«Будто передали свои половинки друг другу». Медведева нашла себе американца?

Прошёл почти год с тех пор как Евгения Медведева после поражения на Олимпийских играх в Пхёнчхане круто изменила свою жизнь и рванула в Канаду. Медведева перевернула всё: свой образ, тренировочный процесс, стиль катания. Научилась справляться с поражениями и после непростого сезона сумела завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира.



А ещё, похоже, нашла человека, который ей действительно близок.

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

«Между Женей и Джейсоном особая химия»

Завесу тайны в интервью Olympic Channel приоткрыл тренер Брайан Орсер, рассказавший о связи между Евгенией Медведевой и американцем Джейсоном Брауном: «Они старательно работают, и между ними особая химия. Они оба новички, которые попали в незнакомую обстановку, но вместе им оказалось проще обрести комфорт. У Жени есть Джейсон, а у Джейсона есть Женя, и это здорово. Да, они совсем разные, но похоже, что им удалось поладить друг с другом».

Медведева и Браун отрицать слова наставника во время совместного интервью не стали. «Думаю, у Джейсона я научилась тому, как быть счастливой и работать одновременно. И как быть терпеливой в неловких ситуациях». «А у меня всё наоборот. У Жени я учусь тому, как быть более сосредоточенным, серьёзным, целеустремлённым. Принимать неудачи, злиться из-за них и использовать их как дополнительную энергию», – ответил своей подруге Браун.



«Мы будто бы раскололись и передали свои половинки друг другу», – добавила Медведева.



При этом ещё осенью, когда поклонники заподозрили Брауна и Медведеву в слишком тесном общении, американец возражал: ничего такого – просто дружба. Однако именно Джейсон был первым человеком, которого Медведева встретила в Торонто: он встречал российскую фигуристку и её мать в аэропорту, показывал город и помогал освоиться в новом месте.

Похоже ли всё это на отношения партнёров по тренировкам и просто друзей, или речь идёт о чём-то большем в отношениях спортсменов из России и США – каждый делает выводы сам.

Переживший кризис

Любопытно, что судьбы Джейсона и Евгении в чём-то похожи. Американский фигурист подавал большие надежды в юном возрасте, и даже дважды поднимался на пьедестал чемпионатом мира.



После выхода на взрослый уровень в 2013 году он обороты не сбавлял, и в первом же взрослом сезоне обзавёлся бронзой Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях. В личном первенстве Браун стал девятым, но при этом оказался лучшим среди американцев.

До запредельных высот Медведевой Браун не добрался: мировые рекорды ему могли только сниться, однако ещё пару лет после Олимпиады он выступал весьма достойно: стал четвёртым на личном чемпионате мира, завоевал золото на командном турнире, а затем ушёл в тень.



В прошлом году Браун, переставший даже попадать в состав сборной США на крупные турниры, принял решение уйти от тренера Кори Адэ и переехать в Канаду к Орсеру. То ли его методики помогли американцу, то ли поддержка чемпионки из России, но он вновь пробился в первый состав сборной и поехал на чемпионат мира в Японию. В короткой программе он публику, показав второй результат (лучше – только Чен), а в произвольной, к сожалению, наделал кучу ошибок и в итоге стал девятым. В любом случае, для американца это был серьёзный прорыв.



Может, с такой поддержкой друг друга Евгения и Джейсон поразят всех уже в следующем сезоне?