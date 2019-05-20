Загитова украла у Медведевой идею? Олимпийскую чемпионку обвиняют в плагиате

До первых официальных соревнований нового сезона ещё далеко, но скучать любителям фигурного катания не приходится. Очередной повод для горячих дискуссий дала Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира вообще проводит межсезонье очень активно с точки зрения привлечения внимания к своей персоне. То она выступает на шоу в скандальном образе, то порождает слухи о романе с американцем Джейсоном Брауном, то публично отказывается выйти замуж за канадца Нама Нгуена.

Теперь вот фанаты Медведевой углядели среди соперниц подражательницу. Причём в плагиате они подозревает не кого-нибудь, а бывшую коллегу Жени по группе Этери Тутберидзе Алину Загитову.

«Сколько стоит час? Два бургера». Зачем Медведева так издевается над критиками «Самый жёсткий комментарий» к скандальному виду Медведевой оставил даже Губерниев. Не про ночную бабочку, стринги или квадратную фигуру.

«А ещё я люблю Noize MC»

Скандал разгорелся в день рождения Загитовой. Хореограф Даниил Глейхенгауз в своём «инстаграме» поздравил Алину с 17-летием и сообщил, что новая показательная программа спортсменки будет поставлена на популярнейший среди молодёжи хит Bad guy американской певицы Билли Айлиш. Всё бы ничего, но буквально несколько дней назад в любви к этой композиции призналась Медведева, отметив, что трек стоит у неё на повторе.

Фанаты Евгении отказались верить в случайное совпадение и засыпали «инстаграм» Глейхенгауза обвинениями в плагиате. Хореограф был вынужден прояснить ситуацию и в ответ на один из комментариев написал: «Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить».

На этом инцидент мог быть исчерпан, но тут на сцену вышла Медведева. Евгения в «сториз» написала: «А ещё я люблю Noize MC» — явно намекнув на использование Загитовой её любимой песни. Это можно было бы счесть за тонкий троллинг и неплохую шутку на тему любопытного совпадения, но следующие действия Медведевой дали понять, что она всерьёз воспринимает решение Загитовой кататься под Билли Айлиш как акт подражательства. Женя на своей странице в «Инстаграме» лайкнула совсем не шуточные, а полные праведного гнева комментарии фанатов «Женя, подражание – это самый искренний вид лести. Украсть твою любимую песню – это знак того, что ты – трендсеттер. Сделай «показалку» под Copycat, взорви лёд» и «когда спала больше обычного, а в это время украли твою идею с новым показательным».

Медведевой сделали предложение. Но про её парня никто ничего не знает Фигуристки, как и гимнастки, не обделены вниманием сильных мужчин: помощник Путина, скандальный шоумен. А кто сделал предложение Медведевой?

Скандал на пустом месте

Трудно поверить в то, что Медведева на полном серьёзе считает, Загитова «украла у неё идею». Скорее, лайки – это способ выразить благодарность самым преданным фанатам. Песня Bad guy и клип на неё уже несколько месяцев находится в топе различных хит-парадов, а потому вполне естественно, что постановщики программ обратили на неё внимание. Наверняка не только Алина и Женя захотели использовать супермодный хит в качестве музыкального сопровождения. И ладно бы Медведева раньше сказала, что планирует кататься под Bad guy, так ведь нет — она просто упомянула, что любит эту песню. То есть, по логике её фанатов, Загитова должна выступать исключительно под песни, которые не входят в число любимых у Медведевой. Ну бред же.

Кроме того, нет причин сомневаться и в искренности Глейхенгауза, который уверяет, что интервью Медведевой не видел и о её любви к Bad guy не знал. Да даже если бы и знал, ну и что тут такого? Другое дело, будь он в курсе музыкальных предпочтений Евгении, вряд ли бы стал объявлять о теме для нового показательного номера Загитовой в день рождения своей музы (так Даниил называет Алину сам). Осознанно вызывать на Загитову огонь критики фанатов Медведевой в её праздник – не лучшая идея.

Понятно, что и у Медведевой, и у Загитовой много персональных поклонников, у которых любовь к кумиру переросла в ненависть к его сопернице. Для них любой пустяк – повод грудью встать на защиту любимицы. А история с якобы подражанием Алины Жене – настоящий пустяк. И даже поведение Медведевой в данной ситуации, как кажется, органично вписывается в модель общения фигуристки с болельщиками. Не более того.

150 оттенков серого. Удивительные рекорды в фигурном катании Прыжок на 6 метров, запрещённое сальто назло судьям, 308 оборотов в минуту, самая смешная мелодия – рекорды фигурного катания удивят любого.

Музыкальный курьёз

Вообще, плагиат в фигурном катании – тема очень скользкая. Музыкальных произведений огромное множество, но каждому хочется кататься под мощные, узнаваемые и любимые у публики темы. Ясно, что таких композиций ограниченное количество, а каждый фигурист к новому сезону, как правило, готовит три программы: короткую, произвольную и показательную. В таких условиях тренеры, хореографы и сами спортсмены находятся в постоянном поиске удачных мелодий для свежих постановок, поэтому совершенно естественно, что каждый громкий хит автоматически становится вариантом для музыкальной темы номера.

Курьёзы, связанные с катанием под одну и ту же музыку, возникают не так уж и редко. К примеру, на чемпионате России 2016 года зрители вынуждены были прослушать саундтрек к фильму «50 оттенков серого» три раза подряд. Песню I put a spell on you для своих показательных номеров выбрали Полина Цурская, дуэт Ильиных/Жиганшин и Елизавета Туктамышева. Прямо как в рассказе Вудхауса про Берти Вустера.