Чемпионат мира по биатлону 2019. Супермикст. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 19:10 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону — 2019. Сегодня, 14 марта, в расписании чемпионата мира значится одна гонка — супермикст. Это новая дисциплина для чемпионатов мира: укороченная эстафета, в которой принимают участие лишь два человека от каждой страны — мужчина и женщина. Сборную России сегодня представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!