Прыжок в бездну. Как гениального рекордсмена Ященко погубили ради забавы власти

Прыгуну в высоту Ященко предрекали золото Олимпиады-80 и рекорды на 2,50 м. Но до этой вершины он не допрыгнул, а скатился на самое дно.

В 2019 году одному из самых ярких спортсменов олимпийского цикла перед Олимпиадой-80 Владимиру Ященко могло исполниться 60 лет. О том, как он прыгал в высоту, вспоминают с придыханием. О том, каким видным он парнем был – тоже. Ященко мог покорить любые вершины. Но не покорил. Где-то по собственной глупости, где-то по трагической случайности.

«Должно приехать высокое начальство»

Трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, 20-летний советский прыгун Владимир Ященко должен был готовиться к Олимпиаде в Москве по плану, разработанному его личным тренером Василием Телегиным. Главной частью этого плана было лечение колена, проблемы с которым Ященко испытывал больше года. Даже во время триумфального чемпионата Европы 1978 года в Милане, на котором спортсмен по-старинке перекидным (а новомодному фосбери-флопу он и не учился) выступал с болью, но прыгнул на 2,35 м!

Для того времени это было невероятное, фантастическое достижение. Тем более установил его спортсмен, который пришёл в лёгкую атлетику только в 14 лет, а на первой тренировке прыгнул на 1,70 м – без техники, без подготовки. В 17 он побил юниорский рекорд великого Валерия Брумеля, а в 18 в Ричмонде на матчевой встрече юниорских сборных СССР и США установил уже мировой рекорд для взрослых – 2,33 м! С его голливудской внешностью и знанием английского он в одно мгновение стал мировой суперзвездой. Чтобы посмотреть, как он устанавливает рекорды, уже собирались стадионы, а ведь Владимир даже не успел толком ничего выиграть…

Яд для рекордсмена. Триумф и трагедия Владимира Ященко В персональной рубрике «В мемориз» Лев Россошик приводит свою версию трагедии короткой жизни советского прыгуна Владимира Ященко.

Тренер Телегин считал, что его подопечному перед Олимпиадой следовало полностью отказаться от выступлений на любых турнирах, спокойно восстановиться, а потом уже на глазах всего мира и, что гораздо важнее, партийных руководителей СССР забрать то, что принадлежало ему по праву сильнейшего – золото Игр в Москве.



Но партийные руководители роковое слово сказали раньше. Точнее, не они, а те, кто хотели угодить начальству. Участие в Кубке мира-1979 не входило в планы Ященко. Но отборочные соревнования в Каунасе с участием лучших прыгунов Союза должны были посетить большие чины, и тогда к Ященко приехал старший тренер сборной СССР по прыжкам Анатолий Стрижак. Телегин в то время находился в отпуске, и Ященко согласился поучаствовать. И прыжок, совершённый ради забавы, погубил всю карьеру и жизнь выдающегося атлета.

«Колено. Колено!»

Руководитель школы бега, известный спортсмен и журналист Василий Парняков в начале текущего года опубликовал фрагмент личной переписки с чемпионкой мира, призёром Олимпийских игр в Сеуле Тамарой Быковой. Она стала свидетельницей того рокового прыжка, который оборвал на самом взлёте карьеру Ященко.



«Старт, в котором Володя сам решил выступать за компанию со всеми прыгунами, проходил в Каунасе. Мы с Ольгой Белковой присутствовали в тот момент, когда он получил травму. Погода была дождливой и холодной, соревнования перенесли в легкоатлетический манеж.



У Володи был лишний вес, он долгое время не имел тренировок и был просто не готов к прыжкам. На сборах по линии СССР у него был индивидуальный график. Дома в Запорожье с Телегиным он выполнял основную нагрузку, а когда тренеры просили его присутствовать на сборах, и Телегина не было, Володя легко разминался… Большую часть времени был он был предоставлен себе. Если встречались с Трофимом (шестовиком Владимиром Трофименко), бузили по-чёрному.

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Тогда на соревнования должно было приехать большое руководство. Необходимо было, чтобы присутствовали все прыгуны сборной. Долго было не ясно, будет ли присутствовать Володя. Чем он занимался дома, никто не знал. Стрижак был на нерве… Руководство не приехало…



Участие в прыжках принимали практически все лучшие прыгуны страны. Они были рады видеть друг друга. Прыгали дурачась, но талантливо. Все прыгнули если не ошибаюсь по 2,24 м, тогда это был высокий уровень. Володя просто не хотел быть в стороне, и поэтому принимал участие.



Вот на этой высоте он разбежался и при отталкивании упал в прыжковую яму. Моментально с громкими возгласами убежал из зала. Я побежала за ним. Ещё никто в тот момент ничего не понял. Я искала его в темном коридоре манежа. Пробежав мимо дверей кабинетов, я нашла его забившегося в угол, он закрыл лицо руками и что-то говорил, я услышала только: «Колено, колено»… Я могу сказать, что все были потрясены происходящим. Вот и вся правда», — писала Быкова.

Фото: РИА Новости

«Мы бутылку водки даже не прячем»

О том, что Ященко расслабился и по сути сам спровоцировал травму, говорил и легендарный тренер Евгений Загорулько.



«Ященко забрали Владимир Дьячков и Витольд Креер, которые руководили в сборной прыжками. Яшка там сдружился с шестовиком Трофименко и прыгуном в длину Цепелевым. Все трое — прекрасные, душевные ребята, последней рубахой готовы поделиться. Но им нужен цербер. Начали втроём выпивать. Через пару лет Яшка мне признался: «Сидим втроём на пляже. Подходит Креер, а мы бутылку водки даже не прячем. Тот нас уговаривает выйти на тренировку. А если бы вы там были, то я бы знал: сейчас Петрович даст мне этой бутылкой по башке, и дисциплина наладится».

От растренированности пошли травмы, случился разрыв связок. Собственное разгильдяйство и безнаказанность сыграли злую роль», — рассказывал Загорулько в интервью «Труду».

«Я не знаю, кто мне может помочь»

Из Каунаса Ященко был направлен с ЦИТО с верным диагнозом. Но операция, которую провела хирург Зоя Миронова, оказалась неудачной. Потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Как выяснилось позже – тоже бесполезное. Даже приведшее к ухудшению. Речь не шла уже не об Олимпиаде – о ней можно было забыть, но и вообще о том, чтобы прыгать.



Сам Ященко был против операции в ЦИТО, он говорил друзьям, что «не знаю, кто мне может помочь, а там меня просто зарежут». Но случилось то, что случилось.

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Лишь после двух операций в Австрии, расходы на которые оплатила принимающая сторона, а Ященко получил разрешение на выезд, ему собрали колено. Почти в том виде, в котором оно было до злополучного прыжка в Каунасе. Но после длительной реабилитации и возвращения к тренировкам случилась новая трагедия. В 1983 году в Братиславе во время развлекательного турнира Ященко поскользнулся на мокрой траве и вновь порвал кресты.



Со спортом было покончено навсегда. И вся дальнейшая короткая жизнь Владимира Ященко стала затяжным прыжком, завершившимся на дне стакана. Гениальный спортсмен, которому многие пытались помочь как во время карьеры, так и после её завершения, эту помощь отверг. Жить просто так ему уже было неинтересно. В 40 лет он умер. В посталкогольной коме.