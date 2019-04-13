Высшая несправедливость. Туктамышева победила всех, но получила бронзу

Туктамышева на командном чемпионате мира была лучше всех, но осталась без золота. А могла бы биться за него с Загитовой!

Без оглядки на командный зачёт

Выиграть командный чемпионат мира без сильных и стабильных одиночников невозможно. В Фукуоке эту аксиому наглядно проиллюстрировали сборные России и Франции. В спортивных парах и танцах наши и французы собрали все первые и вторые места, однако перед заключительным видом не имели шансов побороться за общую победу. Слабым местом сборной России предсказуемо стали одиночники, проигравшие конкурентам из США и Японии 28 и 18 баллов соответственно. Пропасть.

В женской произвольной программе должно было произойти что-то невероятное, чтобы в первой тройке случились изменения. Стабильные американцы опережали Японию на 13 баллов и почти гарантировали себе итоговый успех. Сборная России же уступала хозяевам всего пять очков, но для борьбы за вторую строчку требовались грубые ошибки фавориток из Японии.

По сути, турнирной интриги в произвольной программе одиночниц было минимум, но менее интересной она от этого не стала. Достаточно напомнить, что в короткой Елизавета Туктамышева с безукоризненным тройным акселем подняла японскую публику на ноги, а местная надежда Рика Кихира ответила мировым рекордом. В произвольной всё начиналось заново, но опускать планку было нельзя.

Особенно Туктамышевой, для которой этот турнир стал компенсацией за недопуск на чемпионат мира.

Призрак чемпионата мира

Любопытно, что в первой разминке выступали исключительно фигуристки из Италии, Франции и Канады, а представительницы всех трёх стран, претендующих на медали, попали в финальную шестёрку. На разминке невольно пришлось вспомнить недавний чемпионат мира в Сайтаме, а именно скандальный эпизод со столкновением Марии Белл и Ынсу Лим.

На этот раз Лорин Лекавелье врезалась в Габриэль Дэйлман и нанесла ей травму. Повтор показал, что злого умысла у француженки не было, но повреждение оказалось болезненным и явно помешало бронзовой медалистке чемпионата мира-2017 откататься чисто. Лидерство после первой разминки захватила итальянка Марина Пиредда, показавшая в Фукуоке лучшие прокаты в жизни.

Но дальше выступали фигуристки из другой лиги.

Туктамышева опять лучше Медведевой. Да что там, она просто богиня! Теперь ясно, почему Медведеву не отправили на командный чемпионат мира. Иначе кое-кто имел бы бледный вид.

Самодурова обыгрывает американку

Колоссальную разницу в классе между лидерами и остальными с ходу продемонстрировала наша Софья Самодурова. По короткой программе показалось, что сил на последний старт сезона у чемпионки Европы почти не осталось, но в полюбившемся зрителям зажигательном «Бурлеске» Соня снова была великолепна. С фирменной стабильностью 16-летняя россиянка выполнила все прыжки, после чего окончательно раскрепостилась и заулыбалась. У бортика Мишин встретил Самодурову сдержанным: «Сегодня уже получше», а до личного рекорда сезона ей не хватило чуть больше двух баллов.

Американка Мария Белл с падением Самодуровой проиграла, но зато опередила всех остальных и де-факто обеспечила сборной США золото командного чемпионата мира. Чтобы оформить победу официально, Бради Теннелл нужно было превзойти хотя бы двух соперниц, но сама фигуристка, естественно, рассчитывала на большее и со своей задачей справилась идеально. В последнем старте сезона 21-летняя американка изумительно точно передала задумку постановщиков и без единой помарки откатала стремительную и энергичную программу. Увидев оценку 150,83 балла, «бокс» сборной США затянул «Бради, Бради», а сама фигуристка не могла поверить в случившееся.

Сборная США официально выиграла соревнования, но с таким прокатом на победу вполне могла рассчитывать и Теннелл.

Не наша поляна. Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву? Командный чемпионат мира всерьёз воспринимают все, кроме России. С таким подходом победить США почти невозможно. Даже с Туктамышевой.

Туктамышева даёт жару

Тройку сильнейших по итогам короткой программы открывала Каори Сакамото. То ли блестящее выступление Теннелл так повлияло на японку, то ли ответственность перед родными трибунами, но Каори сразу же допустила ошибку на тройном тулупе. По ходу выступления её катание становилось всё увереннее и эмоциональнее, а к финальным аккордам болельщики и вовсе забыли обо всех помарках и устроили своей спортсменке стоячую овацию. По оценке она проиграла Теннелл, но обошла Самодурову. Серебро стало от России ещё дальше.

Но тут же пришло время забыть о всех раскладах — на лёд вышла Лиза Туктамышева. Каждый её прокат – это праздник настоящего женского фигурного катания. При этом опытная уже фигуристка не просто радует откровенным танцем на льду, но и за счёт сложнейших элементов всерьёз борется за самые высокие места. К счастью, произвольная программа в Фукуоке не стала исключением.

Привкус серебра

Безупречный тройной аксель, тут же каскад тройной лутц тройной тулуп как для учебника. Но главное – страсть, скорость и чувственность. Всю вторую половину программы японцы, не сговариваясь, хлопали в такт музыке, а после поднялись на ноги и ещё долго размахивали российскими флагами. Пожалуй, в мире нет другой фигуристки, способной доставлять зрителям подобные эмоции. Очевидно, что остаться без личного рекорда с таким катанием Лиза просто не могла.

153,89 балла тремя неделями ранее принесли бы Туктамышевой второе место в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме, но вместо неё там каталась Евгения Медведева, набравшая за произвольную 149,57. По сумме же Елизавета с результатами, показанными сейчас, тогда могла рассчитывать на однозначное второе место.

Конечно, далеко не факт, что на чемпионате мира Лиза выдала бы два таких же нереальных проката, но командные соревнования в Фукуоке показали, что готовность у неё в конце сезона просто космическая.

Кихира едва не подарила России серебро

После короткой программы многие обращали внимание, что Кихира, провалившая чемпионат мира, тоже откаталась идеально. Однако Рике в отличие от Туктамышевой повторить безошибочное выступление не удалось. Сорванный тройной аксель в начале программы, ещё одно падение под занавес – и серебро сборной России уже не казалось невозможным. В итоге Кихира уступила обеим россиянкам, но два балла от своего преимущества Япония всё-таки сохранила.

Елизавета Туктамышева выигрывает произвольную программу, а сборная России становится бронзовым призёром командного чемпионата мира. Но соревнования в Фукуоке всё-таки оставили огорчение, и связано оно совсем не с результатом нашей команды.