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Биатлон, чемпионат мира 2019, онлайн-трансляция 16 марта 2019

Сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Женская и мужская эстафеты. LIVE
Все события 16 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:15 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде выходит на финишную прямую. В предпоследний день турнира, 16 марта в расписании сразу две гонки — женская и мужская эстафеты, с которыми российские болельщики традиционно связывают большие надежды. Два года назад именно в мужской командной гонке Россия завоевала единственное золото чемпионата мира. Покорялись нашим спортсменам эстафеты и в текущем сезоне. На текущем турнире не всё идёт гладко, но мы верим, что у российских парней и девушек сегодня всё получится. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!

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