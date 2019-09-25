Странные эксперименты. Почему Россия осталась без медалей чемпионата Европы

Сборная России сенсационно проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2019 и покинула турнир. Причин поражения можно найти множество. Разбираться и анализировать, что не получилось, предстоит тренерскому штабу. Мы же обозначим самое простое и очевидное.

Сборная повторяет ошибки «Кузбасса»

А ведь такое поражение, как со Словенией, у Туомаса Саммельвуо уже было! В прошлом году в полуфинале Кубка ЕКВ его «Кузбасс» на выезде проиграл турецкому «Галатасараю» и не смог пробиться в решающую стадию турнира. Дежавю. Соперник, который уступает в классе, но очень хочет выиграть и ловит кураж. Зал, который яростно поддерживает своих. И тренерский ступор. Всё, к сожалению, повторилось. Наш тренер в этот вечер не помогал, а скорее, мешал своей команде.



Взять хотя бы замену Волкова на Семышева в третьем сете. До того сборная России переигрывала словенцев, заставила зал замолчать. Казалось, соперник уже практически сломался. Но эта перестановка, напротив, разрушила нашу игру и дала словенцам воспрянуть духом. В четвёртом сете хозяев площадки было уже не остановить.

Не было лидера и стартового состава

Да, это так. В сборной не нашлось человека, который в нужный момент потянул бы за собой команду.



Да и откуда бы ему взяться? Пять матчей группового этапа сборная России начала в пяти разных сочетаниях. Так на этом турнире не делал никто. Да и вообще это довольно редкая штука в официальных матчах. Точно так же можно удивиться и тому, что матчи 1/8 и 1/4 финала сборная начинала в разных сочетаниях.



Эксперименты иногда нужны, но в этой ситуации тренерский штаб, похоже, так и не смог чётко решить для себя, кто в основе, а кто нет. Разумеется, на самих игроках это сказалось. Не могло не сказаться. Не было такого матча, чтобы нагрузка между нападающими была равномерной. В каждой игре хоть кто-то да выпадал. Похоже, у игроков просто шла голова кругом и они не успевали наиграть связи между собой.



Даже Витал Хейнен, позволивший себе в одном из матчей на этом турнире сделать одновременно 6 замен, так не делал. Главный тренер поляков заранее распределил роли в коллективе, каждый игрок знает свой манёвр и готов помогать команде тем, чем нужно. У нашей сборной такого не наблюдалось. И готовы бы помочь, и умения есть, да только всё было как-то невпопад.



Интересно, что в «Кузбассе» Саммельвуо практически всегда выступал одной шестёркой, даже к заменам прибегая лишь в случае крайней необходимости. Понятно, что в сборной России несколько больше глубина состава, но к плей-офф определиться со стартовым составом было нужно.

Недооценки не было

Проще всего обвинить сборную России в недооценке соперника. Но нет, шапкозакидательских настроений не было и не могло быть. Даже несмотря на то что в группе россияне уверенно переиграли Словению.



Ведь все наши игроки прекрасно знали, кто выйдет против них играть. В Словении собраны не ноунеймы из европейских первенств средней руки. Урнаут, Козамерник, Чебуль играют в Италии. Деян Винчич поиграл в России, а сейчас играет в польской лиге. Митя Гаспарини уже несколько лет покоряет Азию, но это в силу возраста. В расцвете сил он очень неплохо пошумел в итальянской Серии А.



Конечно, сборной Словении очень помог зал. 11 тыс. человек гнали своих любимцев вперёд, они явно прибавляли скорости подачам и мощи атакам словенцев. К сожалению, сборная России с этим не справилась.



Что дальше? Дальше будет Кубок мира, на который большая часть сборной не поедет. Но даже при не самом сильном составе у России неплохие шансы на высокие места. Ведь многие сборные также будут обкатывать резерв.

Поражение от Словении – это очень больно и неприятно. Но рано или поздно проигрывают все. После победы в Лиге наций Саммельвуо вознесли до небес. Это неправильно. Как неправильно и смешивать его с грязью сейчас. И тем более увольнять. Туомас – грамотный специалист, которому, правда, предстоит ещё многому научиться.



Главная задача тренерского штаба – не выиграть Кубок мира любой ценой, а проанализировать свою работу, найти и искоренить ошибки. У этой команды огромный потенциал. Осталось его реализовать. Ну а Евро-2019 дальше без сборной России. Жаль. Хотелось в полуфинале посмотреть дуэль наших с Польшей. И Вильфредо Леоном. Но в другой раз.