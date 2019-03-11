«Россия выиграет ещё три медали. Будет и золото». И это не русский прогноз

В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?

Сборная России прошла первую часть чемпионата мира с медалью. Это уже приятно. Иначе даже дышать было бы сложнее.



На второй неделе шансов будет ещё больше. Но смогут ли россияне воспользоваться ими или же это будет неделя упущенных возможностей? Кто в состоянии сделать страну счастливой – Логинов, Гараничев, Юрлова? Может быть, Павлова?

Иностранцы верят в нашу команду. Сильнее, чем мы сами.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»

— Я сказал, что мы не останемся без наград на этом чемпионате мира. И уже был прав. Больше того, когда мы спорили с моим бывшим другом и главным редактором «Чемпионата» Евгением Слюсаренко по поводу того, биатлонистов не ждёт ничего хорошо, я не соглашался. И вот уже у нас есть победы на Кубке мира, медаль на чемпионате мира. Российская команда выглядит разнопланово, но у нас есть люди, которые остаются в числе фаворитов.



Это, прежде всего Логинов и Юрлова. Я бы не стал сбрасывать со счетов и Павлову перед индивидуальной гонкой, потому что мы понимаем, что она настоящая укротительница ветра. Не случайно немцы накатывали Денизу Херманн на финиш и давали ей шанс на ошибку. Вот она взяла и справилась, когда остальные дрогнули. Плюс мы знаем, что есть колоссальный резерв у Мироновой. Я жду, что придёт в себя Елисеев. Понятно, что Логинов будет претендовать на медаль в каждой гонке.

Да что это было?! Как странная мишень похоронила шансы России на медаль На последний круг пасьюта Евгений Гараничев ушёл бы явным претендентом на бронзу ЧМ. Но ему пришлось пройти штрафной круг, которого не было.

Анатолий Хованцев, главный тренер сборной России по биатлону

— Я бы пока не делал никаких прогнозов. Вы же видели, что произошло с Гараничевым в гонке преследования, а это могла быть борьба за медаль, которой он сам себя лишил. У нас день отдыха, после которого определимся с составом на индивидуальную гонку. Там возможны всякие варианты. Очевидно, при хорошей стрельбе шансы будут. То же самое касается и эстафет.

Марк Вентуйяк, обозреватель французского издания «Экип»

— Мне кажется, что Логинов способен выиграть медаль в любой гонке, которая осталась. А что, Гараничев правда проехал лишний штрафной круг? Интересно как. Очень жаль его, но это говорит о том, что он потенциально способен на высокий результат. Может быть, даже медаль. И, конечно, у русских есть шанс на медаль в мужской эстафете. С женщинами гораздо сложнее. Есть команды Норвегии, Швеции, Франции и Германии, с которыми россиянкам бороться тяжело как в личных, так и в командных гонках. Так что я думаю, что Россия может заработать медали только в мужской части.

«Всем пора заткнуться по теме Логинова». Херрман, а не чистый спорт Херрман купают в славе, а Логинова в нечистотах. При этом они оба попадались на допинге. Как тут не поверить в намеренную травлю?

Синиша Урошевич, обладатель премии «Журналист года» от IBU

— Если честно, я думал, что Россия выступит лучше в начале чемпионата мира. Поэтому верю, что россияне оставили медали на вторую часть первенства. В индивидуальных гонках россияне традиционно сильны, потому что там главную роль играет стрельба. Не знаю, какое настроение сейчас в вашей сборной, но если оно хорошее, то шансы будут. В эстафетах Россия возьмет минимум одну медаль. К сожалению, на ваших ребят оказывается очень много давления из-за постоянных разговоров о допинге, штрафы после Сочи, недопуск до Олимпиады, отсутствие гимна. Всё это делает ситуацию сложной. Я считаю, что Россия выиграет ещё минимум три медали. Возможно, будет и золото.

Юозас Жилис, бывший литовский биатлонист

— Если будет ещё одна медаль, это будет за счастье. И она будет в мужской эстафете, скорее всего. В индивидуальной гонке вроде бы есть шансы, но слишком много сильных конкурентов. Логинов слишком нестабилен. Возможно, Саше лучше пропустить 20 км, чтобы подготовиться к сингл-миксту, где тоже есть некоторый шанс на медаль. У женщин, давайте будем честны, шансов гораздо меньше. Нет, шансы есть всегда, но опять посмотрите, сколько голодных молодых спортсменок жаждут выиграть медаль чемпионата мира.

Наше мнение

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

— Главный шанс на медаль – мужская эстафета. Логинов и Гараничев хороши ходом. Евгения надо ставить в состав, потому что другого такого быстрого биатлониста у нас просто нет. Надо рисковать, надеяться и молиться. Елисеев и Малышко неплохо прошли «ногами» гонку преследования. Как бы мы не выражали недовольство их результатами, Матвей и Дима – практически безальтернативные кандидаты. Возможно, вы будете смеяться, но если Гараничеву дадут выступить в индивидуальной гонке и если он отберётся в масс-старт, то может зацепить медали. Как и Логинов. В женской части сделаю безумный прогноз и поставлю на бронзу Павловой в «индивидуалке». Ещё две-три медали Россия в состоянии зацепить.