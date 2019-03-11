«Гараничев ещё будет собранным спортсменом. К 40 годам». Губерниев не шутит

Потому что можно ещё 10 лет ходить по граблям и набивать шишки. А вот Фуркаду это не поможет — у него больше нет мощи.

Когда Дмитрий Губерниев на биатлоне, скучно не бывает. А когда на трассе Евгений Гараничев, зрелище обеспечено вдвойне. Известный комментатор не сильно удивился тому, что случилось с российским биатлонистом в гонке преследования, и выразил уверенность, что через 10 лет Евгений наберётся опыта.

Автор очередной публикации в рубрике «Вы уху ели» пожалел россиянина и объяснил, почему по-прежнему является любимым журналистом Вольфганга Пихлера.

«Мутко-стайл» никто не отменял

Я хочу пожалеть Гараничева. Я как-то уже говорил, что Евгений – большой оригинал. Но сейчас мне просто досадно, что так произошло. Спорт не прощает даже малейшей невнимательности. В 30 лет, наверное, надо знать хотя бы два-три слова на английском языке, «Мутко-стайл» никто не отменял. Это касается не только Гараничева, а многих наших спортсменов из других видов. Надо уметь общаться хотя бы на минимальном уровне. Люди, по сути, живут за границей.

Владимир Драчёв правильно сказал, что Гараничеву ещё надо набраться опыта. Вот он ходит по граблям и набивает шишки. Я переживаю за Евгения и рассчитываю, что дальше всё будет хорошо. Для многих в циклических видах спорта в 30 лет жизнь только начинается. Надеюсь, к 40 годам он уже будет собранным спортсменом.

«Эти полтора человека, которые меня люто ненавидят, опять смотрели мой репортаж» Дмитрий Губерниев ловит всю ненависть и кайфует. Но внимание — чей это каблук на его кадыке?

Гараничев – мина замедленного действия

Гараничев и эстафета? Всё будет зависеть от индивидуальной гонки. Евгений находится в хорошей форме, и если он сделает ту работу, которую умеет делать, у нас будет шанс на медаль. Но мы же прекрасно понимаем, что это мина замедленного действия. Потому что если Евгений Гараничев зайдёт на круги в эстафете, единственным, кто это переживёт, будет Евгений Гараничев. А все остальные будут очень сильно расстраиваться. Желаю ему стабильности и набраться необходимого опыта.

Хованцев сказал, что не собирается его наказывать? Спортсмен сам себя наказал. Не будем забывать, что он уже себя наказал, проспав старт в Северной Америке. И вот снова такая история. Я не сразу заметил, что он пробежал лишний круг. Там была сенсация с победой Дмитрия Пидручного, которого я от всей души поздравляю с победой. Мы тепло пообщались с Владимиром Брынзаком, обнялись, у нас прекрасные отношения с украинской командой.

В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?! Есть всего одно условие. А пока Дмитрий считает пенсии американцев, любит США, но отказывается развивать их биатлон за счёт России.

Отдаю должное мастерству Пидручного

Я ещё раз хочу сказать, что мы можем быть не согласны с некоторыми высказываниями иностранных спортсменов, но отдаём должное мастерству Пидручного, который проявил высший класс. Кстати, я давно не видел таким чёрным Йоханнеса Бё. Радуясь за Дмитрия, я переживаю за Йоханнеса. Но в спорте побеждает сильнейший.

Почему все задают вопросы Логинову про допинг, но не задают Херманн? Немка призналась, что совершила ошибку в юности. Что уже к этому возвращаться. Что касается всех остальных, пусть задают вопросы. Мы находимся в Швеции, где свобода слова. Мы тоже можем задавать любые вопросы. Самуэльссон сам себя наказывает таким распылением. Как и Мартен Фуркад. Мне безумно жаль, что Мартен не может себя реализовать. У него уже нет мощи. Это не тот Фуркад, к которому мы привыкли за последние семь лет.

Не знаем, что происходит в голове у Самуэльссона

Мы же прекрасно понимаем, что Себастиан Самуэльссон проходит через медные трубы. Видели и некоторых телевизионных ведущих, которые не справляются со всенародной славой. И каких-то певцов, спортсменов. Мы же не знаем, какие слова сказала Меланья Трамп Себастиану Самуэльссону в разгар очередной ссоры с Дональдом. Может быть, она сказала: «Себастиан, ты был и остаёшься для меня тем кумиром, о котором я грезила все эти годы». После того как Себастиан стал совершеннолетним, конечно.

Мы же не знаем, что происходит в голове у Самуэльссона. Мы с ним полемизировали, и он говорил, что вот я тот самый русский. Мы можем не соглашаться с ним и подшучивать над ним, но это действительно прославленный спортсмен. Кстати, мне обидно за шведок. Когда я сказал, что в первой эстафете они выглядели тяжеловато, я не лукавил. Но одна дистанция может изменить всё. Я наблюдаю за Моной Брорссон на протяжении последних недель, это фантастическая спортсменка. Жаль, что она промазала.

Я остаюсь самым популярным журналистом для Пихлера

Я понимаю, как расстраивается Пихлер, но это биатлон. Я искренне желал Моне удачи, потому что бесценно подойти к Пихлеру, протянуть ему руку, а в ответ – тишина. И вот эти опять его высказывания. Это здорово, это жизнь. Я был и остаюсь самым популярным журналистом России в глазах Вольфганга. Нас связывают долгие годы замечательных взаимоотношений, подлинного спортивного товарищества.

Когда он говорил, что я шоумен, я радовался. Ещё одна известная женщина, которая не поёт, повторила его слова. А я нахожусь под впечатлением песни Сергея Лазарева, с которой мы с ним вместе поедем на «Евровидение» в мае в Тель-Авив. Я Серёже уже написал, что у него прекрасная песня. Мы будем болеть за него, за Киркорова. Надеюсь, что эта высота нам покорится, а я буду глашатаем победы. Как это уже было в 2008 году с Димой Биланом. Всё преходяще, а музыка вечна. Как было сказано в великом фильме «В бой идут одни старики».

Возвращаясь к нашим шансам, я уверен, что наши всё равно всех победят. У нас уже есть медаль, и она греет душу. Здорово, что удалось раскачать интерес к лыжным видам спорта. Уже по-другому воспринимается победа Большунова и серебро Непряевой. Это здорово и замечательно. Мы по-прежнему будем громко об этом рассказывать. Я прокомментировал финиш Большунова из своего номера и был безумно счастлив. Я был впечатлён роскошными трёхминутными паузами на шведском ТВ, которые сложно представить на нашем телевидении. В целом у нас всё хорошо, сегодня выходной день. Ждём побед!