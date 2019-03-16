Чемпионат мира по биатлону. Женская и мужская эстафеты. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 15:15 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде выходит на финишную прямую. В предпоследний день турнира, 16 марта в расписании сразу две гонки — женская и мужская эстафеты, с которыми российские болельщики традиционно связывают большие надежды. Два года назад именно в мужской командной гонке Россия завоевала единственное золото чемпионата мира. Покорялись нашим спортсменам эстафеты и в текущем сезоне. На текущем турнире не всё идёт гладко, но мы верим, что у российских парней и девушек сегодня всё получится. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!