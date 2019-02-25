Приплыли. Неужели биатлонистка сборной России и правда пропускала допинг-тесты?

Как бы это не стало началом конца российского биатлона. Да, опять.

«С каждым днём я становлюсь сильнее»

Это слова члена основного состава женской сборной России по биатлону Маргариты Васильевой. Это было ровно неделю назад после североамериканских этапов Кубка мира, где Маргарита выглядела отлично и помогала спасать важнейшие очки в Кубке наций для страны. Её место в составе на чемпионат мира не должно было оспариваться в трезвом рассудке. Не было никаких спортивных причин не брать спортсменку в Эстерсунд.

А вот неспортивные, вероятно, были. Ещё вчера президент СБР Владимир Драчёв говорил про какой-то «последний день» у Васильевой. И намекал, что мы, болельщики и журналисты, должны об этом знать. Конечно же, большинство людей даже не подозревали, о чём речь. В своём материале я делал предположение, что дело в терапевтических исключениях для спортсменки, о которых не раз говорилось даже в открытых источниках по ходу сезона.

Васильева: я только начала набирать обороты, с каждым днём становлюсь сильнее

Как так получилось?

И вот, по информации портала Sports.ru, стало известно, что Маргарита Васильева трижды за 12 месяцев пропустила допинг-тесты. Кодекс ВАДА в таких случаях беспощаден, наказание может варьироваться от одного до двух лет. Самый свежий пример, который приходит на память, это конечно же, история прыгуна в высоту Данила Лысенко, который не предоставил вовремя данные о своём местонахождении для допинг-офицеров и был лишён возможности выступить на чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что «Чемпионат» не делает никаких утверждений по Васильевой и оперирует исключительно информацией, опубликованной коллегами. Никаких фактов, подтверждающих её, на момент написания этого материала у нас нет. Другое дело, что после вчерашних слов Драчёва описанный сценарий точно не выглядит сумасшедшим. Словосочетание «последний день» приобретает гораздо более логичный смысл.

Источник: Васильеву могут дисквалифицировать на 2 года за пропуск допинг-тестов

Васильева – топ?

Пока нет. Но потенциально вполне могла бы им стать. Если не для мирового биатлона, для России – совершенно точно. Маргарита дебютировала в основном составе на Кубке мира только в этом году, но сразу же солидно заявила о себе. Самым ярким моментом для неё, безусловно, стала победа в эстафете в Оберхофе, где 27-летняя биатлонистка классно прошла свой этап, несмотря на падение.



Да, стабильно Васильевой не хватало. По большей части, это касалось проблем со стрельбой. С лыжным ходом у Маргариты в целом всё в порядке. Если всё будет нормально, на чемпионате мира на неё рассчитывают. Причём не только в личных гонках. С учётом травмы Ирины Старых Васильева становилась практически безальтернативным кандидатом на эстафету.

Довели. Главный тренер сборной России по биатлону не может сдержать ярость Его слова «дебилизм» и «долбанутые» — ещё не самые жёсткие. За неделю до чемпионата мира в сборной России исторический, элитарный бардак.

Очень не хотелось бы, чтобы российский биатлон погрузился в новый скандал. Да и Маргарита Васильева всегда производила очень приятное впечатление вне трассы, была готова общаться и отвечать на вопросы после любых результатов. Здесь я как журналист даже немного субъективен и вдвойне не хочу подтверждения всей этой истории. Но давайте честно ответим друг другу. Если это окажется правдой, сильно ли мы удивимся новому бардаку в нашем любимом виде спорта?