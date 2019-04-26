«Я была готова умирать». Российскую биатлонистку довели до отчаяния

Не успел российский биатлон уйти на каникулы, как случилась новая ситуация, которая вызвала бурную реакцию. На встрече министра спорта России Павла Колобкова, главного тренера сборной по биатлону Анатолия Хованцева и президента СБР Владимира Драчёва были согласован тренерский штаб на предстоящий сезон. В нём не оказалось Андрея Падина, который, по его собственным словам, не ожидал такого поворота событий.

Как обычно, ярким комментарием порадовал голос нашего биатлона Дмитрий Губерниев. Но самую жёсткую реплику выдала победительница Кубка IBU прошлого сезона Виктория Сливко, которая высказалась максимально откровенно. И получила поддержку болельщиков.

Сливко: с тренером Падиным готова горы свернуть! А его убирают и меняют

«Я не понимаю, почему так происходит»

Сливко успешно для себя провела минувший биатлонный год. Виктория считала, что именно работа с Андреем Падиным привела к этому, и призналась, что хотела бы и дальше продолжать работу со специалистом. Вероятно, именно поэтому реакция была такой, какой была.



«Ты приходишь в команду и начинаешь привыкать к тренеру, к его методике, у тебя начинает получаться, ты веришь в тренера, а его меняют на нового, и ты снова и снова начинаешь подстраиваться и привыкать к тренеру. И так из года в год. Почему так происходит, не понимаю. А ведь я не одна, кто хочет работать с Падиным Андреем Викторовичем».

«Была готова свернуть горы с ним!»

Сливко выбирала такие слова, что любому человеку понятно, что для неё означала работа с Падиным. Когда спортсмен говорит, что готов свернуть горы ради тренера, это что-то значит.

«Да, я не такая суперспортсменка. Моего мнения никто не спросит, но я всё-таки хочу сказать вам, друзья, я в сборной команде России уже семь лет. В этом году я работала с тренером, который живёт спортом, у которого горят глаза на тренировках, с тренером, который всегда меня поддерживал и верил, который мог так мотивировать, что я была готова умирать и доползать до дома после тренировки, и я знала, что это приведёт к результату. С таким тренером я готова горы свернуть! И его снова убирают и меняют».



Я не считаю нужным говорить, правильным ли было решение убрать Падина из состава тренерского штаба. Ответственность за результат лежит не на журналистах, а на руководстве СБР. Но совсем уж пренебрегать мнением спортсменов всё же не стоит. Тем более когда они так красноречиво об этом говорят. Да и судя по тому, что говорит Сливко, она не одна была против этого решения.

«Это больше, чем преступление»

Вице-президент СБР Сергей Чепиков объяснил решение руководства тем, что сборной необходима «свежая кровь», намекая на приглашение 30-летнего Евгения Куваева. Сливко и этот момент не оставила без внимания и в «сториз» создала опрос, где попросила подписчиков выбрать между кандидатурами Падина и Куваева. Падин победил в голосовании с большим отрывом. Да и в комментариях спортсменку поддержали.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев по традиции не остался в стороне от горячей темы российского биатлона. По мнению журналиста, «это больше, чем преступление – это ошибка». Кажется, биатлон не даст нам скучать летом.