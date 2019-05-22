Спортсмены опять разделись ради побед. Неужели по-другому никак?

«Ещё не остыл поцелуй Кончиты Вурст»
«Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии сезона-2019/20». Такой пост на днях опубликовал швейцарский биатлонист Беньямин Вегер. Но на эту подпись никто не обратил внимания, потому что на самой этой фотографии были изображены семеро бравых и полностью обнажённых мужчин-биатлонистов.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не мог остаться в стороне от столь пикантного события и как всегда оперативно отреагировал в «Инстаграме».
«Друзья, однако тенденция! Ещё не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды! Беньямин Вегер и компания не подвели! Ждём подобного от биатлонистов и лыжников России!»
Дмитрий не просто предложил российским биатлонистам и лыжникам повторить трюк сборной Швейцарии, но и выразил готовность своим примером показать, что сложного в этом ничего нет. Причём вместе с командой телеканала «Матч ТВ».
Всё это дало нам повод вспомнить про другие случаи обнажения в спорте. Не столько ради демонстрации своей красоты, сколько для привлечения внимания.
Playboy ради Олимпиады
В Польше шорт-трек не является популярным видом спорта, и для того, чтобы собрать деньги на подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи, польские девушки Аида Белла и Марта Войчик разделись для мужского журнала Playboy. На одной из фотографий спортсменки встали спиной друг к другу, а коньки в их руках выглядели как оружие. До 2010 года Польша даже не была представлена в женских коньках, поэтому откровенная фотосессия была единственной возможность привлечь к себе внимание.
100 тысяч за раздевание!
Успешным примером раздевания в спорте можно считать стриптиз от женской сборной Канады по биатлону. Перед домашней Олимпиадой в Ванкувере они не стали жаловаться на большие проблемы с финансированием и взяли ситуацию в свои руки. В откровенной фотосессии приняли участие Сандра Кит, Зина Кочер, Меган Имри, Меган Тенди и Розанна Кроуфорд. Стоимость календаря составляла всего 20 канадских долларов. Но в общей сложности девушки заработали более 100 тыс. канадских долларов (на тот момент курсы канадской и американской валют имели похожие значения).
Перед той же Олимпиадой в Ванкувере женская сборная Италии по горным лыжам не получила финансирования. Кризис 2008 года набирал обороты, и у многих федераций попросту не было возможности помочь своим спортсменам. Ирен Чуртони, Джулия Кантьяджо и Анна Маркони снялись обнажёнными в эротической фотосессии и добились результата: в команду пришли спонсоры, и девушки отправились на Олимпиаду.
Обнажённый хоккей
В 2017 году женская сборная США по хоккею планировала бойкотировать чемпионат мира, потому что девушки были уверены, что достойны той же заработной платы, что и мужчины, выступающие в НХЛ. Это стало поводом для откровенной фотосессии для проекта ESPN, где часть команды предстала обнажёнными на коньках и с клюшками. Нападающая сборной США Мегган Дугган объяснила это так:
«Я горжусь своим телом и телом партнёров по команде. Мы тренируемся каждый день, чтобы становиться лучше. Женский спорт должен иметь равные права с мужским. Я стою рядом с самыми сильными женщинами из тех, кого знаю».
Коукалова и Фуркад – против рака
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова и её муж Петр Коукал выдали очень яркую фотосессию, приняв участие в акции по борьбе с раком. Дело было в 2014 году, и тогда биатлонистка была на самом пике популярности. Не отставал от чехов и француз: старший из братьев Фуркадов – Симон — также раздевался ради борьбы со страшной болезнью.
«Нечего скрывать, есть чем гордиться»
7 февраля 2019 года исполнилось пять лет со дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Это стало поводом для красивой и откровенной фотосессии членов сборной России.
«Нечего скрывать, есть чем гордиться», – именно под таким слоганом проходила съёмка.
Семён Елистратов, Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва, Никита Трегубов, Надежда Морозова, Дарья Виролайнен, Виктор Ан, Александр Третьяков и другие обнажили свои тела перед камерами, чтобы предаться приятным воспоминаниям о победах.
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