске же получилось, так почему не повторить в Сайтаме?

У Ханю отобрали мировой рекорд

В отличие от женщин, поводы говорить о мужском фигурном катании в основном дают иностранцы. Японец Сома Уно в отсутствие травмированного Юдзуру Ханю выиграл чемпионат четырёх континентов, причём сделал это с мировым рекордом в произвольной программе. Судьи посчитали, что Уно чисто сделал все три четверных, хотя назвать его прыжки идеальными трудно. Сомнительными кажутся и нереально высокие баллы японца за компоненты. Но факт остаётся фактом – прошлый мировой рекорд Ханю превышен почти на семь баллов. Двукратный олимпийский чемпион получил прекрасную мотивацию на домашний чемпионат мира.