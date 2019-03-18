Так и есть. Хотя ничего важнее феерического провала Мартена Фуркада быть не может. Неужели вы не согласны? Тогда выбирайте сами!

Скандал с Гараничевым важнее всех российских медалей? Как такое может быть?

Чемпионат мира по биатлону — 2019 завершён. И слава богу.

Для России по количеству медалей он стал вполне успешным. Это если брать последние годы. И без громких скандалов с допингом вроде бы обошлись – тоже хорошо.



Наша постоянная рубрика «Вечер биатлона» по своему обыкновению задаёт два главных вопроса прошлого и будущего. Первый — какое событие ЧМ стало самым важным? Второй – сможет ли Логинов удержать второе место в общем зачёте Кубка мира?



Итак, что же важнее — медали Логинова и Юрловой? Подарочная для нас катастрофа Фуркада в эстафете? Скандалы, связанные с Гараничевым? Может, вообще Пидручный?



Мы считаем, что выходка Гараничева с заявкой на эстафету затмила все наши медали. А вы что думаете?

Второй вопрос – про Логинова и его место в современном биатлоне. Перед заключительным этапом Кубка мира в Норвегии его место – второе. С отрывом от двух французских преследователей – Фийона-Майе и Детьё – в 37 и 46 очков. Такое, в общем, при самых неудачных для нас раскладах отыгрывается за одну гонку, а их впереди ещё три.

Мы уверены, что один из французов всё-таки сумеет опередить Логинова и сдвинет его на третье место общего зачёта. А что скажете вы?