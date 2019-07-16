Буду погибать молодым. Как кайф сломал жизнь олимпийского чемпиона Воропаева

Единственным россиянином в величайшей гимнастической сборной – мужской сборной СНГ на Олимпиаде в Барселоне – был Алексей Воропаев. 19-летний москвич, который на тот момент был самым молодым в команде, стал чемпионом. Через четыре года он был в Атланте уже в составе сборной России и снова помог команде выиграть золото. А потом умер… Из-за наркотиков.

Невероятный талант

В том, что Воропаев был фантастически одарён, сомневаться не приходится. Воспитанник школы «Динамо» и тренера Виталия Ломтева пробился в основной состав ещё могучей сборной СССР в 1991-м, когда конкуренция за место в команде была высочайшей. Юный Алексей в составе той великой сборной всегда был забойщиком, выполнял черновую работу.



Свой первый громкий титул он выиграл за советскую команду на чемпионате мира в Индианаполисе в 1991-м. После этого были ещё пять лет успешной карьеры.



Трудно поверить, но после Олимпийских игр в Барселоне, когда Воропаев проходил углубленное обследование в ЦИТО по поводу боли в плече, выяснилось, что три года назад он упал, получил перелом лопатки, но обошёлся обезболивающими уколами. И три года выступал через боль. Терпел, выполнял сложнейшие элементы, доказывал свою состоятельность, побеждал. И только когда рука вообще перестала подниматься, он пришёл к хирургам на операцию.



Именно поэтому в выдающемся послужном списке Воропаева практически отсутствует сезон 1993 года – атлет лечился. Но и без этого титулов хватает – двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира, победитель и призёр чемпионатов Европы, чемпион СССР и России, победитель Игр Доброй Воли.

Победы под кайфом

Ещё более удивительными победы Воропаева выглядят и потому, что он был наркоманом.



Понятно, что перед крупнейшими стартами он был чистым, чтобы не ставить под удар всю сборную, но на тренировки, по воспоминаниям партнёров по команде, иногда приходил в изменённом состоянии. Проще говоря, обкуренным. Более того, выдающийся гимнаст пытался приобщать к отраве и молодых, хотя самому было чуть за двадцать.



В частности, многократный олимпийский чемпион Алексей Немов вспоминал, что когда он попал в сборную России, Воропаев на одном из сборов показал ему командную иерархию.



«Однажды я пришел в столовую, вместе со мною за стол сел Лёша Воропаев, царство ему небесное, и у меня на глазах съел мой завтрак. У меня тогда слёзы даже потекли от обиды. И тем не менее, когда мы выступали, мы всегда были единым целым. Командой, в которой никто никогда друг друга не предавал», — рассказывал Немов в интервью Елене Вайцеховской.



Ей же сам Воропаев в 1993-м вообще рассказал удивительную историю о том, как перед Олимпиадой в Барселоне его возили к какому-то колдуну.



«Меня перед Олимпиадой к колдуну свозили, он и сказал: «Не бойся ничего, тренируйся нормально – и в команду попадешь, и чемпионом станешь». Так и получилось. Ну и еще всякого-разного наколдовал», — рассказывал гимнаст.



Почему его терпел Леонид Аркаев – тренер, про которых принято говорить «классическая советская школа»? Во-первых, Воропаев был очень сильным гимнастом. Во-вторых, а может и в-главных, с Аркаевым он никогда не конфликтовал, результат давал постоянно.



Последнее значимое достижение Алексея Воропаева – бронзовая медаль в командном турнире на чемпионате мира 1997 года в Лозанне.

Алексей Воропаев Фото: РИА Новости

Последняя капля

После этого Воропаев исчез из спортивной хроники. И пошли другие новости. Пристрастие к наркотикам дважды приводило его в специализированный центр, где он пытался лечиться. Писали, что двукратный олимпийский чемпион за распространение наркотиков попал в тюрьму.



Последней каплей, после которой о нём вообще в течение долгого времени не было никаких известий, стала трагическая смерть гимнаста Евгения Шабаева. 25-летний спортсмен, которому из-за травм так и не удалось выступить на Олимпиадах, должен был поехать в Германию для работы в одном из спортивных клубов. Но был найден мёртвым на автобусной остановке в Москве.



По неофициальным данным, в тот день он несколько часов провёл в обществе Воропаева. Родители Шабаева утверждали, что двукратный олимпийский чемпион посадил на иглу их сына, а его смерть случилась от остановки сердца из-за передозировки героина.



Инна Степанова из «Московского комсомольца» в 2001-м писала, что гимнасты сборной после похорон Шабаева потребовали, чтобы Воропаева больше и близко не было рядом с командой.



Его и не подпускали.



А в августе 2006 года стало известно, что Воропаев попал в больницу с гепатитом С и сильным воспалением лёгких. Через четыре месяца выдающегося гимнаста не стало. Колдовство и невероятный спортивный талант перед наркотиками оказались бессильны.