Первый среди людей. Логинов уже готов повторить рекорд Шипулина

Россиянин может обогнать всех, кроме Бё, и стать вторым в общем зачёте Кубка мира. Прикидываем шансы и расклады перед последним этапом.

Йоханнес Бё в этом сезоне как Лионель Месси в футболе – настоящий инопланетянин. Россиянин Александр Логинов был чуть ли не единственным биатлонистом, способным в отдельных гонках противостоять грозному норвежцу. Только в отдельных! В целом же, конечно, Йоханнес был лучшим и полностью заслужил победу в общем зачёте.

Но звание «первого среди людей» тоже почётно. Тем более что для россиянина это первый год на таком высоком уровне – и сразу прорыв! Но расслабляться рано: сзади поджимают два голодных француза, которые хотят парой залететь в топ-3 по итогам сезона. Давайте изучим все расклады в борьбе за второе место перед последним этапом Кубка мира и разберёмся, что нужно сделать Логинову, чтобы завершить прекрасный сезон на позиции вице-лидера мирового биатлона, то есть сделать то, что дважды за последние четыре сезона удавалось Антону Шипулину.

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35 очков – это много или мало?

Именно 35 баллов сейчас разделяет Логинова и Кентена Фийона Майе. В восьми очках позади соотечественника идёт Симон Детьё. Пайффера и Эдера россиянин опережает на 130 и более баллов, а с учётом того, что в розыгрыше остаётся лишь 180 очков (за победу дают 60), немца и австрийца я в качестве реальной угрозы не рассматриваю. Остаются два француза. В теории Александр может откатиться на четвёртое место уже после сегодняшнего спринта. Например, если провалит гонку и пролетит мимо очков, а Фийон Майе и Детьё синхронно попадут в топ-4, в таблице всё перевернётся.

Но это всё же маловероятный сценарий. Для того чтобы остаться на втором месте, Логинову достаточно финишировать во всех гонках впереди своих основных соперников. И тут крайне важную роль сыграет спринт, ведь если Логинов будет значительно выше Кентена и Симона, французам в гонке преследования придётся идти ва-банк и максимально рисковать. К чему это обычно приводит, объяснять не надо.

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Фактор двух гонок

С сезона-2011/12 в биатлоне существует правило, согласно которому из общего зачёта Кубка мира убираются два худших результата каждого спортсмена в сезоне. Были времена, когда вычитались четыре худших результата, были, когда три, а были, когда не вычиталось вообще ничего. Но сейчас ситуация такая, какая есть. Поэтому открываем статистику и смотрим. Худшими результатами Симона Детьё были 32-е место в гонке преследования в Эстерсунде и 22-е место в индивидуальной гонке в Поклюке. Это минус 28 очков в сумме.



У Фийона Майе худшими гонками стали спринт в Хохфильцене (39-е место) и «индивидуалка» в Поклюке (32-е место). Это минус 11 очков. Две худшие гонки Логинова – индивидуальная гонка всё в той же Поклюке (29-е место) и спринт в США (28-е место). Это минус 25 очков из «тотала». Таким образом, со всеми вычетами на данный момент у Логинова 771 очко. У Фийона Майе 750 очков, у Детьё – 725. Никто из этих трёх биатлонистов не пропускал гонки, так что считать здесь довольно легко. Но нужно обязательно учитывать возможность показать плохой результат в Норвегии, так что брать приведённые цифры за абсолютную точку отсчёта нельзя.

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Фийон Майе – главная угроза

Что мы получаем на выходе перед стартом этапа? Почти 50 очков задела Логинова над Детьё кажутся неплохой подушкой безопасности. Тем более что в Эстерсунде Симон не показывал ничего выдающегося. А вот Фийон Майе очень близко. 21 очко отставания – вполне рабочая ситуация для француза. И интрига будет жить до конца! Понятно, что у каждого ещё может случиться плохая гонка в Осло (а, возможно, и две), и тогда придётся всё пересчитывать. Но без сомнения, эти ребята вряд ли окажутся на местах в четвёртом десятке.



А значит, нам остаётся лишь надеяться, что Саша продолжит приятную традицию, начатую Антоном Шипулиным пять лет назад. С тех пор ни один сезон не обходился без российского представительства в топ-3 мужского зачёта. Будет просто замечательно там закрепиться, особенно учитывая пессимистичные настроения многих болельщиков после ухода самого Антона.

А в следующем сезоне, чем чёрт не шутит, может, замахнуться и на достижение самого Владимира Драчёва образца сезона-1995/96? Но это пока мечты – начинать нужно с малого.