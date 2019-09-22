Рекорды Загитовой пали! Как Трусова переписала историю фигурного катания

«Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда», — так отреагировал на выступление Александры Трусовой президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. И его можно понять.

15-летняя фигуристка на своём первом же взрослом старте побила два мировых рекорда. Сезон фигурного катания ещё не успел начаться, а его уже можно закрывать?

Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там! Россиянка Александра Трусова вписала своё имя в историю. Её уже никогда не вычеркнут из Книги рекордов. В отличие от Загитовой.

Три четверных подряд

Поклонники фигурного катания ждали перехода юниорок Этери Тутберидзе во взрослое фигурного катание с некоторыми опасениями. 15-летние Александра Трусова и Анна Щербакова на юниорском уровне ставили рекорд за рекордом, но не было уверенности в том, что они так же играючи будут делать четверные среди взрослых. Даже на основании контрольных прокатов сборной России и первых взрослых турниров делать далеко идущие выводы рано, но некая тенденция уже наметилась, и игнорировать её бессмысленно.

В победе Трусовой на соревнованиях в Братиславе изначально сомнений не было. Возможно, невысокий уровень соперниц и помог Саше справиться с волнением на первом официальном старте среди взрослых. Уже в короткой программе преимущество Трусовой над ближайшей оппоненткой составило больше 12 баллов. Такой задел позволял допустить даже несколько ошибок в произвольной, но вместо этого Саша исполнила три чистых четверных и впрыгнула в историю мирового спорта.

Умопомрачительные цифры

В произвольной программе Трусова сделала четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и одиночный четверной тулуп. Вряд ли стоит говорить, что три четверных до Саши не исполнял никто и никогда. На арбитров выступление юной россиянки произвело невероятное впечатление. Итогом стал мировой рекорд в произвольной программе — 163,78 балла и мировой рекорд по сумме – 238,69 балла.

Прежние достижения принадлежали Алине Загитовой. Интересно, что установлены они были тоже на предсезонном турнире – в Оберстдорфе. За произвольную программу Алина тогда набрала 158,50 балла, а по сумме – 238,43 балла. То есть суммарный рекорд Саша превзошла всего на 0,26 балла. Притом, что у Алины никаких четверных нет и не предвидится.

Загитова больше не лидер

Сложно предсказать, удержится ли Трусова на таком уровне до Олимпиады в Пекине, но этот сезон она явно способна отработать на максимуме и забрать все титулы. То, чего так боялись многие любители фигурного катания, становится реальностью. По хореографии, актёрскому мастерству и передаче образа Трусова вряд ли входит в пятёрку лучших фигуристок России, но феноменальная сложность гарантирует ей победу при чистом прокате.

Это может нравится, или не нравится, но фигурное катание изменилось. Загитова в своё время одолела Медведеву за счёт сложности. Теперь точно так же обошли её. В прошлом сезоне Алина долго не могла психологически справиться с ролью лидера. Теперь же от этой ноши её избавила Трусова. Возможно, именно отсутствие давления и поможет олимпийской чемпионке избегать ошибок. Но даже безупречное катание теперь не гарантирует ей золото.