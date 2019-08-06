Загитову изменили до неузнаваемости. Она вообще собирается побеждать?

Новый сезон в женском фигурном катании обещает стать самым конкурентным и непредсказуемым за долгие годы. Болельщики считают дни до первых соревнований и активно обсуждают новые программы фигуристок. Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова впервые показала новую короткую программу на шоу в Японии, а через несколько дней видео проката облетело интернет и стало настоящим хитом.



Такой Загитовой вы ещё не видели. Но хватит ли смены образа для борьбы за победу?

Появилась полная версия новой короткой программы Загитовой

Загитову обрекли на риск

Команда Загитовой тянула с презентацией программ, что даже вызвало слухи о возможном пропуске сезона. Поклонники Алины в такую вероятность верить отказывались, а когда в середине июля хореограф Даниил Глейхенгауз объявил музыкальную тему короткой программы, стало очевидно: подарка от Загитовой соперницы не дождутся.

Даже по выбору музыки было понятно, что образ Алины изменится. Грустная и местами надрывная песня израильской певицы Ясмин Леви Me Voy (в переводе с испанского «я ухожу») разительно отличается от мелодий из «Призрака оперы» прошлого сезона и олимпийского «Чёрного лебедя». Композиция появилась ещё в 2005 году и была достаточной популярной, однако в фигурном катании, по крайне мере на серьёзном уровне, её ещё никто не использовал.



От этого ещё сильнее хотелось узнать, как это получится у Загитовой.

Загитову подталкивают к завершению карьеры. Кому нужно слить фигуристку? Российская чемпионка не собирается никуда уходить. Но кому-то это очень не нравится.

Оружие против юниорок

Премьера состоялась в конце июля на шоу The Ice в Японии, а спустя несколько дней была опубликована запись этого выступления. Сразу оговорюсь, что за 2,5 месяца до сезона всерьёз обсуждать «сырость» программы и «тяжеловатость» Загитовой никакого смысла нет. У опытной команды достаточно времени, чтобы накатать программу и привести спортсменку в оптимальную форму. А если вдруг не получится, то это будет заметно в любом образе, так что программа тут абсолютно ни при чём.



Номер Загитовой на музыку Леви действительно получился необычным и в некотором смысле новаторским. При этом он вовсе не стал неожиданным. Чего-то подобного от Алины и ждали. На большой лёд выходят вчерашние юниорки с более высокой технической базой. Они могут делать то, что не может Загитова, а значит, Алина обязана предъявить козыри, недоступные 15-летним девочкам. Чувственный и пронзительный образ из новой короткой программы, да ещё в смелом гипюровом чёрном платье – как раз такая заявка.



Жёсткие реалии современного фигурного катания вынуждают девушек примерять на себя сложные взрослые образы, для передачи которых мало владеть хореографией – надо либо прожить переживания героини самой, либо сыграть их. Но так, чтобы тебе поверили. А ведь речь о 17-летней девушке! Пожалуй, такой сложной задачи в карьере Загитовой ещё не было.

Загитову безжалостно травят. Она даже удалила пост про Путина Олимпийская чемпионка оказалась не готова к политической травле. Куда смотрели взрослые?

Вокал работает против Загитовой

В техническом плане новая короткая программа Алины тоже отличается от «Призрака оперы». Набор элементов тот же: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер, но расставлены они иначе. За каскадом теперь следует аксель, а не флип, как было в прошлом сезоне. Поменялись и заходы на прыжки. Дорожка шагов, сдвинутая в конец, показалась перегруженной. Видимо, сказалось стремление заработать больше баллов и компенсировать отсутствие тройного акселя, который помимо Кихиры и Туктамышевой теперь собирается исполнять и Турсынбаева.

Работа над программой продолжается, и соревновательные прокаты наверняка будут заметно отличаться от показательных. Возможно, будут внесены коррективы в музыку – уж слишком мощно и надрывно поёт Леви, особенно ближе к финалу. С одной стороны, это добавляет программе нерва, но, с другой, — забивает само катание и обнажает малейшее расхождение с образом. В Японии мы увидели полуфабрикат, который опытным поварам только предстоит превратить в блюдо высокой кухни. Но уже можно сказать, что в руках у Алины Загитовой оказалось мощное инновационное оружие.



Осталось дождаться, куда оно выстрелит.