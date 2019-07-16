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Трагедия гимнаста Алексея Воропаева: олимпийское золото, наркотики, смерть

Трагедия гимнаста Алексея Воропаева
Андрей Шитихин
Буду погибать молодым. Как кайф сломал жизнь олимпийского чемпиона Воропаева
Гимнаст Алексей Воропаев был невероятно одарён природой, стал двукратным олимпийским чемпионом. Но в итоге наркотики отняли у него всё.
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Единственным россиянином в величайшей гимнастической сборной – мужской сборной СНГ на Олимпиаде в Барселоне – был Алексей Воропаев. 19-летний москвич, который на тот момент был самым молодым в команде, стал чемпионом. Через четыре года он был в Атланте уже в составе сборной России и снова помог команде выиграть золото. А потом умер… Из-за наркотиков.

Невероятный талант

В том, что Воропаев был фантастически одарён, сомневаться не приходится. Воспитанник школы «Динамо» и тренера Виталия Ломтева пробился в основной состав ещё могучей сборной СССР в 1991-м, когда конкуренция за место в команде была высочайшей. Юный Алексей в составе той великой сборной всегда был забойщиком, выполнял черновую работу.

Свой первый громкий титул он выиграл за советскую команду на чемпионате мира в Индианаполисе в 1991-м. После этого были ещё пять лет успешной карьеры.

Трудно поверить, но после Олимпийских игр в Барселоне, когда Воропаев проходил углубленное обследование в ЦИТО по поводу боли в плече, выяснилось, что три года назад он упал, получил перелом лопатки, но обошёлся обезболивающими уколами. И три года выступал через боль. Терпел, выполнял сложнейшие элементы, доказывал свою состоятельность, побеждал. И только когда рука вообще перестала подниматься, он пришёл к хирургам на операцию.

Именно поэтому в выдающемся послужном списке Воропаева практически отсутствует сезон 1993 года – атлет лечился. Но и без этого титулов хватает – двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира, победитель и призёр чемпионатов Европы, чемпион СССР и России, победитель Игр Доброй Воли.

Победы под кайфом

Ещё более удивительными победы Воропаева выглядят и потому, что он был наркоманом.

Понятно, что перед крупнейшими стартами он был чистым, чтобы не ставить под удар всю сборную, но на тренировки, по воспоминаниям партнёров по команде, иногда приходил в изменённом состоянии. Проще говоря, обкуренным. Более того, выдающийся гимнаст пытался приобщать к отраве и молодых, хотя самому было чуть за двадцать.

В частности, многократный олимпийский чемпион Алексей Немов вспоминал, что когда он попал в сборную России, Воропаев на одном из сборов показал ему командную иерархию.

«Однажды я пришел в столовую, вместе со мною за стол сел Лёша Воропаев, царство ему небесное, и у меня на глазах съел мой завтрак. У меня тогда слёзы даже потекли от обиды. И тем не менее, когда мы выступали, мы всегда были единым целым. Командой, в которой никто никогда друг друга не предавал», — рассказывал Немов в интервью Елене Вайцеховской.

Ей же сам Воропаев в 1993-м вообще рассказал удивительную историю о том, как перед Олимпиадой в Барселоне его возили к какому-то колдуну.

«Меня перед Олимпиадой к колдуну свозили, он и сказал: «Не бойся ничего, тренируйся нормально – и в команду попадешь, и чемпионом станешь». Так и получилось. Ну и еще всякого-разного наколдовал», — рассказывал гимнаст.

Почему его терпел Леонид Аркаев – тренер, про которых принято говорить «классическая советская школа»? Во-первых, Воропаев был очень сильным гимнастом. Во-вторых, а может и в-главных, с Аркаевым он никогда не конфликтовал, результат давал постоянно.

Последнее значимое достижение Алексея Воропаева – бронзовая медаль в командном турнире на чемпионате мира 1997 года в Лозанне.

Алексей Воропаев
Алексей Воропаев
Фото: РИА Новости

Последняя капля

После этого Воропаев исчез из спортивной хроники. И пошли другие новости. Пристрастие к наркотикам дважды приводило его в специализированный центр, где он пытался лечиться. Писали, что двукратный олимпийский чемпион за распространение наркотиков попал в тюрьму.

Последней каплей, после которой о нём вообще в течение долгого времени не было никаких известий, стала трагическая смерть гимнаста Евгения Шабаева. 25-летний спортсмен, которому из-за травм так и не удалось выступить на Олимпиадах, должен был поехать в Германию для работы в одном из спортивных клубов. Но был найден мёртвым на автобусной остановке в Москве.

По неофициальным данным, в тот день он несколько часов провёл в обществе Воропаева. Родители Шабаева утверждали, что двукратный олимпийский чемпион посадил на иглу их сына, а его смерть случилась от остановки сердца из-за передозировки героина.

Инна Степанова из «Московского комсомольца» в 2001-м писала, что гимнасты сборной после похорон Шабаева потребовали, чтобы Воропаева больше и близко не было рядом с командой.

Его и не подпускали.

А в августе 2006 года стало известно, что Воропаев попал в больницу с гепатитом С и сильным воспалением лёгких. Через четыре месяца выдающегося гимнаста не стало. Колдовство и невероятный спортивный талант перед наркотиками оказались бессильны.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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