Элитная пахота. Зачем богатые и знаменитые отдают детей в фигурное катание

На лёд небольшой арены в Южном Бутово, где базируется клуб «Морские львы», вышел один из первых людей российского хоккея Роман Ротенберг. Но его визит в «Южный лёд» никак не был связан с профессиональной деятельностью. С нескрываемой гордостью первый вице-президент Федерации хоккея России снимал на мобильный телефон, как его дочь скользит по льду на коньках с золотой медалью на шее.

Пятилетняя Арина Ротенберг только что выиграла Кубок Плющенко среди девочек 2013 года рождения. Поднялась на пьедестал и Серафима Молчанова, дочка крупного бизнесмена и политика Андрея Молчанова. Ещё один звёздный отец, певец Стас Михайлов, на соревнованиях с участием шестилетней дочери Марии замечен не был. В его отсутствие девочка не попала в десятку, но результат имел значение только для самих участников, их родителей и тренеров. Для всех остальных было важно другое: фигурное катание всего за несколько лет из просто популярного вида спорта превратилось в элитный.

Дочь Стаса Михайлова Мария

Скандал на пользу делу

Кубок Евгения Плющенко состоялся в третий раз, и снова хедлайнером турнира стал шестилетний Александр Плющенко. За его выступлением следили не только родители, продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, но и персональные болельщики. Десятки людей специально приехали в «Южный лёд», чтобы увидеть резонансный номер «Посвящение Майклу Джексону», запрещённый в некоторых странах Азии и Европы. Организаторы шоу с участием Плющенко-младшего попросили поменять программу из-за скандального фильма «Покидая Неверленд», в котором поп-король вновь был обвинён в педофилии.



Конечно, экстренная замена номера принесла команде Саши Плющенко определённые неудобства, зато позволила прогреметь в информационном поле. Имя шестилетнего фигуриста несколько дней держалось в топе новостных сводок, а скандальную историю обсуждали даже в Госдуме. Попытки некоторых чиновников запретить катание под Джексона и в России успехом не увенчались, а потому наследник легендарного Евгения Плющенко показал нашумевший номер на Кубке имени отца и завоевал с ним золото.

Дань моде

Но Саша Плющенко – это скорее исключение из правил. Из порядка 150 участников Кубка Плющенко большинство составляли юные фигуристки, уровень подготовки которых был гораздо выше, чем у ребят. Бум фигурного катания среди девчонок легко объясним. Дети, а зачастую даже их родители смотрят на Липницкую, Медведеву, Загитову, Туктамышеву – и хотят так же. Многие взрослые видят в профессиональном спорте чуть ли не единственную возможность для своих детей выбиться в люди и реализовать себя в жизни. Их можно понять.

Но всё чаще детей на каток приводят богатые и знаменитые – чиновники, бизнесмены, представители шоу-бизнеса. Зачем же тем, кто способен дать ребёнку блестящее образование и поощрять любые его интересы, отдавать своё чадо в один из самых тяжёлых видов спорта? С многочасовыми изнурительными тренировками и огромными нагрузками на организм. Ответ напрашивается сам: фигурное катание стало атрибутом успешной жизни. Раньше было модно ставить детей на корт, теперь – на коньки. Впрочем, если наследникам известных фамилий нравится проводить детство на катке, то почему бы и нет.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр

Великие планы Плющенко

Стоимость обучения в академии «Ангелы Плющенко» доходит до 150 тыс. рублей в месяц и подразумевает, что на платном отделении могут заниматься только дети из достаточно обеспеченных семей. Однако школа Плющенко – это не закрытый клуб, где детей элиты за большие деньги готовят к выступлению на Кубке Плющенко. Евгений хочет развивать академию и добиваться вместе с её учениками серьёзных спортивных результатов. Ему неважно, кто именно будет блистать в большом фигурном катании – Арина Ротенберг или Рания Сенькова из Салехарда, которой после победы на Кубке Плющенко предложили заниматься в его академии.

Евгений Плющенко наблюдает за участниками Кубка Плющенко

«Ангелы Плющенко» завоевали почти половину всех разыгранных медалей. Такое доминирование вполне объяснимо, ведь с ними работают высококлассные тренеры и хореографы, у них лучшие костюмы и больше возможностей для дополнительной работы на льду. После 12-часового соревновательного марафона призёры получили медали и подарки из рук Евгения Плющенко и олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, а затем их тренеры и родители отправились за премиальными. Кубок Плющенко впервые имел призовой фонд – 250 тыс. рублей разделили между всеми призёрами. Для кого-то это смешные деньги, а для кого-то весомый вклад в семейный бюджет.



И вряд ли эти дети из параллельных реальностей смогли бы когда-нибудь вместе хохотать на льду или играть в ладушки, если бы не Кубок Плющенко.