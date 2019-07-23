Пляжный футбол. Отбор к чемпионату мира — 2019. Россия — Молдавия. LIVE

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:00. А в борьбе за первое место в группе сборная России играючи победила Венгрию — 5:1.
06:40. Вторым шагом стала мощная победа над эстонцами. Россия красиво вела 7:0, но пропустила в концовке.
06:20. Перед стартом игрового дня вспомним начало турнирного пути сборной России на домашнем отборе. В первом матче наша сборная уверенно победила команду Германии — 6:2.
06:00. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. В Лужниках продолжается европейский отборочный турнир на чемпионат мира — 2019. После четырёх дней группового этапа пришло время резко повысить ставки. 16 лучших команд, вышедших из групп, будут биться в 1/8 финала не на жизнь, а на смерть. Права на ошибку нет — кто проигрывает сегодня, тот пролетает мимо чемпионата мира.
Россия, одержавшая в группе три уверенные победы, закономерно получила себе не самого сильного соперника — команду Молдавии. Но абсолютно спокойно чувствовать себя нельзя: в пляжном футболе бывает всякое. Хочется верить, что Россия сегодня сенсации способствовать не будет. Начало матча — в 20:00 мск.
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