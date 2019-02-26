Зачем же так издеваться над Медведевой и Туктамышевой? Да просто у чиновников столько важных дел, что нет времени «всё детально обсудить».

Медведеву взяли на чемпионат мира! Или нет? Что творится в фигурном катании

Народ хочет знать

Как ни парадоксально, главная битва сезона в фигурном катании происходит вовсе не на льду. Кто же будет третьей российской участницей чемпионата мира в Сайтаме: Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева? В попытке узнать-таки ответ на этот вопрос болельщики и журналисты без устали обновляли официальный сайт Федерации фигурного катания России, но тщетно. Ни 23 февраля, когда должен был состояться тренерский совет, ни 25 февраля, в последний день подачи заявок в Международный союз конькобежцев, на сайте федерации о составе не было ни слова.

Дедлайн прошёл. Значит, чиновникам уже известно, кто представит Россию на чемпионате мира? Так почему же они скрывают это от простых болельщиков?

Медведева и с падением победила Туктамышеву. Ужасный сезон спасён? Медведева снова не смогла откатать чисто, но выиграла Кубок России. Неужели теперь её отправят на чемпионат мира?

Не успели подумать

Казалось, дальше тянуть с выбором невозможно. Но для нашей федерации фигурного катания нет ничего невозможного! Там умудрились и отсрочить долгожданное решение, и не нарушить при этом регламент ISU.

Технологию раскрыл президент ФФККР Александр Горшков: «После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев, мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира».

Медведева, Туктамышева и Загитова — в заявке России на ЧМ по фигурному катанию

Иными словами, на чемпионат мира среди одиночниц от сборной России заявлены Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, а Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева числятся в качестве запасных, но в любой момент могут заменить кого-то из основной тройки.

То есть как было пять реальных претенденток на чемпионат мира – так и осталось. А до турнира между тем уже меньше трёх недель – он пройдёт с 18 по 24 марта.

Медведева, Туктамышева и Загитова — в заявке России на ЧМ по фигурному катанию

Японки готовятся, россиянки ждут

Сложно представить, сколько проклятий сорвалось с губ фанатов и так уставших от бесконечного ожидания вердикта. Впрочем, бог с ними, с фанатами. Они готовы ещё потерпеть, лишь бы мудрость руководителей пошла на пользу фигуристкам. Так ведь не пойдёт.

Разве можно нормально настроиться на главный старт сезона, если за три недели до него ты понятия не имеешь, будешь ли выступать?! Тем более соревнования пройдут в Японии, что само по себе требует непростой акклиматизации. Кстати, японки, которым не надо менять часовые пояса, знают свою судьбу ещё с конца декабря. Призёры национального чемпионата автоматически едут на чемпионат мира и имеют почти три месяца на полноценную подготовку.

Над Медведевой и Туктамышевой издеваются

У нас же решение о составе принимает исполком федерации после обсуждения его тренерским советом. Финал Кубка России в Великом Новгороде завершился 22 февраля, а подать заявку нужно было не позднее 25-го. Поэтому говорить, что «времени практически не было», просто несерьёзно. Понятно, что выбор между Туктамышевой и Медведевой будет сделать очень тяжело, особенно после их равного в целом выступления в Новгороде. Очевидно, у обеих спортсменок есть сильные сторонники в тренерском совете. Но выбор необходимо было сделать.

Сейчас уже даже не так важно, кто именно станет обладателем заветного билета в Японию. Куда важнее, чтобы она освободилась от томительного ожидания и смогла наконец начать целенаправленную подготовку к чемпионату мира. Вместо этого федерация, будто опасаясь ошибиться или ущемить чьи-то интересы, продолжает держать обеих экс-чемпионок планеты в подвешенном состоянии. Или попросту издеваться над ними, потому что по-другому искусственное нагнетание ситуации не назовёшь.

И это грустно. Ведь именно федерация должна предоставлять спортсменам комфортные условия для подготовки к главным стартам.

Отборы закончились? А Универсиада!

Ладно бы речь шла о реальном третьем номере сборной. На деле же и Медведева, и особенно Туктамышева при чистых прокатах смогут бороться за медали. А каждый день неопределённости снижает шансы на безошибочное катание.

Главное, абсолютно непонятно, чего ждут боссы ФФККР. Все соревнования, где можно было увидеть в деле кандидаток в сборную, уже прошли. Впереди только Универсиада в Красноярске, которая пройдёт с 5 по 9 марта. В составе сборной России заявлены Константинова и Туктамышева, а также Медведева в качестве запасной. Но было бы безумием заставлять потенциальных участниц чемпионата мира за две недели до соревнований в Японии выступать на студенческих играх в Сибири. Остаётся надеяться, что до этого не дойдёт.

Тем более и без Универсиады с соревновательной практикой у главных претенденток на мир всё нормально. У Лизы позади шесть турниров, у Жени на один меньше. Неужели этого недостаточно, чтобы выбрать лучшую на данный момент? Да, обе заслуженные, яркие и популярные, но стремление руководства федерации никого не обидеть им обеим только вредит.

Как можно этого не понимать?