Посчитали – не хватает. Призовые Загитовой – это смех для лыжников?

Сезон в зимних видах спорта закончен. Разбираемся, кто заработал больше – Клебо или Бё, Логинов или Большунов? А как дела у Загитовой?

В минувшие выходные завершился международный сезон в лыжных гонках и биатлоне, да и в фигурном катании кульминация подошла к концу вместе с чемпионатом мира. А это значит, что пришло время подводить итоги. Очки, секунды и медали мы уже посчитали неоднократно. Сегодня решим финансовый вопрос: сколько заработали за минувшую зиму ведущие спортсмены?

Большунов в финансовом плане не так сильно уступил Клебо, как Логинов – Бё. Загитова и Чен получили скромные суммы. А все вместе они только насмешили одну могучую американку.

Сразу стоит оговориться. В тексте пойдёт речь только о деньгах, полученных за успешное выступление в соревнованиях по ходу сезона. И эта сумма далеко не всегда составляет большую часть от совокупного дохода спортсмена, который также заключает рекламные контракты, получает бонусы от спонсоров, участвует в коммерческих мероприятиях и так далее.

Также стоит понимать, что все приведённые цифры – это «грязный» доход. Из него следует вычесть все налоги (для разных стран ставки разные), поделиться с тренерами и командой, а часть, возможно, отдать национальной федерации. Если оценивать совсем грубо, то все приведённые суммы можно делить на два – таким будет порядок дохода самого спортсмена.

«Так много? Я в это не верю!»

Ответить на вопрос, кто же больше всех заработал за зиму в биатлоне, очень легко. Норвежец Йоханнес Бё доминировал на протяжении всего сезона, установил рекорд по количеству победу в Кубке мира, выиграл и общий зачёт турнира и четыре «Малых хрустальных глобуса» в отдельных дисциплинах. Разве что чемпионат мира для Бё получился «неудачным»: только три золотые медали из шести возможных. Одним словом, норвежец выиграл почти всё, что только мог.

За выдающиеся результаты Бё получил и выдающиеся призовые – € 460 900. Подобного в истории биатлона прежде не было даже у Бьорндалена или Фуркада в их лучшие годы.

«Так много? – удивился финансовому итогу сам Йоханнес. – Я не верил в это, это очень большая сумма. Впрочем, для меня гораздо важнее денег то, какие результаты я продемонстрировал. Позади необыкновенный сезон, какие бывают далеко не каждый год».

Для сравнения: Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте Кубка мира, заработал за год € 174 500. На втором месте в сборной России Екатерина Юрлова-Перхт – € 65 750.

Лыжники-скромняги

Если вам кажется, что биатлонисты зарабатывают мало, а Йоханнес Бё мог бы за шикарный сезон получить больше, то посмотрите на лыжников. Они по сравнению с биатлонистами настоящие скромняги, несмотря на то что внимания в Европе им уделяется не намного меньше.

Йоханнес Клебо, как и его биатлонный тёзка, провёл отличный сезон. Не феерический, но весьма впечатляющий: и «Тур де Ски» выиграл, и общий зачёт Кубка мира, и три золота на чемпионате мира, но заработал при этом почти в три раза меньше, чем Бё – € 185 300. Александр Большунов вписывается в сравнение с Логиновым – то же второе место в Кубке мира. Правда, на чемпионате мира лыжник поднимался на пьедестал вдвое чаще биатлониста, а на Кубке мира выиграл пять личных гонок, однако в пересчёте в евро всё равно получилось меньше – € 124 700.

Причина подобной разницы, впрочем, проста. Если призовой фонд одной личной гонки в биатлоне составляет € 70 500 (а на чемпионате мира € 101 тыс.), то в лыжах он всего € 35 тыс., независимо от статуса турнира. Хотя в многодневках есть некоторые надбавки.

А ещё доходы ведущих лыжников в 2019 году стали скромнее, потому что FIS приняла решение об изменении принципа перераспределения призового фонда по итогам гонки. Если раньше деньги делили 10 лучших, то теперь – 20. Победителю и призёрам, конечно, достаётся меньше. Для сравнения: в 2016 года норвежцу Мартину Йонсруд Сундбю насчитали аж € 373 тыс. призовых.

Накрутили

Фигурное катание – немного другая история. Там нет Кубка мира, который продолжается с осени до весны, зато есть другие, более редкие, но высокооплачиваемые коммерческие старты, такие как серия этапов Гран-при. Кроме того, не стоит забывать, что фигуристы, в отличие от лыжников, могут зарабатывать и в различных шоу на льду. Шоу на лыжне же пока никто не придумал.

Но посмотреть на цифры всё равно интересно. Для примера, разумеется, возьмём Алину Загитову. За победу на чемпионате мира она получила € 65 тыс. Ещё € 54 тыс. за успешные выступления в серии этапов Гран-при, включая финал. И € 16 тыс. за чемпионат Европы. Итого – € 135 тыс.

Медведева за выступления на двух этапах Гран-при и бронзу чемпионата мира заработала € 45 тыс. Скорее всего, это не основная часть личного дохода фигуристки за зиму.

Лучший мужчина-фигурист мира Нэйтан Чен, выигравший в завершающемся сезоне все статусные турниры, включая чемпионат мира и Гран-при, заработал около € 160 тыс.

По сравнению с мировым лидером в биатлоне или лыжных гонках – немного. Но опять же, фигуристы имеют возможность зарабатывать на околоспортивных проектах. В частности, за одно выступление в рамках ледового шоу лучшие спортсмены мира могут получить € 10 тыс. и более. Сумма сопоставима с наградой за победу в биатлонной гонке, но при этом гарантирована.

Смех для горнолыжников

Но кто же из представителей зимних видов спорта получает реально много? Такие вообще есть?

Есть! Больше всего призовых в зимних видах спорта получают горнолыжники. В Европе горные лыжи очень популярны не только как курортный отдых, но и как профессиональный спорт.

По итогам сезона-2018/19 астрономическую сумму призовых собрала американка Микаэла Шиффрин – почти € 800 тыс. Занятно, что Шиффрин – единственный спортсмен не из Европы в топ-20 женского и мужского рейтингов, и именно она зарабатывает на Кубке мира больше всех!

В мужском зачёте борьба за первое место была более напряжённой, и призовые распределились между спортсменами более равномерно. Лидер рейтинга – австриец Хиршер – более € 500 тыс.

Зароботок Йоханнеса Бё и на этом фоне выглядит весьма солидно, а вот Клебо, Большунов или Загитова уже теряются. Лучший лыжник планеты заработал столько же, сколько пятый в мире горнолыжник, а Большунов был бы уже девятым. Лучшая фигуристка планеты же на турнирах зарабатывает меньше, чем шестая горнолыжница мира. Жаль только, что в рейтингах тех, кто прибыльно покоряет горные склоны, россияне находятся совсем невысоко.