Это же Америка. Там, как известно, может быть всё. Если не верите – просто сделайте выбор. Помогите сборной России своим позитивом.

Россия завоюет два золота в США? Если только этап Кубка мира не отменят

Жуткий этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе завершился так, как и должен был – провалом. Две заключительные гонки просто отменили. Зато в четырёх прошедших (почти без зрителей, зато при полном морозе) сборная России завоевала две медали.



И теперь наша традиционная рубрика «Вечер биатлона» спрашивает вас – что главнее? Морозы или медали? Проблемы с оружием или со зрителями? А может и вовсе феерический провал сборной России в эстафете?

Просто выбирайте самое значимое событие седьмого этапа Кубка мира. И не ошибитесь. Но это лишь первый вопрос. Про будущие медали – ниже.

Спринт, гонка преследования и две неклассические эстафеты – вот что ждёт российских биатлонистов в гостеприимном (а почему нет?) Солт-Лейк-Сити. Логинов вроде в порядке, в эстафетах может повезти (особенно в супермиксте) – так почему бы сборной России не выиграть в США парочку золотых медалей?

А чего вы ждёте от выступления России на восьмом этапе? Если его вдруг не отменят, конечно. Выбирайте!