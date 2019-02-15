Кошмарное пике. Страшная трагедия сборной США по фигурному катанию

58 лет тому назад вся сборная США по фигурному катанию погибла в авиакатастрофе. В знак скорби был отменён чемпионат мира.

«Самолёт на большой скорости врезался в землю и мгновенно загорелся. Всё было охвачено пламенем. Из-за огненного жара даже подойти к месту было невозможно», – так описывал происходящее очевидец одной из самых страшных трагедий в истории мирового спорта.

15 февраля 1961 года в трёх километрах от аэропорта Брюсселя потерпел крушение самолёт, на борту которого находились 72 человека. 27 из них входили в состав делегации США на чемпионат мира по фигурному катанию. Спортсмены, тренеры, судьи – погибли все.

Золотое десятилетие Америки

50-е годы прошлого столетия стали настоящим расцветом американского фигурного катания. После Второй мировой войны на спортивном небосклоне зажглись звёзды Ричарда Баттона, Хейза Алана Дженкинса, Дэвида Дженкинса, Тенли Олбрайт, Кэрол Хейсс – и это только олимпийские чемпионы! В послевоенной Европе потратили немало лет, чтобы возродить традиции фигурного катания, а в Америке их и не теряли. И именно спортсмены из США с охотой доминировали, забирая себе почти всё золото в одиночном катании на Олимпиадах и чемпионатах мира.

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Полвека тому назад к чемпионату мира, проходящему сразу после Олимпиады, звёзды не относились с прохладцей: на турнире 1960 года в Ванкувере принимали участие всё звёзды Олимпийских игр в Калифорнии, проходивших буквально неделей ранее. А потому первым крупным турниром нового цикла должен был стать чемпионат мира 1961 года в Праге.

Новое поколение

Сборная США после Олимпиады в Скво-Вэлли переживала смену поколений. И так вышло, что новая эпоха американского фигурного катания полностью ассоциировалась с именем Мэрибел Винсон – не просто фигуристкой, добиравшейся в 30-е годы до медалей чемпионатов мира и Олимпиад, и сильным тренером, но и матерью, воспитавшей чемпионок. Старшая – 20-летняя Мэрибел стала чемпионкой страны в парном катании вместе с Дадли Ричардсом. Младшая – 16-летняя Лоранс – блистала в одиночном. Болельщики связывали с ней большие надежды, а журналисты охотно называли продолжательницей победных традиций Олбрайт и Хейсс.

По злой иронии судьбы все они, равно как и «одиночник» Брэдли Лорд, зимой 1961 года впервые выиграли чемпионат страны и впервые ехали фаворитами на крупный международный старт.

Всего же в составе делегации было 18 спортсменов, пять тренеров, трое судей и менеджер сборной – весь свет американского фигурного катания, преимущественно молодые спортсмены с большими перспективами. Половине из них не исполнилось и 20 лет. Некоторым было по 15…

Не выжил никто

Самолёт «Боинг» 707-329 совершал регулярный рейс из Нью-Йорка в Прагу с заходом в аэропорт Брюсселя. Перелёт через Атлантику прошёл штатно: за 20 минут до крушения пилоты выходили на связь: всё было в порядке. Проблемы неожиданно возникли при попытке приземления в Бельгии. На взлётно-посадочной полосе находился небольшой самолёт, и рейс из Нью-Йорка отправили на второй заход. Когда «Боинг» делал разворот, наблюдателям стало ясно: что-то пошло не так, ведь самолёт неестественно кренился, и пилоты явно с этим боролись.

«Боинг» сделал три круга вокруг аэропорта, причём кренился всё больше. В какой-то момент самолёт резко выровнялся, потерял скорость и спикировал к земле носом вниз.

Столкновение произошло совсем рядом с деревушкой Берг, буквально в сотне метров от жилых домов. Из тех, кто находился на земле, пострадали двое: один местный житель погиб на месте, другому оторвало ногу обломком. Среди пассажиров и членов экипажа не выжил никто.

Местный священник тут же бросился на помощь, но ещё долго никто не мог подойти к обломкам: всё полыхало, пока не приехали пожарные. Спасать уже было некого.

Чемпионата мира не будет

Точную причину крушения определить так и не удалось. Комиссии по расследованию сошлись на том, что, вероятнее всего, к трагедии привела неисправность хвостового стабилизатора.

Искренние соболезнования родным и близким погибших принёс президент США Джон Кеннеди: трагедия затронула его лично. Дадли Ричардс был большим другом Джона и его брата Теда.

Несмотря на страшную катастрофу, первым решением организаторов было не отменять турнир, который должен был стартовать через неделю. Однако через день представители ISU решили провести опрос среди участников, и по его итогам чемпионат мира был отменён.

Соревнования прошли в Праге через год. За медали не смог побороться ни один американский спортсмен. Удар по фигурному катанию в США был настолько сильным, что первые успехи после катастрофы пришли к команде только после Олимпиады-1964. Главной звездой новой волны американского фигурного катания стала блистательная Пегги Флеминг.

А в США до сих пор действует закон, согласно которому спортивные команды, отправляющиеся на международные соревнования, не могут лететь всем составом на одном самолёте.