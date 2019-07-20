Разгром превращается в ничью… Что это был за странный матч, Россия?

Зачем такой матч?

Этого матча с Эстонией просто могло бы не быть. Ну право – зачем? Где Эстония, где – футбол, тем более — пляжный? Песочный карлик, как он есть. Лучше бы просто отдохнули, потренировались лишний раз. Тактический разбор какой-то.

Но сборной России пришлось играть. Болельщики опять же в «Лужники» пришли, посмотреть на разбросанные по песку эстонские кости. Почему-то хотелось, чтобы Эстонию сильно не обижали. Ну там гостеприимство, всё такое. Хлеб-соль. 3-4 гола забить, да и хватит.

Россия учинила разгром в «Лужниках». А эстонцы даже ничего не поняли Сборная России во втором матче домашнего отбора на чемпионат мира одержала вторую крупную победу. Правда, Эстония успела хозяевам насолить.

Тренер Лихачёв сделал две предсказуемые замены – вместо двух забивавших вчера Германии «столбов» Никонорова и Романова в заявку попали… два «столба» — Николай Крышанов и Фёдор Земсков. В кои-то веки в распоряжении нашего тренерского штаба нападающих было больше, чем защитников.

Господи, так-то зачем?

Ну и уже к третьей минуте матча оба «новичка» отличились. Причём оба — в своей манере: Крышанов подобедал отскок и забил «с метра легко», а Земсков красиво пробил боковыми ножницами – 2:0. Избиение началось.



Началось и продолжилось – роскошный удар Макарова через себя зажёг трибуны, выстрел Крашенинникова со своей половины поля «взорвал» их, а красивая голевая комбинация с завершением Папоротного «закончила вообще всё» – 5:0. Со стартового свистка прошло ровно пять минут, и за Россию стало немножко стыдно. Ну зачем так-то?

Врач, ты нужен нам!

Но тут российские футболисты словно одумались, и забивать перестали. В следующий раз трибуны довольно загудели лишь в начале второго периода, когда эстонский вратарь получил лёгкую травму паха, а лечить ее выбежал роскошной красоты эстонский врач. Точнее – медсестра, в коротеньких шортиках.



И сразу после этого ажиотажного события Земсков снова забил через себя – 6:0. Федя любит и умеет забивать красиво, так что даже не радовался особо. Ну а что радоваться – забить Эстонии может каждый. Остаток второго периода доиграли спокойно, разве что Шишин очень хотел забить. Когда ещё с Эстонией-то поиграешь.

Настоящая Эстония

Ну а в третьем периоде врач на песок не выбегал, Россия не забивала, трибуны даже «Россия! Россия!» от нечего делать затянули. Эстонцы осмелели и даже пару раз чуть не забили, но Павел Баженов, вышедший ещё во втором периоде, пропускать не собирался.



И всё-таки Шишин забил. Пробил в падении с дальней штанги после длиннющего аута Виктора Крышанова. Но лучше бы, наверное, не забивал: эстонцы совершенно неожиданно разыграли начальный удар и Лепик закатил мяч в угол. Так мало того – через 12 секунд Мюнскинд грудью забил в пустые ворота с пары сантиметров – 7:2.



В итоге если выкинуть первые пять минут игры, то разгром превращается в ничью. Хочется верить, что мы действительно просто не хотели обижать Эстонию. Хлеб-соль…