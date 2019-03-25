Тутберидзе не сдержалась и написала. А Медведевой за это досталось!

Этери Тутберидзе после чемпионата мира рассказала о наболевшем, а читатели начали войну в комментариях. Да что с вами, люди?!

Мир российского фигурного катания тяжело болен. По крайней мере в той его части, которая живёт вокруг успехов и неудач наших девушек-одиночниц. В России на сегодняшний день есть две фигуристки экстра-класса: Алина Загитова и Евгения Медведева. Сами они относятся друг к другу нормально, но их болельщики разворачивают вокруг настоящую войну.



На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись. Казалось, что это отличный повод для примирения двух лагерей. То, что было в прошлом, можно оставить в прошлом.

Наше золотце. Алина Загитова — новая чемпионка мира! В прошлом году Загитовой титул чемпионки мира не покорился, но в 2019-м она взяла блестящий реванш! На высоте и Медведева — у неё бронза.

Но нет, буквально через день после завершения чемпионата мира хрупкий мир был разрушен. Этери Тутберидзе в «Инстаграме» рассказала о переживаниях, связанными главным образом с потерей родителей. Но затронула и «странный уход одной из своих учениц».



И понеслось! Опять.

Откровения Этери

Этери Георгиева – достаточно закрытый человек, несмотря на статус одного из лучших тренеров по фигурному катанию в мире. Она редко даёт эмоциональные интервью и делится переживаниями. Однако её безоговорочный успех на чемпионате мира стал хорошим поводом высказать всё, что накопилось в её душе за непростой минувший год.



Приведём полностью текст записи Тутберидзе в «Инстаграме».



«Менее года назад я написала письмо, хотела поделиться чувствами, которые испытывала на тот период. Мои друзья мне запретили опубликовывать это письмо, посчитав, что это проявление слабости на тот момент.



Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы, вот апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. И вот, не сдержавшись, я всё же пишу.

В день моего отъезда в Японию на сборы перед Олимпиадой у моей мамы случился удар, вначале частичная парализация, позже оказалось – рак головного мозга. А дальше? Дальше как в тумане. Моя дочь живёт в общеобразовательной школе, чтобы не жить дома одной. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз.



Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль… А по возвращении в Москву – борьба, ежедневная борьба за жизнь, пусть уже и не очень осознанную, моей мамы. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. Мой отец не дожил полгода до сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду. Дальше – странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения… От которых больнее уже и не становится.



Говорят, что Бог даёт нам по заслугам и силам. Господи, я бесконечно благодарна тебе, что многолетняя работа принесла наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы Господи, дай нам силы, чтобы перелистнуть эту страницу жизни.



И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистала. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям».

Потоки грязи

Судя по всему, Этери Георгиевна всё, кроме последних фраз, написала ещё год назад, в разгар всех событий с уходом Медведевой, за несколько месяцев до смерти матери. Такими были её мысли и переживания после Олимпиады в Пхёнчхане. А сейчас она перевернула страницу.

За несколько часов пост в соцсети набрал десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев. Многие люди поддерживали Тутберидзе и поздравляли её с победой на чемпионате мира. Но нашлись и те, кто зацепился за одну фразу и вновь начал разжигать утихший конфликт. Этери Георгиевна не назвала по имени ученицу, которой «дала 200 процентов из 100 возможных», но нетрудно догадаться, что речь идёт о переехавшей в Канаду Евгении Медведевой. И прямо в комментариях к трогательной записи Тутберидзе в адрес Медведевой полились потоки грязи.



«Женя ушла по-свински», «Женя заболела звёздной болезнью», «никакие победы не вернут к ней уважения», «поступок Медведевой – это предательство» – это ещё мягкие формулировки.



Тут же активизировалась и вторая сторона конфликта. Тутберизде мгновенно обвинили в том, что она хочет «при любом удобном случае уесть» Медведеву. Да и вообще, дата и время публикации выбраны не случайно: Этери, якобы увидев, что прошлогодний конфликт угасает, решила придать ему новый импульс и попутно возвеличить свой успех на чемпионате мира.

Сборная России по фигурному катанию лучшая в мире. Спасибо Загитовой Невероятная Загитова, героическая Медведева, космический американец и куча мировых рекордов. Каким мы запомним чемпионат мира 2019.

Люди, очнитесь! Высказывание Тутберидзе совсем не про конфликт с Медведевой. Да всё наше фигурное катание – оно давно уже не про это! Но многие всё ещё хотят искать признаки заговора и ненависти в любом слове. А если находят, тут же дают гневный ответ. Порой кажется, что даже болельщики футбольных команд не так сильно ненавидят своих принципиальных соперников.



Женское фигурное катание – это чистый, нежный и красивый спорт. Очередное обливание друг друга помоями никого в нём не красит. Но почему-то оно происходит вновь и вновь.



Пора уже перелистнуть эту страницу.