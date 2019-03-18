«Может, некоторым финансирование урезать?» Вы знаете, на кого намекает Губерниев

Голос российского биатлона традиционно ярко отработал чемпионат мира. Он и пел, и танцевал, и критиковал, и восхвалял спортсменов. И наконец-то признался, что не представляет своей жизни без легендарного Мартена Фуркада. Но с Евгением Гараничевым предлагает поступить пожёстче. Это нормально?



В традиционно наваристой рубрике «Вы уху ели?» Губерниев подводит итоги мирового первенства в Швеции. Неоднозначные итоги, прямо скажем.

«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов». О ком это Губерниев? Дмитрий уверен, что слишком серьёзное отношение к жизни – путь в тупик. И считает себя «бременским музыкантом».

«Я отнимаю цифры у Первого канала»

Я доволен своей работой на этом чемпионате мира. Я доволен, что мы конкурировали с Кругловым, Шипулиным и Тереховым, которые комментировали на Первом канале. Это всё в копилочку огромного биатлонного шума в стране. Здорово, когда Первый канал показывает биатлон. И здорово, когда я вместе со своими преданными фанатами отнимаю цифру у них, даже работая в интернете. Все сработали очень достойно. Я получил огромное удовольствие от работы.



Я только что встретил Евгения Гараничева. Видно, что человек смотрит на тебя настолько искренне… Видно, как его раззадорили. На это и был расчёт. Видимо, надо было ещё сильнее раззадорить, чтобы он укротил ветер вместе с Йоханнесом Бё. В любом случае мне кажется, что определённая открытость команды в общении с болельщиками свидетельствует о степени свободы.

«С какого перепуга мы будем беречь спортсменов?»

Мне странно слышать, что давайте побережём спортсменов и не будем их критиковать. С какого перепуга? Можно тогда всех беречь. Давайте побережём президента и не будем его критиковать, премьер-министра побережём. Кто бы нас поберёг? Критика – это совершенно нормально, это достойная вещь, и на критику надо отвечать достойными результатами. Как я, например. Вот меня все критикуют, а потом начинают усиленно смотреть. Это здорово. Я знаю свои сильные стороны, а слабых, как известно, у меня нет.



Если бы Гараничев сегодня победил и показывал бы нам свою золотую медаль, тогда мы бы все сказали: «Какой ты молодец, Женя». А поскольку он проиграл… Могу сказать, что я очень рад за Поршнева. Никита набил те же шишки, что и Шипулин в эстафете в Ванкувере. Поэтому Женя молодец, что не бежал. У нас есть Поршнев – бронзовый призёр чемпионата мира. Президент нашей федерации и главный тренер могли бы быть с Гараничевым и пожёстче. Но не мне им указывать. Из Тюмени ли ты, как Гараничев, из Уфы ли ты, как Бабиков, или из Сходни ты, как Губерниев, — это не имеет никакого значения.

В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?! Есть всего одно условие. А пока Дмитрий считает пенсии американцев, любит США, но отказывается развивать их биатлон за счёт России.

«Может, Гараничеву урезать финансирование?»

Есть ли схожесть этой ситуации с отказом Устюгова бежать командный спринт на ЧМ по лыжам в пользу Ретивых? Сергей понимал, что не готов. Но это тоже странная ситуация. Мы же помним, как в эстафете он не смог побороться за золото, поэтому, может быть, надо было уступать именно тогда. Многие наши ребята рвались в бой и хотели бежать в той эстафете. Но серебро – это тоже неплохо. Равно и как наша биатлонная бронза в эстафете.

Мы понимаем, что Гараничев – не самый надёжный боец в эстафете, но применительно к этому сезону он доказал, что может здорово бегать. Возможно, надо заранее собирать пресс-конференцию и говорить, что вот эти спортсмены у нас для эстафеты, вот эти для личных гонок. Но если спортсмен не для эстафеты, то, может, ему урезать финансирование? Если не хочет бежать за команду, готовься за другие деньги. Тут масса рычагов на самом деле.



Ещё раз повторюсь, что я бы искренне порадовался, если бы Гараничев победил в масс-старте, как Доротея Вирер. Может быть, тогда надо было придумать какую-то причину с больным животом или что-то подобное. Я болею за каждого российского спортсмена и хочу каждому пожелать удачи. Но я не считаю, что мы должны превратить наших спортсменов в священных коров и не подтрунивать над ними. Хорошему спортсмену это будет только на пользу. А если спортсмен плохой, то на его место придёт хороший, над которым мы тоже будем подтрунивать и желать удачи. Спортсмены подтрунивают надо мной, я подтруниваю над ними. Это нормальная жизнь XXI века.

«Фуркад – часть моей жизни»

Если говорить о выступлении Мартена Фуркада, то несколько дней назад он написал мне в «личку» и поблагодарил за поддержку. В какой-то статье я признался, что он часть моей жизни, и я ему написал, что это чистая правда. Вчера мы виделись, он обнял меня при свидетелях. Я сделал с ним фото. В ближайшее время я его ещё поддержу. Хочу сказать, что биатлону нужен хороший и мощный Фуркад. Нам не нужен Фуркад слабый. Мы должны побеждать сильного Фуркада вместе с Бё в честном соперничестве.



Фуркад – это часть моей жизни, как и Бьорндален. Я комментировал все его победы, это всё было на моих глазах. Только идиоты сейчас будут обращать внимание на то, что у нас с ним было раньше. У нас нормальные взаимоотношения, и я искренне переживаю за его результаты. Жду его возвращения в элиту. Я рассчитываю, что он не завершит карьеру, а будет бегать и дальше. Нам Фуркад нужен!