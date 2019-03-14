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Чемпионат мира по биатлону 2019, онлайн-трансляция 14 марта 2019

Чемпионат мира по биатлону 2019
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону 2019. Супермикст. LIVE
Все события 14 марта на чемпионате мира биатлону 2019 в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 19:10 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону — 2019. Сегодня, 14 марта, в расписании чемпионата мира значится одна гонка — супермикст. Это новая дисциплина для чемпионатов мира: укороченная эстафета, в которой принимают участие лишь два человека от каждой страны — мужчина и женщина. Сборную России сегодня представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!

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