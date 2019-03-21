Кубок мира по биатлону. 9 этап. Женский спринт. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 18:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19



ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, дорогие любители биатлона. Как ни грустно это осознавать, сезон Кубка мира выкатился на финишную прямую. Спортсменам осталось провести по три гонки на заключительном девятом этапе в Хольменколлене. У женщин главная интрига заключается в том, кто из итальянок завоюет «Большой хрустальный глобус». Интересно, что Доротея Вирер и Лиза Виттоцци перед норвежским этапом имеют в активе по 852 очка. Начнётся противостояние итальянок за победу в общем зачёте в женском спринте на 7,5 км, который пройдёт сегодня, 21 марта.

Болельщики сборной России тоже вправе ждать высоких результатов в этой гонке, поскольку у России расширенная квота. На старт выйдут Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова и Виктория Сливко. Давайте вместе поболеем за российских биатлонисток! А «Чемпионат» проведёт традиционную онлайн-трансляцию дня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего, что окружает последний этап Кубка мира.