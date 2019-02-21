Не упала – молодец. Почему Медведева попросила зал замолчать?

Медведева легко заставила болельщиков реагировать на хороший прокат как на идеальный. Но той самой Жени пока нет и близко.

Медведева намерена заполнить пробел

Что роднит Олимпийские игры и финал Кубка России по фигурному катанию?

Оба турнира входят в короткий список соревнований, которые ещё никогда не выигрывала Евгения Медведева. Первый и единственный раз Женя выступала в финале Кубка России в 2014 году. Тогда 14-летняя юниорка из группы Этери Тутберидзе уступила только более опытной Анне Погорилой. И вот спустя пять лет повзрослевшая Медведева возвращается в Великий Новгород, чтобы заполнить один из пробелов в своей победной биографии.

Конечно, двукратную чемпионку мира мало волнует отсутствие в послужном списке победы в финале национального Кубка. Просто другого шанса отобраться на чемпионат планеты у неё не осталось, а право поехать в Японию она готова отстаивать там, где будет нужно – хоть на льду скромного провинциального стадиончика, хоть на дворовом катке.

Помогите, кто может. Медведева не заслужила чемпионат мира, но она там нужна Туктамышева уже всё доказала, но может остаться без главного старта. И лишить её чемпионата мира может не только Медведева, но и… судьи?

Конкуренция мирового уровня

Решение по составу сборной России на чемпионат мира примет тренерский совет, который пройдёт на следующий день после окончания турнира. Поэтому результаты Кубка России могут иметь важное значение, тем более что непосредственные конкурентки Евгении по борьбе за место в сборной также приехали в Новгород. Елизавета Туктамышева, в отличие от Медведевой, в финале Кубка уже побеждала, правда было это аж девять лет назад. Третьей, пусть и самой маловероятной претенденткой на поездку в Японию считалась Станислава Константинова.

При этом далеко не факт, что в тройке сильнейших по итогам финала Кубка России окажутся только соискательницы заветной путёвки на чемпионат мира. В заявочном списке соревнований ещё как минимум четыре девушки были способны замахнуться на большее, чем роль статисток в сражении звёзд. Но не будем лукавить: без Медведевой и Туктамышевойтакого ажиотажа вокруг Кубка России не было бы и близко.

Будто нарочно подогревая интригу, жребий свёл главных фавориток в первой разминке, да ещё и выдал им близкие стартовые номера. Туктамышева должна была кататься пятой, следом за Медведевой. Первой же выступить предстояло ещё одной ученице Алексея Мишина Анастасии Гуляковой. К её выходу на лёд свободных мест на трибунах уже почти не было, но молодая фигуристка справилась с ответственностью и показала чистый и страстный прокат, установив хороший ориентир для соперниц – 70,74 балла. Опытнейшая Алёна Леонова в короткой программе вдоволь наошибалась и покинула лёд явно расстроенной.

Медведева едет на проходной российский турнир даже без тренера. Зачем, Женя? Почему некогда лучшая фигуристка планеты готова на всё? Зачем ей этот малозначительный турнир в Новгороде? Да потому что другого шанса нет.

Медведева сводит болельщиков с ума

А уже через несколько минут стадион в Великом Новгороде едва не рухнул от шума оваций – на льду появилась обожаемая миллионами болельщиков Евгения Медведева. Кто-то из зрителей старался удивить изобретательными плакатами, а кто-то просто написал на белом листе бумаги красными буквами: «Женя». Но все они одинаково искренне и горячо переживали за свою любимицу. И она не подвела.

Было заметно, что Женя с пользой провела почти два месяца после чемпионата России. Её «Тоска» уже не выглядела сырой, а все прыжки были исполнены чисто. Как только музыка стихла, публика утопила зал в гуле восхищения. Не скрывала радости и сама Женя – полное трагизма выражение лица героини Пуччини в мгновение ока сменилось фирменной медведевской улыбкой, а рука взлетела вверх в победном жесте. Болельщики засыпали площадку цветами и игрушками, а затем затянули: «молодец, молодец». Похвалила Женю и сопровождающая её в Великом Новгороде Трейси Уилсон.

Уже в «кисс энд край» Медведева крикнула фанатам «спасибо», а в ответ услышала нескончаемое: «Женя, Женя, Женя». Судя по всему, тренирующаяся в Канаде фигуристка отвыкла от подобной реакции. Сначала она закрыла лицо ладонями, демонстрируя смущение, а затем приложила палец к губам, призывая болельщиков успокоиться. Всё-таки впереди прокаты остальных девушек, включая её основную соперницу. Зрители Женю послушали, но после объявления оценки не смогли скрыть эмоций. 76,89 балла – это явная заявка на общий успех.

«Женя просто прекрасна, но нельзя всегда побеждать». Тренер Медведевой – гений В мире много жестоких людей, но в России канадцу Орсеру было хорошо. И Тутберидзе он восхищается, хотя эти слова потом обязательно переврут.

Туктамышеву снова подвёл аксель

После столь уверенного выступления Медведевой, а, главное, столь бурной реакции болельщиков было бы тяжело кататься любой фигуристке. Но опытнейшая Туктамышева оказывалась в такой ситуации десятки раз за карьеру и сбить себя с правильного настроя не позволила. Да, первый же прыжок увенчался падением, но это был сложнейший тройной аксель, исполнение которого всегда сопряжено с большим риском. К чести Лизы, падение не выбило её из колеи. Все остальные элементы удались на славу и принесли ей хорошие плюсы.

В итоге по технике Туктамышева проиграла Медведевой чуть более двух баллов – и это с одним сорванным прыжком! По компонентам Евгения предсказуемо оказалась впереди, а её общее преимущество над Елизаветой перед произвольной программой составило 4,68 балла.

Константинова в деле

Во второй разминке наиболее ожидаемым было выступление Константиновой. Стася сделала выводы из минского чемпионата Европы, где провал короткой программы лишил её потенциальной медали, и откатала без серьёзных ошибок. За каждый прыжок ей приходилось бороться, и Константинова со своей задачей справилась. Благодаря высокой оценке за технику спортсменка из Санкт-Петербурга стала второй, проиграв Медведевой всего 1,42 балла.

Тройка фавориток подтвердила превосходство в классе и притязания на чемпионат мира. Однако одной фигуристке всё-таки удалось разбить гегемонию лидеров. Анастасия Губанова с видимым удовольствием откатала трудную программу и по технике опередила абсолютно всех. Высоких компонентов Насте пока ждать не приходится, так что в итоге она пропустила вперёд Медведеву и Константинову, зато опередила Туктамышеву.

Главным итогом короткой программы в финале Кубка России стал чистый прокат Евгении Медведевой. Уж слишком редко в этом сезоне Женя радовала болельщиков безошибочными выступлениями. При этом до уровня себя самой времён Тутберидзе ей ещё очень далеко – и по оценкам, и по впечатлению.

Теперь Медведевой нужно избежать ошибок в произвольной, и тогда место на чемпионате мира будет ей практически гарантировано.