Эстафета, пусть тебя не будет! Катастрофа в женской сборной России

Не стадо дебилов

«Послушать некоторых, возникает ощущение, как будто у нас стадо дебилов собралось», — возмущался главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев перед стартом женской индивидуальной гонки на чемпионате мира.

Так выглядел ответ «некоторым», точнее – личному тренеру Евгения Гараничева Максиму Кугаевскому. Ни дня без веселья – девиз сборной России по биатлону последних лет гордо украшает наше знамя. И упасть этому знамени никто, видимо, не даст.

Хованцев: если послушать некоторых, у нас будто стадо дебилов собралось

Но сегодня в шведской «бане» был женский день – девушки бежали индивидуальную гонку. Ровно четыре года и один день назад эту же самую гонку совершенно неожиданным образом выиграла наша распрекрасная Екатерина Юрлова. В тот момент, когда все уже считали чемпионкой мира Габриэлу Коукалову, из «тумана» выехала россиянка с 93-м стартовым номером, сделала четыре ноля на рубежах и завоевала триумфальное золото.

Четыре года и день назад

Наверное, это вообще одна из самых удивительных побед сборной России по биатлону как минимум в XXI веке. Естественно, после этого на каждом чемпионате мира от Юрловой ждут новых удивлений. Вот и сегодня все ждали, только теперь Юрлова уже была лидером сборной России, главным претендентом хоть на что-то. И стартовала она пятой с начала, а не с конца.



А ещё — Кайшева, Миронова, Куклина. Все – на старте во второй половине гонки, а Куклина так вообще последняя – под 95-м номером. Бессмысленно говорить, что в индивидуальной гонке стрельба значит всё и ещё немножко. Минута за промах – такое даже у российских биатлонисток ещё надо отыграть. Однако погода в Эстерсунде максимально благоволила спортсменкам: без снега, без солнца и почти без ветра. Стреляй – не хочу.

Юрлова — всё

Юрлова хотела, но не смогла. Промах на первом же огневом рубеже почти наверняка лишал её любых шансов на медаль. Правда, пришедшая следом за Катей Анастасия Кузьмина вообще промазала четыре раза, но вряд ли стоило ждать чего-то подобного от всех фаворитов гонки.

Тем более Юрлова ещё раз промахнулась и на втором рубеже. До старта Кайшевой оставалось целых пять минут – можно было передохнуть. Какие-то итоги, кроме ещё одного промаха Кузьминой и точной стрельбы, но медленного бега Дальмайер подводить было рано.

Присел, вдохнул, промазал

Ну а что Кайшева? Её скорость на первом круге оказалась вполне сравнимой со скоростью Юрловой. Как и стрельба – тот же самый один промах на «лёжке». Юрлова в то же время успешно справилась с третьим рубежом и даже занимала четвёртое место, показывая весьма даже приличную скорость.



Однако впереди у Кати был ещё один промах – последним в этой гонке выстрелом. А перед ней стреляла едва ли не главная фаворитка в борьбе за победу – Паулина Фиалкова. У неё уже имелось 15 точных выстрелов, к которым она добавила ещё четыре, выдохнула, присела, вдохнула и… промазала. Тренеры сборной Словакии схватились за головы.

Вот она – чемпионка мира?

В таких раскладах один промах при качественной скорости мог быть пропуском не только в «цветы», но и на пьедестал почёта. По итогам двух огневых рубеже лишь шесть человек смогли отработать на ноль, и из громких фамилий там была только Дальмайер, которая нынче вообще не громкая. Впрочем, почти тут же к ним добавилась и итальянка Витоцци.



И заревел стадион. Заревел в восторге – действующая олимпийская чемпионка шведка Ханна Эберг безупречно прошла четвёртый рубеж, как и три предыдущих. 50 секунд преимущества над Фиалковой и впереди лишь один круг. Вот она – чемпионка мира?

И тут Дальмайер

Никаких чудес от россиянок можно было не ждать – на первом рубеже промазали все, на втором чистой осталась только Кайшева, зато она от души махнула три раза на третьем. Тем временем Дальмайер на финише на несколько секунд опередила Фиалкову, но тут же накатила Эберг и привезла немке почти 40 секунд. Теперь ей оставалось ждать, и ждать, видимо, только француженку Бреза. Только она шла по дистанции быстрее шведки, но ей нужно было закрывать ещё десять мишеней из десяти.



И Бреза промазала первым же выстрелом. Она больше не была претендентом на золото, но после чисто пройдённой второй «стойки» однозначно претендовала даже на серебро. Впрочем, эту битву она итальянке Витоцци проиграла, но бронзу у Дальмайер отобрала. Да, у Дальмайер, которая опять выздоровела к гонке. А может и нет.

И кого теперь ставить в эстафету?

Юрлова с чистой стрельбой не стала бы победителем, с одним промахом не попала бы даже в топ-5, а со своими тремя осталась далеко за пределами первой десятки. У Мироновой пять промахов, но хотя бы скорость в активе (как раз она при чистой стрельбе уверенно выиграла бы золото) у Кайшевой – шесть, и напряжённая борьба за топ-50.



Куклина сумела обойтись одним промахом, но при этом она выиграла у Юрловой считаные секунды. И это учитывая две дополнительные минуты Екатерины. Чувствуете уровень скоростей? Он запредельный, от слова за пределами понимания.



Ну и кого теперь ставить в эстафету? Это, пожалуй, вопрос года. Может, лучше бы её не было… вместе с предполагаемым позором.