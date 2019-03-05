У Фуркада один шанс в борьбе за чистый спорт — наехать на Логинова. Что?

Без этого сейчас никак. Такие времена.

Если ни один из этапов Кубка мира по биатлону не обходится без скандалов, то чего уже говорить о мировом первенстве, которое стартует уже через несколько дней в Эстерсунде. Добавила огня история на лыжном чемпионате мира, где разоблачили сразу пятерых лыжников, а также под большое сомнение попала вся австрийско-немецкая антидопинговая система.

Можно ли полагать, что ЧМ-2019 по биатлону в Швеции пройдёт гладко и без помарок? Категорически нет. И вот что там с большой долей вероятности может случиться (а в конце вы сможете лично выбрать наиболее понравившийся вам вариант).

Фуркад толкнёт Логинова

Первый возможный сценарий. Уж слишком яркое интервью Мартен дал на днях, где иронично сказал, что сильно удивлён тому, как Логинову удалось прибавить после отбытия срока дисквалификации за допинг.



«Логинов раньше принимал ЭПО, и теперь он вернулся сильнее, чем был до этого. Возможно, я говорю слишком много, но я действительно думаю, что я не единственный, кто сейчас ему не доверяет. Но только я и Себастиан Самуэльссон высказываем это публично».



Француз в этом сезоне находится не в лучших кондициях. В худших за последние лет пять. И велик шанс, что в одной из гонок он уступит россиянину в финишном створе в борьбе за медаль. И тут он уже не выдержит и сорвётся, толкнув Логинова. И скажет, что это единственный шанс в борьбе за чистоту спорта. Мы помним, как Фуркад наехал на лыжу Александра в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене, но на этот раз будут уже реальные разборки. Почти как в Бронксе.

Фуркад упал и снова остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова Россияне были очень далеко от медалей в масс-старте. А Фуркад снова проиграл Бё. И не только ему.

Биатлонистов поймают на допинге

Шлейф от лыжного чемпионата мира вполне может дойти до биатлонного. Судя по всему, австрийская полиция вскрыла ящик Пандоры. Уже появилась информация о том, что помимо двух лыжников Макса Хауке и Доминика Бальдауфа в употреблении допинга сознались их соотечественники из велоспорта Георг Прайдер и Штефан Денифль. Гораздо интереснее то, что глава Федерации лыжных гонок Австрии сказал, что в допинг-скандале замешаны многие немецкие спортсмены.

Началась травля друг друга. И вот уже появилась информация, что тренер, работавший с задержанными полицией австрийскими лыжниками, работал также и с биатлонистом Домиником Ландертингером. Ну, теперь-то вы верите, что без скандала с допингом мировое первенство в Эстерсунде никак не обойдётся? Но на этот раз россияне будут вне подозрений.

Коварный доктор подставил всю Европу. Грандиозный допинговый скандал в Австрии Тайная лаборатория в Германии. Кровь переливают в Австрии. Замешаны десятки спортсменов. А про проблемы Швеции помните? Чистая Европа, ау!

Самуэльссон извинится перед Россией

Шведский биатлонист сначала по привычке обвинит Россию в новых допинговых скандалах, скопировав из вкладки «Избранное» свои заготовленные посты. Но потом осознает свою ошибку и признается, что был не прав к отношению к российскому спорту. Австрийская полиция совершила рейд к россиянам, но ничего не нашла.



Зато поймала с поличным представителей западной Европы. Себастиан скажет, что для него это удар ниже пояса, но найдёт в себе силы признать свои ошибки. И чтобы это доказать, начнём новую атаку – на австрийцев и немцев. И вот тут уже пощады не будет никакой. Держись, Европа. Самуэльссон идёт.

«Весь мир ждёт правосудия в отношении России. Почему вы молчите?» Пока русские доедают оливье, иностранные биатлонисты сражаются за чистый спорт и требуют наказать мошенников.

Губерниев перекричит System of a down

Голос российского биатлона сетует на то, что любые его комментарии собирают больше просмотров и отзывов, чем комментарии любого из членов сборной России. Губерниева эта ситуация не устраивает, он хочет славы и почёта для спортсменов, но в Эстерсунде он опять будет в центре внимания. Что именно случится, мы сказать вам не может, потому что Дмитрий слишком непредсказуем даже для предсказателей из «Чемпионата».



И не факт, что ситуация будет носить ярко выраженный негативный оттенок. Кто знает, может после победы России включат не просто старый гимн, а песню группы System of a down “Hypnotize”. И тогда Губерниеву вместе с Логиновым, Малышко, Елисеевым и Гараничевым придётся исполнять гимн под аккомпанемент альтернативный метал-группы.

Женская сборная России не выйдет на эстафету

И такое возможно! Смотрите сами. Ирина Старых испытывает проблемы со спиной, которые возникают не в первый раз и носят явно серьёзный характер. Евгения Павлова пережила физический срыв в начале года, и никто не может гарантировать, что он не повторится в Швеции. Анастасия Морозова и Лариса Куклина и вовсе очень много болели, причём в том числе в последний месяц. И судя по тому, что они даже отказались от выступлений в Северной Америке, болезнь прихватила прилично.

Все, кто у нас есть. Отчаянный состав России на ЧМ по биатлону Такого необычного состава на чемпионат мира по биатлону у России ещё не было. Особенно поражают воображение женщины. Почему?

Как отреагирует иммунитет этих четырёх биатлонистов на мощные нагрузки и стресс чемпионата мира, непонятно. В итоге в обойме останутся Юрлова, Миронова и Кайшева. Заявить ещё одну спортсменку? В российском биатлоне о таком могут и забыть. Придётся Екатерине Юрловой начинать, а потом и завершать эстафету. Если серьёзно, то такой вариант не кажется совсем уж фантастическим. Какой поднимется скандал, даже страшно представить.

А вы на какой скандал ставите?

В общем, мы уверены, что без скандалов нынче биатлон (да и вообще спорт) совсем не тот. Избежать их не удастся, да и нет смысла этого делать — интересно же и весело. А то всё бегут да стреляют.