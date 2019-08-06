Загитову изменили до неузнаваемости. Она вообще собирается побеждать?

Новый сезон в женском фигурном катании обещает стать самым конкурентным и непредсказуемым за долгие годы. Болельщики считают дни до первых соревнований и активно обсуждают новые программы фигуристок. Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова впервые показала новую короткую программу на шоу в Японии, а через несколько дней видео проката облетело интернет и стало настоящим хитом.
Такой Загитовой вы ещё не видели. Но хватит ли смены образа для борьбы за победу?
Загитову обрекли на риск
Команда Загитовой тянула с презентацией программ, что даже вызвало слухи о возможном пропуске сезона. Поклонники Алины в такую вероятность верить отказывались, а когда в середине июля хореограф Даниил Глейхенгауз объявил музыкальную тему короткой программы, стало очевидно: подарка от Загитовой соперницы не дождутся.
Даже по выбору музыки было понятно, что образ Алины изменится. Грустная и местами надрывная песня израильской певицы Ясмин Леви Me Voy (в переводе с испанского «я ухожу») разительно отличается от мелодий из «Призрака оперы» прошлого сезона и олимпийского «Чёрного лебедя». Композиция появилась ещё в 2005 году и была достаточной популярной, однако в фигурном катании, по крайне мере на серьёзном уровне, её ещё никто не использовал.
От этого ещё сильнее хотелось узнать, как это получится у Загитовой.
Оружие против юниорок
Премьера состоялась в конце июля на шоу The Ice в Японии, а спустя несколько дней была опубликована запись этого выступления. Сразу оговорюсь, что за 2,5 месяца до сезона всерьёз обсуждать «сырость» программы и «тяжеловатость» Загитовой никакого смысла нет. У опытной команды достаточно времени, чтобы накатать программу и привести спортсменку в оптимальную форму. А если вдруг не получится, то это будет заметно в любом образе, так что программа тут абсолютно ни при чём.
Номер Загитовой на музыку Леви действительно получился необычным и в некотором смысле новаторским. При этом он вовсе не стал неожиданным. Чего-то подобного от Алины и ждали. На большой лёд выходят вчерашние юниорки с более высокой технической базой. Они могут делать то, что не может Загитова, а значит, Алина обязана предъявить козыри, недоступные 15-летним девочкам. Чувственный и пронзительный образ из новой короткой программы, да ещё в смелом гипюровом чёрном платье – как раз такая заявка.
Жёсткие реалии современного фигурного катания вынуждают девушек примерять на себя сложные взрослые образы, для передачи которых мало владеть хореографией – надо либо прожить переживания героини самой, либо сыграть их. Но так, чтобы тебе поверили. А ведь речь о 17-летней девушке! Пожалуй, такой сложной задачи в карьере Загитовой ещё не было.
Вокал работает против Загитовой
В техническом плане новая короткая программа Алины тоже отличается от «Призрака оперы». Набор элементов тот же: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер, но расставлены они иначе. За каскадом теперь следует аксель, а не флип, как было в прошлом сезоне. Поменялись и заходы на прыжки. Дорожка шагов, сдвинутая в конец, показалась перегруженной. Видимо, сказалось стремление заработать больше баллов и компенсировать отсутствие тройного акселя, который помимо Кихиры и Туктамышевой теперь собирается исполнять и Турсынбаева.
Работа над программой продолжается, и соревновательные прокаты наверняка будут заметно отличаться от показательных. Возможно, будут внесены коррективы в музыку – уж слишком мощно и надрывно поёт Леви, особенно ближе к финалу. С одной стороны, это добавляет программе нерва, но, с другой, — забивает само катание и обнажает малейшее расхождение с образом. В Японии мы увидели полуфабрикат, который опытным поварам только предстоит превратить в блюдо высокой кухни. Но уже можно сказать, что в руках у Алины Загитовой оказалось мощное инновационное оружие.
Осталось дождаться, куда оно выстрелит.
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