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Биатлон, Кубок мира 2018/19, 9-й этап, Хольменколлен: 21 марта — трансляция

Виктория Сливко, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Кубок мира по биатлону. 9 этап. Женский спринт. LIVE
Все события 21 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:30 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, дорогие любители биатлона. Как ни грустно это осознавать, сезон Кубка мира выкатился на финишную прямую. Спортсменам осталось провести по три гонки на заключительном девятом этапе в Хольменколлене. У женщин главная интрига заключается в том, кто из итальянок завоюет «Большой хрустальный глобус». Интересно, что Доротея Вирер и Лиза Виттоцци перед норвежским этапом имеют в активе по 852 очка. Начнётся противостояние итальянок за победу в общем зачёте в женском спринте на 7,5 км, который пройдёт сегодня, 21 марта.

Болельщики сборной России тоже вправе ждать высоких результатов в этой гонке, поскольку у России расширенная квота. На старт выйдут Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова и Виктория Сливко. Давайте вместе поболеем за российских биатлонисток! А «Чемпионат» проведёт традиционную онлайн-трансляцию дня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего, что окружает последний этап Кубка мира.

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