«Всем пора заткнуться по теме Логинова». Херрман, а не чистый спорт

Херрман купают в славе, а Логинова в нечистотах. При этом они оба попадались на допинге. Как тут не поверить в намеренную травлю?

«Двойные стандарты» — штамп для тех, кто не хочет разбираться в сути вопроса. Но то, что происходит на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде, иначе как двойными стандартами не объяснишь. Россиянин Александр Логинов после серебра в спринте услышал про себя много интересного: и что ему не место на чемпионате мира, и что он «украл» медаль. А некоторые западные СМИ даже в новость длиною в несколько строк умудрялись впихнуть информацию о его двухлетней дисквалификации за допинг.

«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов». Травля Логинова началась с Украины Главный успех российского биатлониста омрачён. Логинову не рады на чемпионате мира и называют мошенником. Так будет всегда, пока он молчит.

И вот менее чем через сутки женскую гонку преследования выигрывает немка Денизе Херрман. Журналисты называют её успех неожиданным, вспоминают славную лыжную карьеру – и ни слова про положительную допинг-пробу и год отлучения от спорта.

Получается, истории Логинова и Херрман – разные? Или просто Денизе повезло не быть россиянкой?

И кому теперь вешаться? Как Павлова позакрывала рты своей стрельбой Российская биатлонистка Павлова не успела сделать пост по ходу гонки преследования. Зато показала, что вешаться могут все её критики.

Херрман не молчит о допинговом прошлом

Херрман в 2007 году сдала положительный допинг-тест на кленбутерол. На тот момент ей было 18 и она подавала большие надежды в лыжных гонках. Денизе объяснила, что запрещённый препарат попал в её организм с лекарством от болезни, которое она приняла по ошибке. В итоге наказание составило всего год, Херрман вернулась и постепенно стала одним из лучших спринтеров в мире. В её активе несколько подиумов на этапах Кубка мира, а венцом лыжной карьеры немки стала эстафетная бронза Олимпийских игр в Сочи. В 2016 году она решила перейти в биатлон и уже через год выиграла первые гонки в Кубке мира.

В отличие от Терезы Йохауг, Херрман пресс-конференций не давала, но в декабре 2018 года в интервью «Чемпионату» признала свою ошибку. Представляете Логинова, который спокойно поговорит про свой допинговый опыт с немецкой прессой?

Херрман: допинг — это моя ошибка молодости. Я очень переживала Немецкая биатлонистка — о своём допинговом скандале, изучении стрельбы и незабываемых ощущениях от биатлона.

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что случаи Херрман и Логинова – не идентичные. Разница и в найденных видах допинга, и в реакции самих спортсменов. Не говоря уже о том, что все допинг-пробы биатлонистки Херрман были чистыми. Вопрос в том, достаточно ли этой разницы для того, чтобы Логинова пожизненно клеймить, а о проступке немки забыть, будто ничего и не было.

«Херрман была так молода, её нельзя сравнивать с Логиновым»

Совпадение или нет, но одиозный Себастиан Самуэльссон после серебра Логинова подчеркнул: «Если кто-то был дисквалифицирован за ЭПО, то он должен оставаться под запретом, независимо от того, является ли он русским, немцем, шведом или Логиновым». Самуэльссона за язык никто не тянул, но он сам почему-то упомянул немцев. А уже на следующий день бывшая немецкая допингистка выигрывает чемпионат мира. Себастиан вырыл себе яму, но предусмотрительно скинул верёвку в виде акцента на ЭПО. И начал по этой верёвке активно выбираться.

«Если я правильно понимаю, то ошибка Херманн была, очевидно, не намеренной. Ей было всего 18 лет! Она была так молода. Это большая разница с тем, что сделал Логинов. ЭПО – это ЭПО, ты его принимаешь целенаправленно, это знают все, кто разбирается в теме. Это мои ощущения. Уверен, что, если ты принял ЭПО, ты знал, на что идёшь. Это не идёт ни в какое сравнение с тем, что случилось с Денизе. В идеальном мире я хотел бы, чтобы не было даже таких ошибок, которую допустила Херрман. Но, как я уже сказал, эти два случая сравнить невозможно», — рассказал Самуэльссон спецкору «Чемпионата».

После таких слов Логинов просто обязан отправить скандинаву роскошный букет. Тем более что самому Самуэльссону до цветов на домашнем чемпионате мира пока далеко. Если серьёзно, то непрошибаемость шведа давно утомила. Если у борьбы с допингом будет такое лицо, то чистому спорту можно будет сказать «прощай».

«Ситуацию с Логиновым и Херрман давно пора закрыть»

Впрочем, похоже, адекватный биатлонный мир начинает выздоравливать. Или как минимум переживает ремиссию на время чемпионата планеты. Тренер норвежской команды Зигфрид Мазе в беседе со спецкором «Чемпионата» заявил, что от Логинова пора отстать. Уверяет, что его подопечные так и сделали.

«Я вообще не думаю, что мои парни что-то такое говорили в последнее время. Может быть, это какое-то старое интервью. Логинов уже был на подиуме несколько раз в этом году, и я категорически не понимаю, почему все возвращаются к этой теме снова и снова. Ситуацию с Логиновым и Херрман давно пора закрыть и всем заткнуться по этой теме. Да, допинг был, но это уже в прошлом и какой смысл в тысячный раз это всё мусолить», — недоумевает Мазе.

«Она молодец, отсидела своё и выигрывает»

Российский голос биатлона Дмитрий Губерниев ничего криминального в интересе к допинговой истории Логинова не видит: «Почему все задают вопросы Логинову про допинг, но не задают Херрман? Немка призналась, что совершила ошибку в юности. Что уже к этому возвращаться. Что касается всех остальных, пусть задают вопросы. Мы находимся в Швеции, где есть свобода слова. Мы тоже можем задавать любые вопросы. Самуэльссон сам себя наказывает таким распылением. Как и Мартен Фуркад».

Самуэльссону, кстати, стоит поучиться работе над собой у нашей Жени Павловой. В первой половине сезона она огульно обвинила иностранных соперников в использовании терапевтических исключений, но, видимо, сделала выводы и случай с Херрман прокомментировала очень грамотно: «Для меня это ничего не меняет. Молодец, отсидела своё наказание и выигрывает. Ничего не имею против. Сейчас она чиста и может бегать».