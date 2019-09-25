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Почему сборная России по волейболу осталась без медалей чемпионата Европы

Почему Россия осталась без медалей
Пётр Кондаков
Странные эксперименты. Почему Россия осталась без медалей чемпионата Европы
Команду сгубили тренерские ошибки. Разбираемся, какие именно.
Другие / Волейбол 0

Сборная России сенсационно проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2019 и покинула турнир. Причин поражения можно найти множество. Разбираться и анализировать, что не получилось, предстоит тренерскому штабу. Мы же обозначим самое простое и очевидное.

Сборная повторяет ошибки «Кузбасса»

А ведь такое поражение, как со Словенией, у Туомаса Саммельвуо уже было! В прошлом году в полуфинале Кубка ЕКВ его «Кузбасс» на выезде проиграл турецкому «Галатасараю» и не смог пробиться в решающую стадию турнира. Дежавю. Соперник, который уступает в классе, но очень хочет выиграть и ловит кураж. Зал, который яростно поддерживает своих. И тренерский ступор. Всё, к сожалению, повторилось. Наш тренер в этот вечер не помогал, а скорее, мешал своей команде.

Взять хотя бы замену Волкова на Семышева в третьем сете. До того сборная России переигрывала словенцев, заставила зал замолчать. Казалось, соперник уже практически сломался. Но эта перестановка, напротив, разрушила нашу игру и дала словенцам воспрянуть духом. В четвёртом сете хозяев площадки было уже не остановить.

Не было лидера и стартового состава

Да, это так. В сборной не нашлось человека, который в нужный момент потянул бы за собой команду.

Да и откуда бы ему взяться? Пять матчей группового этапа сборная России начала в пяти разных сочетаниях. Так на этом турнире не делал никто. Да и вообще это довольно редкая штука в официальных матчах. Точно так же можно удивиться и тому, что матчи 1/8 и 1/4 финала сборная начинала в разных сочетаниях.

Эксперименты иногда нужны, но в этой ситуации тренерский штаб, похоже, так и не смог чётко решить для себя, кто в основе, а кто нет. Разумеется, на самих игроках это сказалось. Не могло не сказаться. Не было такого матча, чтобы нагрузка между нападающими была равномерной. В каждой игре хоть кто-то да выпадал. Похоже, у игроков просто шла голова кругом и они не успевали наиграть связи между собой.

Даже Витал Хейнен, позволивший себе в одном из матчей на этом турнире сделать одновременно 6 замен, так не делал. Главный тренер поляков заранее распределил роли в коллективе, каждый игрок знает свой манёвр и готов помогать команде тем, чем нужно. У нашей сборной такого не наблюдалось. И готовы бы помочь, и умения есть, да только всё было как-то невпопад.

Интересно, что в «Кузбассе» Саммельвуо практически всегда выступал одной шестёркой, даже к заменам прибегая лишь в случае крайней необходимости. Понятно, что в сборной России несколько больше глубина состава, но к плей-офф определиться со стартовым составом было нужно.

Недооценки не было

Проще всего обвинить сборную России в недооценке соперника. Но нет, шапкозакидательских настроений не было и не могло быть. Даже несмотря на то что в группе россияне уверенно переиграли Словению.

Ведь все наши игроки прекрасно знали, кто выйдет против них играть. В Словении собраны не ноунеймы из европейских первенств средней руки. Урнаут, Козамерник, Чебуль играют в Италии. Деян Винчич поиграл в России, а сейчас играет в польской лиге. Митя Гаспарини уже несколько лет покоряет Азию, но это в силу возраста. В расцвете сил он очень неплохо пошумел в итальянской Серии А.

Конечно, сборной Словении очень помог зал. 11 тыс. человек гнали своих любимцев вперёд, они явно прибавляли скорости подачам и мощи атакам словенцев. К сожалению, сборная России с этим не справилась.

Что дальше? Дальше будет Кубок мира, на который большая часть сборной не поедет. Но даже при не самом сильном составе у России неплохие шансы на высокие места. Ведь многие сборные также будут обкатывать резерв.

Поражение от Словении – это очень больно и неприятно. Но рано или поздно проигрывают все. После победы в Лиге наций Саммельвуо вознесли до небес. Это неправильно. Как неправильно и смешивать его с грязью сейчас. И тем более увольнять. Туомас – грамотный специалист, которому, правда, предстоит ещё многому научиться.

Главная задача тренерского штаба – не выиграть Кубок мира любой ценой, а проанализировать свою работу, найти и искоренить ошибки. У этой команды огромный потенциал. Осталось его реализовать. Ну а Евро-2019 дальше без сборной России. Жаль. Хотелось в полуфинале посмотреть дуэль наших с Польшей. И Вильфредо Леоном. Но в другой раз.

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