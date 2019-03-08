Тренер не выпускает спортсменов из отеля. Первый скандал ЧМ по биатлону!

Если в первый день чемпионата мира в Швеции происходит такое, то что же будет дальше?

Этого ждали, и это произошло. Чемпионат мира по биатлону стартовал с нескольких конфликтов, и это не должно никого удивлять. Малышко и Гараничева подозревают в использовании допинга, Пихлер закрыл спортсменов в отеле и разрешает им разве что дышать кислородом. Самуэльссон сказал, что это всё неправда. Губерниев жёстко ответил Вяльбе. И на этом фоне незамеченной прошла очередная странная простуда Дальмайер. Если с такой жести начинается мировое первенство, то страшно представить, чем всё закончится.

Пихлер: мои спортсмены будут в изоляции на ЧМ. Они работали ради этого весь год

«Спортсмены должны оставаться в номерах»

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер, видимо, не зря работал в России. Очевидно, немецкий специалист изучил советские методики подготовки спортсменок и решил применить их на практике. Пихлер посчитал, что ключ к успеху на чемпионате мира – полная изоляция.



«Спортсмены не могут выйти и выпить кофе, они должны оставаться в номерах. У нас есть собственный шеф-повар, и мы будем находиться в изоляции в течение 11 дней. Мне всё равно, что думают биатлонисты. Но они меня понимают. Они работают ради этого весь год и должны быть профессионалами, как Магдалена Форсберг и Уле-Эйнар Бьорндален».

Изоляция означает ещё и полный отказ от социальных сетей. После смешанной эстафеты я попросил Себастиана Самуэльссона прокомментировать эту информацию, и швед назвал это неправдой. По его словам, это личная инициатива его партнёра по команде Ханны Эберг.

Самуэльссон: неправда, что в сборной Швеции запретили социальные сети

«Это всё ложь»

«Правда ли, что в сборной Швеции запретили социальные сети? Нет, это ложь. Я думаю, что решение приняла только Ханна Эберг, и это её личная позиция. Я не отказываюсь от соцсетей, но стараюсь быть умным и не проводить там слишком много времени. И стараюсь не читать всё про себя».

Очевидно, кто-то из них даёт недостоверную информацию. Вообще, сложно представить, что в свободолюбивой Швеции такие меры могут сработать. Неудивительно, что Самуэльссон сказал то, что сказал. Как вообще технически можно запретить использовать спортсменам социальные сети? Разве что отобрать телефон. Но если у биатлониста отобрать телефон, он может вовремя не выйти на старт, к примеру. В любом случае налицо конфликт интересов, который, судя по результату шведской сборной, не идёт на пользу команде.

Малышко просит СБР о защите

Другая громкая тема – появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Малышко и Гараничева могут отстранить от спорта из-за вскрывшихся данных Московской антидопинговой лаборатории. Сначала Владимир Драчёв жёстко отреагировал на это, назвав откровенным фейком, а уже после первой гонки сам Дмитрий чётко дал понять, как к этому относится.



«Я отнёсся к этому как к шутке. Как правило, это всё оказывается ложью и фейком. И тут очередная непонятная информация, которая ничем не подтверждена. Обидно за то, что этим никто не занимается. Конечно, надо наказывать. Считаю, что спортсменов надо защищать. Этим должны заниматься высшие органы в спорте и СБР в частности».

«Обвинения в допинге? Это ложь и фейк. За такую информацию надо наказывать!» У российского биатлониста накипело. Дмитрий Малышко уверен, что за подобные вбросы люди должны нести ответственность.

«Мне не интересно мнение Вяльбе»

Шлейф от чемпионата мира по лыжным гонкам доносится и до биатлонного первенства. Кажется, некоторое недопонимание между голосом нашего биатлона Дмитрием Губерниевым и президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе никуда не делось. Вяльбе в очередной раз попыталась поддеть известного комментатора, назвав его поведение некорректным. Дмитрий снова нашёл, что ответить Елене Валерьевне.



«Слова Вяльбе? Так как я нахожусь на биатлоне, Елена Валерьевна мне совсем не интересна, равно как и её мнение».

Губерниев: мне не интересна Вяльбе и её мнение

Дальмайер снова заболела. Серьёзно?

Лидер женской сборной Германии снялась со смешанной эстафеты в Эстерсунде. Лауре снова не повезло, и она простудилась перед стартом. Но немка по традиции не унывает и заявлена на сегодняшнюю спринтерскую гонку. И уж точно никого не удивит, если после простуды вынесет соперников вперёд ногами и выиграет своё очередное золото на чемпионате мира. Если после обморока она легко выигрывала медали, то какая-то простуда легендарной немке точно нипочём.