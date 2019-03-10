Российская биатлонистка приглашает болельщиков на море – «поржать, потусить»

Российская биатлонистка Евгения Павлова ответила тем, кто пишет ей и её родителями гадости в социальных сетях. Ответила не только словами, но и делом. Павлова стала лучшей в составе сборной России в гонке преследования, заняв высокое девятое место при старте с 24-го места. А ещё Евгения объяснила, почему к её высказываниям надо относиться проще и позвала болельщиков на море.

И кому теперь вешаться? Как Павлова позакрывала рты своей стрельбой Российская биатлонистка Павлова не успела сделать пост по ходу гонки преследования. Зато показала, что вешаться могут все её критики.

— Евгения, вы сегодня лучшая в сборной России. Довольны результатом?

— Ой, чему тут радоваться то? (Смеётся.) Если серьёзно, то в таком ужасном состоянии это хороший результат. Можно было бы доработать ещё один выстрел и быть выше.

— Разобрались, что с состоянием?

— Я ещё нахожусь в яме, организм полностью выхолощен. Получается, я могу держать короткие дистанции, выдавать частоту, но у меня нет мощности, силы, так как она тоже имеет способность уходить. Мощность пропала.



— Это результат перетренировок?

— Это всё идёт с того момента в начале года. По пульсу я вроде бы пришла в норму, но мощность так и не вернулась. Мы работали над этим, но этого мало, чтобы восстановить ту форму, которая была в начале сезона.



— Не обсуждали с тренерским штабом, какие гонки побежите дальше?

— Я пока ещё не дошла до тренера. «Индивидуалка»? Да вы что, ребята, я не дойду до финиша (смеётся). Я пока не знаю, если честно. Посмотрим, что скажут. Может быть, вообще скажут езжать домой, достала тут всех (смеётся).

— Когда Александр Логинов попадает в призы, все иностранцы спрашивают у него, как это – вернуться после дисквалификации. Сегодня Херманн победила, которая тоже отбыла дисквалификацию за допинг.

— А у неё была дисквалификация?



— Да, было дело.

— Для меня это ничего не меняет. Молодец, отсидела своё наказание и выигрывает. Ничего не имею против. Сейчас она чиста и может бегать. Мы тоже чистые бегаем, и всё нормально. У меня претензий нет к ней никаких. Она – молодец. Мы – молодцы. Санёк – тоже молодец, буду топить за него сегодня.

Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+ Она делает злым болельщикам прямое и жёсткое предложение. Да что вообще происходит в российском биатлоне?

— Негатива в социальных сетях стало меньше в ваш адрес, когда всё объяснили?

— Какой негатив? У меня одни единорожки! (Смеётся.) Я особо не читаю. Попросила родителей ничего не открывать и не читать, так будет лучше. У нас с родителями свой маленький мир.

— У них тоже единорожки?

— Не факт совсем (смеётся). Может, только у меня. Да вроде всё нормально, особенного ажиотажа я не наблюдаю. Я никого не обидела. Если некоторые люди так выражаются о моей семье… Какое право они имеют это делать? Насколько я знаю, за такое можно в суд подать. Но так как пишут такие личности, которых не отследить, то сделать это сложно. Пусть приходят, поговорим с ними. Я – открытый человек. Устроим с ними баттл — я, хейтеры и единорожки.



— Тренеры вам не советовали не выкладывать больше ничего в «Инстаграм»?

— Мне? Вы меня видели вообще? (Смеётся.) Они понимают, что трогать семью – последнее дело. Это не в первый раз такое. У нас Акимовой такое же писали, Сливко. Да всем пишут, но зачем затрагивать родителей? Было обидно до слёз читать такое про родителей. Это была последняя капля.

«Люди, вы сошли с ума?!» Крик души биатлонистки сборной России «Неадекваты с какашкой на душе, оставьте себе своё дерьмо. Никто из-за вас не вздёрнется».

— Вы сейчас самая популярная спортсменка в сборной.

— Я? А разве не Санёк?

— Мы имеем в виду женскую часть команды.

— Нет, у нас Катюшка Юрлова самая-самая.



— Вас цитируют больше всех.

— Да, цитатки мои (смеётся). Я просто такая, какая есть. Если люди не понимают шуток, а я всегда шучу. Они, наверное, думают, что я какой-то гоп-стайл. А это шутки-минутки, вот и всё.



— Может, после сезона стоит провести встречу с болельщиками, чтобы они увидели, какая вы на самом деле? Когда читаешь ваши слова в текстовом формате, может создаваться обманчивое впечатление.

— Вы неправильно пишете. Надо после каждого моего слова писать, что Женя Павлова говорит: «Посмеялись». Женя сказала смеяться! А давайте все дружно поедем на море, поржём, потусим. Я весёлый и открытый человек. Никогда у нас в команде нет никакого негатива. Не грусти, а то попа не будет расти (смеётся). Зачем этот негатив? Мы все и так очень давно не были дома. Меня не было в Новосибирске уже полгода, родителей не видела. Спасает только лёгкость общения.